50 tuổi, người phụ này khiến nhiều người trầm trồ với 8 bí kíp giữ dáng và dưỡng da

Hứa Lộ Nhi từ lâu đã được xem là đại diện cho vẻ đẹp “không tuổi”. Năm nay bước sang tuổi 50, bí quyết giữ gìn nhan sắc của cô là gì? Vẻ đẹp vượt thời gian của Hứa Lộ Nhi thậm chí còn được Daily Mail (Anh) và Vogue Hàn Quốc viết riêng bài giới thiệu. Mỗi lần lướt mạng xã hội của cô, nhiều người không khỏi tò mò: Vậy bí quyết chăm sóc sắc đẹp của Hứa Lộ Nhi là gì?

Bí quyết 1: Muốn da đẹp phải luôn thử nghiệm cái mới

Câu nói “tủ” của cô là: “Muốn cải thiện làn da, phải luôn dám thử nghiệm để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với bản thân". Trước đây khi mới dùng dầu dưỡng, cô cũng lo nổi mụn, nhưng nghĩ rằng không thử thì sao biết hiệu quả. Hiện nay, các loại dầu dưỡng đều mỏng nhẹ, dễ thấm. Người mới có thể nhỏ vài giọt vào nước hoa hồng rồi vỗ lên mặt, vừa ẩm mượt vừa không gây nặng da.

Bí quyết 2: Yêu thích tẩy trang bằng sữa, kết hợp massage

Trước tiên, cô luôn dùng nước tẩy trang chuyên dụng cho mắt và môi, sau đó mới dùng sữa tẩy trang. Với cách này, cô có thể vừa tẩy vừa tranh thủ massage nhẹ, giúp thư giãn tinh thần. Rửa lại bằng nước, da vừa sạch vừa không bị khô căng.

Bí quyết 3: Buổi tối không uống canh, chỉ uống nước lọc

Theo cô, “canh” dễ gây no giả, lại nhiều calo, nên tuyệt đối không uống vào buổi tối để tránh phù nề hôm sau. Hứa Lộ Nhi cũng không uống trà (dù không đường), chỉ uống nước lọc, ngoại lệ duy nhất là một tách cà phê đen vào buổi sáng.

Bí quyết 4: Mỗi ngày bắt buộc 50 lần gập bụng

Trong nhà cô luôn có thảm yoga để luyện tập. Không đến phòng gym, cô vẫn đều đặn gập bụng, nâng chân, các động tác tạo hình ngay tại nhà. Mỗi ngày ít nhất 50 lần gập bụng, có thể chia 2–3 hiệp để tránh chấn thương. Lời khuyên của cô: Tập xong trước khi ngủ 3 tiếng, nếu tập quá muộn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Bí quyết 5: Tập trước bữa tối để đốt mỡ tốt hơn

Cô không khuyến khích tập trước khi đi ngủ, thay vào đó luôn tập xong trước bữa tối. Lợi ích: vừa đảm bảo cách xa giờ ngủ, vừa giúp tăng hiệu quả giảm mỡ. Nghiên cứu đã chứng minh, tập xong rồi mới ăn sẽ dễ kích hoạt quá trình đốt mỡ, đồng thời độ nhạy insulin tăng, cơ thể không tích trữ nhiều calo, ngược lại còn giúp cơ bắp hấp thụ tốt protein và carb để phát triển.

Bí quyết 6: Muốn tóc bồng bềnh, phải sấy khô cả da đầu

Sở hữu mái tóc dày và dài, cô cho biết bí quyết là phải sấy khô toàn bộ da đầu. Nhờ công nghệ, chỉ mất 10 phút với máy sấy hiện đại như Dyson, Panasonic. Trước khi sấy, cô thoa dầu dưỡng ở đuôi tóc để tránh khô xơ, chẻ ngọn.

Bí quyết 7: Trang điểm nhẹ với eyeliner màu nâu

Phong cách đời thường của cô thiên về mềm mại. Cô thích kẻ eyeliner màu nâu vì đen quá sắc sảo. Mắt cô thường chỉ nhấn ở đuôi với màu nâu, còn bầu mắt dùng má hồng tán nhẹ để làm nền. Màu yêu thích nhất là hồng đào, vừa tự nhiên vừa thêm nét ngọt ngào, nữ tính.

Bí quyết 8: Bước đầu tiên khi trang điểm là thoa son dưỡng

Cô tận dụng thời gian trang điểm để dưỡng môi. Đến bước đánh son, cô dùng khăn giấy thấm bớt dưỡng, rồi đánh son màu cam hồng yêu thích. Cách cô thường làm là dùng ngón tay tán nhẹ, làm mờ viền môi, tạo cảm giác tự nhiên, trẻ trung.