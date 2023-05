6 mẫu giày sang trọng, phù hợp với phong cách tối giản

Để mặc đẹp mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, không ít chị em đã tìm đến phong cách tối giản. Khi theo đuổi style này, các set đồ của chị em sẽ được tạo nên bởi những item thời trang cơ bản như: áo thun trắng, áo sơ mi màu trung tính, quần jeans hoặc quần âu… Bên cạnh áo quần, giày dép cũng là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện set trang phục đúng chất style tối giản. Dưới đây là 6 mẫu giày chị em nên tham khảo, nếu phong cách tối giản là điều mà các nàng đang hướng đến.

Giày búp bê nơ mảnh

Theo đuổi phong cách tối giản không đồng nghĩa là bạn phải từ chối những mẫu giày điệu đà, nữ tính.

Giày búp bê gắn nơ mảnh là món thời trang rất xinh tươi, nổi bật, nhưng vẫn đảm bảo cho người diện sự tinh tế và trang nhã. Mẫu giày này phù hợp để mix với váy liền nữ tính, nhưng cũng ăn nhập hoàn hảo với các set áo thun + quần jeans hay áo sơ mi + quần âu. Muốn style tối giản thêm ngọt ngào và mới mẻ, bạn nên bổ sung giày búp bê gắn nơ mảnh cho tủ đồ.

Giày dép màu be

Giày dép màu be ghi điểm ở sự trang nhã, có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục. Sự xuất hiện của đôi giày này còn giúp thắp sáng outfit, tăng độ trẻ trung cho các set trang phục tối giản. Bên cạnh đó, do gần với màu da, giày dép màu be tạo cảm giác đôi chân thanh thoát và vóc dáng thêm cao ráo. Vậy nên, ngoài các mẫu giày mang tông màu đen cơ bản, bạn hãy bổ sung giày dép màu be để style mới mẻ hơn.

Sandal màu trung tính

Vào mùa hè, tủ giày của chị em không nên thiếu đi các mẫu sandal sành điệu. Sandal sẽ mang đến sự trẻ trung và phóng khoáng cho outfit tối giản, nhờ đó mà vẻ ngoài ấn tượng hơn rất nhiều. Thay vì chọn sandal màu sắc rực rỡ, những đôi màu trung tính như đen, trắng, be hoặc nâu sẽ phù hợp với phong cách tối giản hơn. Không chỉ đảm bảo nét tinh tế, sandal màu trung tính còn có tác dụng sang chảnh hóa bộ trang phục.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn là món thời trang không bao giờ lỗi mốt. Thiết kế này kéo chân dài, giúp bạn hack dáng tối ưu. Không chỉ phù hợp với các set đồ công sở, giày mũi nhọn còn ăn nhập với những bộ cánh street style tối giản. Sự xuất hiện của đôi giày mũi nhọn sẽ tăng vẻ sang chảnh cho tổng thể trang phục. Để không cần phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối màu sắc, chị em hãy ưu tiên giày mũi nhọn mang tông màu đen.

Sneaker trắng

Nhắc đến các mẫu giày hack tuổi, không thể quên nói tới sneaker trắng. Mẫu giày này tạo vẻ năng động và tươi trẻ cho outfit. Thế nhưng bên cạnh đó, sneaker trắng vẫn có sự trang nhã, thanh lịch. Vì mang tông màu trung tính, sneaker trắng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của các set trang phục tối giản. Lưu ý rằng các nàng hãy ưu tiên sneaker trắng phom dáng nhỏ gọn, tránh những đôi đế thô vì thiết kế này có thể tạo vẻ nặng nề và "dìm" chiều cao.

Giày mule

Giày mule có thiết kế rất đơn giản, nhưng vẫn giúp set đồ của bạn trở nên nổi bật, phóng khoáng nhờ chi tiết hở gót. Mẫu giày này tạo cảm giác thanh thoát cho đôi chân, cho hiệu quả hack dáng tối ưu ngay cả khi bạn chọn những đôi mule đế bệt. Bên cạnh đó, nếu ưu tiên giày mule mang tông màu nâu hoặc đen, trang phục của bạn sẽ được cộng thêm điểm tinh tế, sang trọng.

