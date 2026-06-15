50.000 người “đổ rạp” trước nam thần học đường, nhan sắc này quả là không góc chết

Sở hữu visual được xếp vào hàng biểu tượng của thế hệ idol nam đời đầu, L từng là cái tên khiến khán giả mê mẩn mỗi khi xuất hiện. Ngay từ những ngày đầu ra mắt cùng nhóm INFINITE, nam idol đã nhanh chóng gây chú ý với gương mặt được ví "đẹp hơn hoa", sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng nụ cười toả nắng. Ngôi sao sinh năm 1992 thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc, cứ xuất hiện là lại "đốn tim" người hâm mộ. Bên cạnh sự nghiệp idol, anh cũng thu hút sự chú ý khi lấn sân sang diễn xuất, với những tác phẩm nổi tiếng như: The Master’s Sun, The Emperor: Owner of the Mask, My Lovely Girl...

Mới đây, khoảnh khắc L trở về trường cũ cũng gây sốt mạng xã hội khi anh xuất hiện vô cùng giản dị với trang phục đời thường nhưng visual vẫn sáng bừng trong mọi góc máy.

Bài đăng về L hút lượng tương tác lên trên MXH với hơn 50 nghìn người "thả tim".

Dù diện áo phông trắng đơn giản, L vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn với phong độ visual bao năm không đổi. Nam idol ghi điểm với gương mặt nhỏ gọn, đường nét hài hòa, sống mũi cao cùng đôi mắt sâu phía sau cặp kính tạo cảm giác vừa tri thức vừa cuốn hút. Mái tóc đen được tạo kiểu tự nhiên càng làm tôn lên vẻ ngoài trẻ trung, gần như không có nhiều thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Qua góc máy cam thường, vẻ ngoài của nam diễn viên vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa bởi quá điển trai, trạng thái làn da mướt mịn, trẻ trung đến độ nhìn như một sinh viên đại học.

Nhan sắc không khác gì nam thần học đường của L. (Ảnh: Threads)

Netizen gọi L là "ông cố nội visual".

Ở tuổi 35, L vẫn giữ được đường nét gương mặt thanh thoát, làn da sáng mịn cùng vẻ ngoài toả nắng thu hút người nhìn. Dù không còn gắn liền với các tạo hình idol, vẻ ngoài đời thường của anh vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ sự gọn gàng, nam tính và tràn đầy sức sống. Đặc biệt, nụ cười nhẹ nhàng, má lúm duyên dáng cùng ánh mắt sâu cuốn hút khiến L vẫn giữ nguyên sức hút của một tượng đài nhan sắc trong lòng người hâm mộ. Nhiều khán giả nhận xét thời gian dường như đã bỏ quên nam diễn viên khi anh vẫn duy trì được phong độ visual đỉnh cao, thậm chí ngày càng trưởng thành và cuốn hút hơn.

Visual "đẹp hơn hoa" của L từng gây sốt trong cộng đồng fan Kpop.