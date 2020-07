6 nàng "Bạch Tuyết" xứ Hàn: Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, thậm chí có người 30 tuổi rồi vẫn chưa một lần nhuộm tóc

Đứng đầu trong danh sách này chính là Seo Ye Ji - mỹ nhân của "Điên Thì Có Sao", bởi dường như chưa một lần cô nàng đổi màu tóc dù trong phim hay ngoài đời. Suốt 30 năm, Seo Ye Ji trung thành với mái tóc đen dài thướt tha, mềm mại.

Nếu quá mê tạo hình của Seo Ye Ji trong "Điên Thì Có Sao" với mái tóc đen dài luôn được tết, búi cầu kỳ đậm nét hoàng gia thì ngoài đời ngay cả khi sự sự kiện Seo Ye Ji lại luôn để tóc tự nhiên nhất có thể. Mái tóc đen nhảy nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nước da trắng sáng không tỳ vết của cô.

Chẳng cần nhuộm tóc màu nổi, hay ngay cả tông nâu trầm cũng bỏ qua, Seo Ye Ji trung thành tuyệt đối với tóc đen thuần khiết. Tóc đen tuyền với những lọn tóc bay nhẹ nhàng dù là tóc ngắn hay dài đều mang đến nét đẹp mong manh, ngọt ngào xen lẫn sang chảnh ngút ngàn cho nhan sắc của cô.

Han Ye Seul

"Tam Tạng" Han Ye Seul cũng từng nhuộm tóc màu nổi bần bật nhưng rồi cô lại quay về với mái tóc đen tuyền kinh điển. Vẫn biết tóc màu nổi tạo nên vẻ ngoài cá tính khác lạ, nhưng dù có thế nào thì cũng không sang chảnh kiêu kỳ bằng tóc đen tuyền nguyên sơ.

Mỹ nhân U40 của điện ảnh Hàn chỉ đẹp, sang chảnh và trẻ nhất khi để tóc đen dài. Nếu như style thường ngày, cô chỉ make up nhẹ nhàng đơn giản...

... thì những khi xuất hiện tại sự kiện, Han Ye Seul lại lột xác sắc lạnh đầy ma mị với những layout make up khác lạ. Đây chính là sự khác biệt của mỹ nhân U40 với tất cả các nữ thần tóc đen khác.

Màu tóc đen tuyền này giúp Jennie cuốn hút hơn, sang chảnh hơn hẳn so với lúc thử nghiệm các màu tóc nổi khác. Lí do là bởi công chúa YG có khuôn mặt đúng chất Hàn Quốc nên không hợp với những màu tóc "tây tây" cho lắm. So với tóc nâu hạt dẻ, tóc nhuộm light bạch kim trong "How Do Like That" thì tóc màu đen lại giúp tôn lên màu da trắng vốn có của cô nàng, điều này khiến Jennie trở nên ma mị, quyến rũ mà vẫn có chút đáng yêu mỗi khi xuất hiện. Chính vì vậy chỉ một thời gian ngắn diện mái tóc bạch kim, Jennie đã quay về mái tóc đen tuyền kinh điển.

Kết hợp với kiểu tóc đen óng ả này với cách trang điểm quyến rũ thì chẳng mấy ai cưỡng lại sức hút của cô nàng.

IU



IU sở hữu 1 vẻ ngoài nhỏ nhắn mỏng manh và xinh đẹp thanh khiết .Cô không phải kiểu xinh đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" mà vẻ đẹp của cô khiến người ta cảm thấy rất gần gũi, thoải mái, chính vì vậy mà nhan sắc của Iu càng thêm thuần khiết mong manh hơn cả mỗi khi cô nàng để tóc đen tuyền.

Cũng vài lần đổi màu nhuộm tóc, nhưng phải công nhận IU xinh đẹp nhất khi để tóc đen.

Tzuyu (Twice)

Từng thay đổi khá nhiều màu tóc, từ tím, vàng sáng, đỏ... nhưng chỉ khi nhuộm đen, mỹ nhân Twice mới chạm đến đỉnh cao nhan sắc. Kiểu tóc đen dài bóng mượt của Tzuyu kết hợp với màu son đỏ hay son cam nhìn Tzuyu trông không khác gì một tiểu thư đài các.

Dù không chọn màu tóc nổi bật, sặc sỡ thì Tzuyu luôn luôn tỏa sáng trong bất kì hoàn cảnh nào. Với khuôn mặt tỉ lệ vàng, nữ idol mang đến một diện mạo hoàn toàn khác khi để tóc đen.

Cô nàng được fan khen ngợi hết lời khi từ bỏ những màu tóc sặc sỡ để trở về tóc đen nguyên bản, màu tóc giúp cho Tzuyu trẻ trung đúng lứa tuổi, cùng với đó là khuôn mặt trở nên thanh thoát nhưng sắc sảo vô cùng.

Joy (Red Velvet)

So với thời Joy còn tóc xanh, tóc vàng... nhan sắc của cô nàng này chỉ dừng lại ở mức xinh xắn dễ nhìn chứ chưa thể bứt phá về mặt hình ảnh được; nhưng khi để tóc đen gương mặt và thần thái của Joy được ví như "Bạch Tuyết" xứ Hàn bởi chỉ có màu tóc đen tuyền nổi bật nước da trắng sáng bật tông của cô.

Cùng với làn da trắng mịn màng, đôi mắt sáng và những màu son đỏ cực nổi bật, Joy bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý, nhận được nhiều lời khen ngợi hơn khi để tóc đen.