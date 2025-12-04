"6-7" từ vựng của năm 2025: Gen Alpha ai cũng dùng, người lớn thì không hiểu gì

Gen Alpha (sinh từ 2010-2024) - thế hệ lớn lên trong thời đại kỹ thuật số, được chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của AI và thực tế ảo, đông đảo và có sức ảnh hưởng.

Minh chứng rõ nhất là việc một từ lóng gắn liền với Gen Alpha vừa được Dictionary.com (chuyên trang từ điển trực tuyến) bình chọn là "từ của năm 2025" - không chỉ nói về độ phổ biến mà còn cho thấy cách chúng ta kể những câu chuyện về chính mình và cách ngôn ngữ thay đổi theo thời gian. Và đó chính là “67” (hay 6-7, đọc là six-seven, không phải “sixty-seven”).

Từ lóng của Gen Alpha được chọn là "từ của năm 2025" do Dictionary.com bình chọn.

Cảm nhận đầu tiên khi nghe thấy "67" với nhiều người là không hiểu ý nghĩa rồi cũng không hiểu tại sao con số lại trở thành từ của năm. Nhiều người trưởng thành thừa nhận đã phải tra Google hoặc hỏi con ở độ tuổi Gen Alpha mới được "giải ngố". Dictionary.com cũng phải thừa nhận "ngay cả chúng tôi cũng vẫn đang cố hiểu nó thật sự có nghĩa là gì".

Vậy "67" là gì và tại sao lại được chọn trở thành "từ của năm 2025"?

Nguồn gốc của "67" là từ một bài rap của Skrilla mang tên “Doot Doot” (6 7). Trong bài hát, Skrilla lặp lại cụm “67” mà không gán cho nó bất kỳ nghĩa cụ thể nào. Chính sự mơ hồ này khiến cụm từ được người nghe bắt chước và sử dụng rộng rãi. Từ khóa “67” bất ngờ “viral” trên TikTok trong hàng ngàn video với hàng triệu lượt thích, mặc dù không có ý nghĩa cụ thể. Gen Alpha thường dùng “67” như một câu nói cửa miệng vui vẻ, lời bông đùa vô nghĩa, hoặc dùng trong những tình huống với ý nghĩa “so so” (tạm được), “maybe this, maybe that” (có thể thế này, có thể thế kia).

Song, "67" cứ thế mà nổi rần rần, ở nhà hay trường học, khu vui chơi Gen Alpha nhiều nước (có cả Việt Nam) thường xuyên sử dụng. Minh chứng là lượng tìm kiếm “67” tăng vọt từ mùa hè 2025. Kể từ tháng 6, số lượt tìm kiếm tăng hơn sáu lần, và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tần suất xuất hiện của thuật ngữ “6 7” tăng mạnh trong năm 2025.

“67” vô nghĩa, phổ biến và hoàn toàn… phi lý mà cứ thế được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, được Gen Alpha dùng như một câu cửa miệng tương tự như hiện tượng "Brain rot" (thối não) nổi tiếng một thời. Nó hội tụ các tiêu chí như ngắn, không có nghĩa cụ thể, hài hước thậm chí là kỳ quặc,.... nhưng cứ thế, một hệ sinh thái nội dung "gây nghiện" trên không gian mạng, nơi người dùng bị cuốn hút bởi những nổi dung dễ nhớ, dễ lặp lại, không có nghĩa mở ra.

"Dù vô nghĩa, “67” vẫn mang ý nghĩa đối với những người dùng nó, bởi nó tạo nên kết nối. Đây là ví dụ điển hình cho tốc độ mà một từ mới có thể lan khắp thế giới khi thế hệ trẻ bước vào cuộc trò chuyện toàn cầu", Dictionary.com bình luận thêm. Nó cũng có thể được dùng làm để khuấy động năng lượng, thể hiện một khoảnh khắc kết nối, giống như một tiếng hô khẩu hiệu của riêng gen Alpha.

Dưới góc nhìn của thuyết lan truyền xã hội, “67” hoạt động như một meme hoàn hảo: ngắn, dễ lặp lại, hợp thuật toán và dễ sao chép trong video. Ngôn ngữ học xem “six-seven” như một speech act: tiếng hô và động tác tay không mang nghĩa nội dung mà tạo hiệu ứng hành vi, kết nối và kích thích cảm xúc. Theo lý thuyết nhận dạng xã hội, ký hiệu này vừa đủ khác biệt để gây tò mò, vừa đủ đơn giản để ai cũng dùng được, giúp Gen Alpha khẳng định bản sắc,....

"67" - từ lóng được Gen Alpha yêu thích.

Có thể thấy, từ khóa “67” nổi bật nhờ “tính phi lý” và khó hiểu đối với những người ngoài cuộc (đặc biệt là thế hệ lớn tuổi). Chính sự thiếu ý nghĩa rõ ràng của từ “67” lại làm cho nó trở thành một dấu hiệu nhận biết của những người “trong cuộc” (cụ thể là thế hệ Gen Alpha với nhau).

Ngoài "67" thì một số từ khác cũng thu hút nhiều lượt truy cập, sử dụng trong năm nay, góp mặt trong danh sách đề cử "Từ của năm 2025" của Dictionary.com như: Agentic, aura farming, Broligarchy, Kiss cam,...

Nguồn: Dictionary.com








