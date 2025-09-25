6 mỹ phẩm Hàn hot nhất Costco: Chị em khen toàn lời có cánh, tranh nhau vét sạch kệ

Chuỗi siêu thị Costco vốn nổi tiếng với hình thức bán sỉ từ Mỹ, hiện đã mở rộng sang nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan... Không chỉ được biết đến với thực phẩm và đồ tiêu dùng, Costco còn thường xuyên tung ra các set mỹ phẩm và dưỡng da dung tích lớn, giúp người mua tiết kiệm đến nửa giá so với mua lẻ. Năm 2025, các tín đồ làm đẹp chắc chắn không nên bỏ qua những món mỹ phẩm Hàn Quốc này khi có cơ hội ghé Costco.

1. Tinh chất rau má SKIN1004

Được mệnh danh là cứu tinh cho làn da nhạy cảm, tinh chất rau má SKIN1004 nổi bật với khả năng làm dịu tức thì, giảm đỏ rát và thúc đẩy phục hồi nhanh chóng. Chất serum mỏng nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, lý tưởng cho da dễ kích ứng, đặc biệt vào những ngày giao mùa hoặc sau đêm thiếu ngủ. Ở Costco có bán phiên bản 120ml - vốn hiếm thấy trên thị trường lẻ, mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho những ai muốn chăm sóc da lâu dài.

Nơi mua: SKIN1004

2. Bông tẩy trang dưỡng da cà rốt Skinfood

Loại toner pad này từ lâu đã là món "must-have" của da mụn và da nhạy cảm. Chứa chiết xuất cà rốt giàu beta-carotene, sản phẩm giúp xoa dịu vùng da đỏ, cấp ẩm tức thì mà vẫn nhẹ nhàng. Miếng pad mềm, dễ sử dụng hàng ngày để lau mặt hoặc làm lotion mask.

Nơi mua: Skinfood

3. Toner pad tràm trà The Face Shop

Dành riêng cho da dầu và da mụn, miếng pad của The Face Shop thấm đẫm tinh chất tràm trà giúp làm sạch tế bào chết nhẹ nhàng, cân bằng dầu thừa và làm dịu các nốt mụn viêm. Đây là lựa chọn hợp lý nếu muốn dưỡng da gọn gàng, vừa tẩy nhẹ vừa cấp ẩm.

Nơi mua: The Face Shop

4. Mặt nạ AHC Hyaluronic Ampoule

Một chiếc mặt nạ AHC chứa trọn vẹn lượng tinh chất dồi dào như một chai serum thu nhỏ. Chỉ cần đắp khoảng 15 phút là da đủ ẩm, sáng khỏe hơn rõ rệt. Dòng này cực hợp cho những ai cần cấp cứu da khô xỉn màu hoặc cần lớp nền mịn mướt trước khi trang điểm.

Nơi mua: Beauty Box

5. Tinh chất Torriden DIVE IN

Torriden DIVE IN là một trong những chai serum đình đám tại Hàn Quốc, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu hết hot. Tinh chất hyaluronic acid đình đám với công thức kết hợp nhiều kích cỡ phân tử HA khác nhau, cho khả năng cấp nước nhiều tầng. Kết quả là da được bơm ẩm đầy đặn, căng bóng lâu dài. Sản phẩm nhẹ dịu, thân thiện với cả da khô và da nhạy cảm.

6. Bộ tinh chất VT Cica Reedle Shot 100

VT gây chú ý với công nghệ vi kim khoáng chất giúp tinh chất thẩm thấu nhanh hơn và hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông. Điểm cộng là cải thiện bề mặt da, hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, đồng thời làm nền cho các bước dưỡng sau đó. Tuy nhiên, sản phẩm có thể gây châm chích nhẹ nên thích hợp hơn cho người đã quen với treatment.

Nơi mua: VTcosmetics Official Store

Theo Beauty321