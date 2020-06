6 lọ kem dưỡng ban đêm giúp phục hồi và trẻ hóa làn da đỉnh đến nỗi các bác sĩ hết lòng khuyên chị em nên dùng thử

1. Cetaphil Hydrating Night Cream (Khoảng 371.000 VNĐ)

Theo bác sĩ Michele Green tại New York, lọ kem dưỡng ban đêm này là lựa chọn an toàn đối với làn da dễ lên mụn và cũng hợp với những làn da trưởng thành, dễ đối mặt với nguy cơ lão hóa. Bác sĩ Francesca Fusco tại New York còn bổ sung thêm rằng "lọ kem dưỡng của Cetaphil cấp ẩm hiệu quả nhưng không gây bít tắc lỗ chân lông".

2. Mario Badescu Oil Free Moisturizer (Khoảng 464.000 VNĐ)

Nếu bạn đang muốn tìm một lọ kem dưỡng hoàn toàn không chứa dầu khoáng, bác sĩ Michele khuyên bạn nên thử nghiệm lọ kem dưỡng ẩm đến từ nhà Mario Badescu. Theo bác sĩ "lọ kem còn chứa cả chiết xuất trà xanh cùng rất nhiều chất chống oxy hóa" và do đó, sản phẩm còn đáp ứng được cả nhu cầu chống lão hóa của các chị em.

3. Olay Regenerist Night Recovery Cream (Khoảng 580.000 VNĐ)

Bác sĩ Noelani González và Hadley King tại New York đều đề xuất với các chị em lọ kem dưỡng ban đêm giúp phục hồi và trẻ hóa làn da hiệu nghiệm đến từ Olay. "Bảng thành phần của lọ kem gồm có các chất chống oxy hóa, chiết xuất trà xanh và peptide-B3 giúp cấp ẩm và loại bỏ tế bào chết", theo bác sĩ González.

4. Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Retinol Regenerating Cream (Khoảng 650.000 VNĐ)

Đây là sản phẩm chứa retinol có giá rất vừa phải mà bác sĩ Anna Karp tại New York thường gợi ý cho các khách hàng của mình: "Với sự xuất hiện của retinol, lọ kem này giúp kích thích da tái tạo, kích thích sản sinh collagen, từ đó ngăn ngừa nếp nhăn rất tốt". Điểm sáng của lọ kem chính là dù chứa retinol, "em nó" vẫn đủ dịu nhẹ: "Sản phẩm có Hyaluronic Acid giúp cấp nước cho làn da, nhờ đó mà lọ kem có thể giảm thiểu tình trạng da khô tróc – tác dụng phụ của retinol".

5. CeraVe Skin Renewing Cream Serum (Khoảng 420.000 VNĐ)

Sản phẩm này "cân" được cả vai trò của serum lẫn kem dưỡng. "Lọ kem bao hàm những thành phần dưỡng ẩm tốt như ceramide và niacinamide. Đặc biệt là thành phần niacinamide sẽ giúp xoa dịu tình trạng da mẩn đỏ. Bạn chỉ cần bôi một lượng nhỏ mỗi tối là đủ chăm sóc toàn bộ da mặt", theo bác sĩ Karp.

6. RoC Retinol Correction Deep Wrinkle Night Cream (Khoảng 395.000 VNĐ)

Bác sĩ Gonzalez và Jaliman rất thích lọ kem ban đêm đến từ hãng RoC. Sản phẩm chứa retinol và glycolic acid giúp làm mịn da, xóa mờ và ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa. Thú vị không kém là sản phẩm này có giá cực kỳ phải chăng.

Nguồn: Nymag