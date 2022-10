6 bài học quan trọng giúp con định hướng cuộc sống, cha mẹ nên sớm dạy trẻ

Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, trẻ chỉ có thể thành công khi biết định hướng mục tiêu và nỗ lực hoàn thành. Việc cha mẹ quá bao bọc trẻ, lo cho con tất tật từ A-Z sẽ chỉ khiến trẻ sống không có định hướng, sống lệch lạc và buông thả mà thôi.

Dưới đây là 6 bài học cha mẹ nên sớm dạy trẻ để con có được định hướng cuộc sống của riêng mình.

1. Coi trọng bản thân

Một trong những bài học quan trọng nhất giúp con cái định hướng cuộc sống, đó là phụ huynh nên dạy bé coi trọng bản thân và cơ thể của mình. Trẻ cần phải hiểu rằng chúng xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vì thế, trước những khó khăn, thử thách, con đừng vội hạ thấp bản thân. Hãy tự tin mình có thể làm được.

Nhiều trẻ có thói quen so sánh mình với bạn bè đồng trang lứa. Cuộc đời của mỗi người đều không giống nhau và là một con người khác biệt. Việc so sánh chỉ khiến trẻ ngày càng tự ti, sống ích kỷ, đố kỵ và hẹp hòi với người khác. Con có thể lấy những tấm gương tốt để noi theo, nhưng tuyệt đối đừng đặt mình lên "bàn cân" so sánh với người khác nhé. Cha mẹ cũng vậy, chúng ta cũng nên hạn chế đem "con nhà người ta" ra dạy bảo con mình. Người lớn cứ ngỡ việc đem hình mẫu ra so sánh sẽ giúp trẻ học theo. Nhưng thực chất là điều này có tác dụng ngược. Con sẽ không tiến bộ lên đâu cha mẹ nhé!

2. Dạy con tự lập

Để trẻ phát triển toàn diện, dạy trẻ tự lập là một phần không thể thiếu. Điều này giúp cho trẻ trưởng thành hơn trong tương lai. Các chuyên gia khuyên rằng, tự lập giúp trẻ tự tin hơn, dám nghĩ dám làm. Nhờ đó cơ hội của cuộc sống cũng đến với trẻ nhiều hơn. Cha mẹ có thể khuyến khích sự tự lập của trẻ bằng cách cho con quyền quyết định, tự làm việc cá nhân, làm việc nhà, xây dựng và phát triển tính tự giác...

3. Thất bại là một phần cuộc sống

Cha mẹ luôn thương yêu con cái vô điều kiện và sẵn sàng che chở con để chúng không gặp thử thách, hay khó khăn thất bại. Tuy nhiên, phụ huynh không thể đi bên con cả đời được. Việc chúng ta quá bao bọc trẻ chỉ khiến chúng "lớn lên về thể xác mà thôi". Hãy để con cái tự hành động và chúng cần hiểu rằng thất bại cũng là 1 phần của cuộc sống. Thất bại không đáng sợ, cái đáng sợ là chúng ta cứ nằm mãi trong sự vấp ngã ấy mà không thể nào đứng lên.

4. Hãy ở bên những người khiến con cảm thấy vui vẻ

Khi con lớn điều đó đồng nghĩa với việc chúng ngày càng xa vời sự quan tâm chăm sóc và ảnh hưởng của cha mẹ. Lúc này, con có những mối quan hệ mới như bạn bè, người yêu, đối tác... Hãy khuyến khích trẻ mạnh dạn kết bạn, mở rộng các mối quan hệ. Việc của cha mẹ là dạy con phân biệt bạn tốt xấu, tránh xa những điều tiêu cực.

5. Luôn nói sự thật

Trung thực sẽ giúp cho các mối quan hệ của con đi xa hơn và cơ hội thành công của trẻ cũng lớn hơn. Việc dối trá sẽ khiến bản thân con mệt mỏi, thậm chí trẻ sẽ có thể mắc thêm sai lầm chỉ vì muốn lấp liếm sai trái ban đầu. Sống mà cứ phải giả dối chắc chắn con sẽ không hạnh phúc, không tự tin làm những điều trẻ muốn.

6. Cái gì cũng có giá của nó

Đây là một bài học mà phụ huynh nên giáo dục sớm cho con mình. Đừng để con quá kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Bởi càng hy vọng thì thất vọng sẽ càng đau. Hãy dạy cho con biết 1 điều, đó là cái gì cũng có giá của nó. Và con phải học cách làm việc để đạt được điều bản thân mong muốn. Việc luôn sống với sự kỳ vọng vào người khác sẽ khiến trẻ trở nên phụ thuộc, mất "tiếng nói" cá nhân. Con sẽ cảm thấy mình không đủ năng lực để làm việc lớn và luôn mong ngóng người khác làm cho mình. Và với các bậc cha mẹ thì một điều khá dễ hiểu là chúng ta thường muốn giúp đỡ con cái của mình, đặc biệt là khi chúng gặp khó khăn. Tuy nhiên, điều bạn cần làm là dạy con mình tính tự lập. Đừng để con cái cho rằng chúng có thể coi bạn như "ông bụt" của chúng.