6 kem chống nắng giá khoảng 500k, bảo vệ da tối ưu và thích hợp mua làm quà tặng cho hội chị em

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời là một điều hết sức cần thiết, đặc biệt là đối với các chị em công sở. Một sản phẩm kem chống nắng không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tia UV mà còn có khả năng nâng tông, mang lại làn da rạng rỡ và đều màu. Đây chính là lý do mà kem chống nắng nâng tông trở thành món quà lý tưởng cho các chị em.



Với ngân sách khoảng 500k, bạn có thể tìm được nhiều sản phẩm kem chống nắng chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc da của phái đẹp. Những sản phẩm này không chỉ có chỉ số chống nắng cao mà còn chứa các thành phần nuôi dưỡng, giúp cải thiện tình trạng da, làm sáng và đều màu hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 6 kem chống nắng nâng tông được yêu thích, rất phù hợp để làm quà tặng cho các chị em công sở. Hãy cùng khám phá để chọn cho mình sản phẩm ưng ý nhất!

1. innisfree Tone Up No Sebum EX SPF 50+ PA++++

Kem chống nắng innisfree Tone Up No Sebum Sunscreen EX SPF 50+ PA++++ với màng lọc chống nắng vật lý, giúp bảo vệ da tối ưu, đồng thời mang lại hiệu quả nâng tông, kiềm dầu vượt trội, duy trì làn da hồng hào, mịn mượt suốt 24 giờ. Em nó vừa bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV vừa mang lại lớp nền mịn đẹp tự nhiên mà không cần makeup cầu kỳ.

Nơi mua: innisfree

2. Anessa Brightening gel SPF50+ PA++++

Sản phẩm chứa kết cấu gel ánh tím cho hiệu quả nâng tông và làm đều màu da tức thì. Thành phần m-Tranexamic acid giúp ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin và cải thiện sự xuất hiện của đốm nâu; glycyrrhizic acid giúp cải thiện kết cấu da và giàu các dưỡng chất làm đẹp da từ thiên nhiên. Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng chống bụi mịn PM2.5 phù hợp với nàng công sở hiện đại.

Nơi mua: Anessa

3. Torriden Balanceful Cica SPF50+ PA+++

Sản phẩm chứa thành phần rau má Madecassoside, B5, Allantoin, Lactobacillus Ferment giúp giảm mẩn đỏ, chống sưng tấy, cải thiện hàng rào bảo vệ da. Chất kem màu xanh nhạt giúp hiệu chỉnh sắc da mẩn đỏ, mang lại làn da căng bóng và rạng rỡ tự nhiên. Kết cấu kem mỏng nhẹ và tươi mát, không gây nhờn dính, không để lại dư lượng kem trên bề mặt và có thể được sử dụng như lớp lót trang điểm.

Nơi mua: Torriden

4. Dr.G Brightening Up Sun+ SPF50+ PA+++

Kem chứa Zinc Odixe có khả năng chống nắng phổ rộng, bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, dịu nhẹ kích ứng, kháng khuẩn, cải thiện vết thương, giảm mụn trứng cá, giúp da trắng sáng và đều màu hơn; Cyclopentasiloxane có tác dụng bôi trơn, tạo độ bóng và chống thấm nước, phục hồi da bị tổn thương. kem nâng tông nhẹ nhàng mang tới làn da mịn đẹp tự nhiên hàng ngày.

Nơi mua: Sociolla

5. Elixir Reflet Balancing Oshiroi Milk C

Sản phẩm có 3 chức năng: Dưỡng ẩm da, chống nắng cho da dầu và làm lớp lót trang điểm, giúp cung cấp và duy trì độ ẩm cho da nhằm giảm sự bóng nhờn trên da. Ngoài ra, sữa dưỡng còn giúp se khít và làm mờ lỗ chân lông, bảo vệ da trước tác hại của tia UV, giúp đều màu da và giữ cho lớp trang điểm bền đẹp, lâu trôi. Sản phẩm thấm nhanh, không gây bết dính.

Nơi mua: Elixir

6. beplain Sunmuse SPF 50+ PA++++

Kem chống nắng màu tím chiết xuất từ quả cà rốt tím, giúp hiệu chỉnh tông màu da vàng, da đỏ, da không đều màu cực kì tự nhiên. Em nó có thể dùng thay thế cho kem lót, kem nền và kem che khuyết điểm. Chất kem thấm nhanh, không bết dính.