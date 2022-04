5 xu hướng quần dài hè 2022, chị em phải có hết thì mới được coi là sành điệu

Hè đến, chị em sẽ có xu hướng sắm sửa váy vóc, quần short nhiều. Tuy nhiên, quần dài vẫn là món thời trang mà các nàng không thể sống thiếu. Quần dài giúp bảo vệ đôi chân không bị "cháy nắng", đồng thời cũng là một phần quan trọng của set trang phục chuẩn sành điệu. Điều thú vị là, xu hướng quần dài sẽ có sự thay đổi theo từng năm. Hè 2022, chiếm sóng nhiều nhất chính là 5 kiểu quần dài sau đây. Chị em hãy sắm hết để không bao giờ mặc xấu nhé!

Quần màu be

Quần màu be không phải là một món thời trang quá mới lạ, nhưng luôn được hội sành điệu ưu ái. Hè năm nay, quần màu be còn phủ sóng mạnh mẽ hơn nữa. Kiểu quần này có rất nhiều ưu điểm, đó là sự trẻ trung, cá tính, xen lẫn vẻ trang nhã. Quần màu be có thể kết hợp được với mọi kiểu áo. Đặc biệt là nếu mix cùng áo sơ mi màu rực rỡ đang rất hot, quần màu be sẽ giúp cân bằng set đồ, mang đến cho bạn outfit hài hòa, nổi bật.

Quần cạp chun

Vào mùa hè, chị em nào cũng chỉ muốn diện lên mình những món thời trang nhẹ nhàng, thoải mái. Và các nàng đừng bỏ qua quần cạp chun. Item này rất dễ diện, nàng bụng béo cũng có thể chinh phục ngon ơ kiểu quần này, không sợ bị lộ nhược điểm. Quần cạp chun thường được làm từ các chất liệu vải nhẹ nhàng, nên diện lên vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Dù không được đứng dáng như quần âu, quần cạp chun cũng chẳng hề lép vế về sự sành điệu. Kết hợp quần cạp chun với áo thun, áo crop top, áo hai dây, chị em sẽ có được outfit đầy phóng khoáng, thời thượng.

Quần vải thô

Quần dài chất liệu vải thô diện lên cũng nhẹ mát chẳng kém quần cạp chun.

Kiểu quần này ghi điểm ở sự cool ngầu và phóng khoáng, nhưng diện lên vẫn đủ thanh lịch. Quần vải thô dễ mặc dễ đẹp, nhất là khi chọn những phiên bản quần trắng, quần màu be hay quần màu xanh rêu, trông bạn sẽ thời thượng phải biết. Quần vải thô hợp mix cùng các mẫu áo như: áo sơ mi, áo hai dây hay áo len mỏng cộc tay…

Quần âu có đường ly giữa

Quần âu cũng có xu hướng nhất định trong năm nay. Để ý thì bạn sẽ thấy, dù hội sành điệu diện quần âu mang gam màu nào, mẫu quần ấy luôn có đường ly giữa. Đây là chi tiết rất nhỏ, tưởng chừng như "vô dụng", nhưng hóa ra lại giúp outfit trông chỉn chu, xịn sò hơn rất nhiều. Khi đi mua sắm đồ cho tủ quần áo hè năm nay, nàng công sở hãy ưu tiên quần âu có đường ly giữa nhé, style nhờ vậy sẽ được nâng tầm.

Quần jeans ống đứng

Hè năm nay, quần jeans ống đứng thậm chí còn hot hơn cả jeans ống rộng. Kiểu quần này siêu trẻ trung, năng động nhưng nhờ phom dáng gọn gàng, jeans ống đứng vẫn mang đến cho chị em vẻ ngoài chỉn chu. Khi chọn mua jeans ống đứng, chị em nên ưu tiên phiên bản dài trên mắt cá chân. Mẫu jeans này sẽ để ra một khoảng hở đôi chân, và dù chị em đi giày bệt, vóc dáng vẫn cao ráo.

