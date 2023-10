6 loại thực phẩm chứa nhiều canxi

Trẻ nhỏ không được cung cấp đủ canxi và vitamin D đầy đủ sẽ có nguy cơ mắc bệnh còi xương cao. Hiện nay, nhiều bố mẹ cho trẻ bổ sung canxi qua các loại thuốc bổ, tuy nhiên nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến việc sử dụng quá liều lượng, tăng nguy cơ bị sỏi thận. Kể cả với các loại thực phẩm chứa canxi, mẹ cũng chỉ nên cho con ăn với liều lượng phù hợp, tốt hơn hết là nên lên thực đơn ăn uống để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Một số thực phẩm giàu canxi. Ảnh: Internet.

Canxi có nhiều trong 6 loại thực phẩm này, cha mẹ nên bổ sung cho trẻ

1. Sữa, phô mai, sữa chua

Các loại thực phẩm khác nhau cung cấp lượng canxi khác nhau, nhưng hầu hết chúng ta đều nhận được lượng canxi nhiều nhất từ sữa và các chế phẩm từ sữa. Một cốc sữa bò có khoảng 300mg canxi, tương đương với 1 cốc sữa chua (207mg), 14 gram phô mai tự nhiên hoặc 57 gram phô mai chế biến.

Đối với trẻ từ 2 tuổi trở lên, hãy chuyển sang cho trẻ sử dụng các loại sữa ít béo hoặc tách béo. Sữa nguyên chất hàm lượng canxi cao hơn sữa có hương vị.

2. Đậu nành

Đậu nành là một thực phẩm giàu canxi cho bé có thể được thêm vào chế độ ăn hàng ngày. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm từ đậu nành như sữa đậu nành, sữa chua đậu nành và đậu phụ để chế biến các công thức nấu ăn ngon phù hợp với lứa tuổi của con.

Đậu nành so với thịt động vật còn nhiều chất dinh dưỡng hơn. Trong 100g đậu nành có: 411 calo, 34g đạm, 18g chất béo, 165mg canxi, 11mg sắt (trong khi trong 100g thịt bò chỉ chứa 165 calo, 21g đạm, 9g chất béo, 10mg canxi và 2.7mg sắt).

Chất đạm trong đậu nành dễ tiêu hóa hơn so với đạm động vật, ít chất béo bão hòa có hại và cholesterol. Đậu nành được xem là loại "thịt không xương" tốt cho cơ thể con người.

3. Đậu xanh

Với hàm lượng vitamin A dồi dào, nó có tác dụng trực tiếp đến mắt của bé, giúp cho bé có đôi mắt khỏe mạnh và sáng hơn.

Đặc biệt hơn, đậu xanh chính là nguồn cung cấp canxi và sắt hiệu quả, giúp cho hệ xương của bé được phát triển khỏe mạnh, phòng chống nguy cơ thiếu máu ở trẻ.

Đậu xanh cũng rất giàu hàm lượng protein, cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ mà không gây nên hiện tượng dị ứng.

4. Trái cây

Trái cây như đu đủ và sung khô cũng là nguồn thực phẩm bổ sung canxi cho bé tuyệt vời. Có thể ăn riêng lẻ sung khô hoặc thêm vào sữa hoặc sữa chua. Đu đủ có thể được ăn nguyên hoặc thêm vào các món tráng miệng như sữa trứng và bánh pudding.

Bên cạnh đó, một quả cam cỡ trung bình có thể cung cấp 50mg canxi cho con bạn. Bạn có thể cho trẻ ăn một quả cam hoặc nước cam vì nó không chỉ giàu canxi mà còn chứa nhiều vitamin C, kali, magie và folate.

5. Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, đậu phộng và quả óc chó là nguồn thực phẩm giàu canxi cho bé. Hạnh nhân chứa tới 228mg canxi/100g. Quả hạch cũng chứa chất béo lành mạnh, vitamin E, magie và chất xơ. Ở mức độ vừa phải, chúng được coi là thực phẩm giàu canxi cho bé.

Một số loại hạt nên bổ sung vào thực đơn của bé bao gồm: hạnh nhân, hạt chia, hạt dẻ cười...

6. Hải sản

Các loại hải sản giàu canxi đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp canxi cho cơ thể, giúp trẻ tăng cường sức khỏe, tốt cho sự phát triển của xương và răng, hỗ trợ tăng chiều cao. Tôm, cua, cá... là những thực phẩm mẹ nên cho bé ăn trong tuần.

Hải sản thường giàu đạm và các dưỡng chất cần thiết khác. Hải sản cũng rất ít chất béo no và chứa axit béo không no omega-3, là chất béo thiết yếu cho cơ thể. Hải sản còn giàu vitamin (đặc biệt là vitamin nhóm B) và khoáng chất (canxi, kẽm, sắt, đồng, kali…). Do đó, hải sản sẽ góp phần đa dạng cho chế độ ăn cân đối, khỏe mạnh và giúp trẻ tăng trưởng.