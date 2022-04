5 toner đa năng giá bình dân: Cấp ẩm và ngừa lão hóa, tăng sinh collagen hiệu quả

Toner vốn là món đồ quá quen thuộc trong chu trình chăm sóc da. Với những cô nàng công sở bận rộn, không muốn bôi trát quá nhiều trong chu trình skincare thì bạn có thể tìm đến 5 loại toner đa năng dưới đây. Những sản phẩm này mang lại nhiều tác động cho làn da như cân bằng, dưỡng ẩm, làm sáng, ngừa lão hóa...



Toner Nature Republic Green Derma Mild Cica Big Toner với các thành phần chiết xuất thiên nhiên dịu nhẹ giúp dưỡng ẩm và làm dịu. Toner phù hợp với những cô nàng có làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng, mẩn đỏ. Thể tích toner to, có thể dùng làm lotion mask.

Nơi mua: Nature Republic

Với những nàng có làn da lão hóa thì bạn có thể tham khảo toner Lemon' C Squeeze Ampoule Toner với thành phần vitamin C giúp làm sáng, ngừa lão hóa, dưỡng da đều màu và căng mịn. Sản phẩm không chứa cồn nên khá dịu nhẹ, thể tích to.

Toner kiêm tẩy trang của Yves Rocher có chứa chiết xuất vi tảo giúp tiết kiệm thời gian skincare mỗi ngày. Sản phẩm vừa loại bỏ các tạp chất trên da cũng như lớp trang điểm lâu trôi lại vừa dưỡng ẩm da một cách hoàn hảo.

Nơi mua: Yves Rocher

Thêm 1 ứng cử viên toner mà những nàng có da lão hóa không thể bỏ qua đó là Transparent White Lotion. Sản phẩm có chứa vitamin C và Collagen thực vật giúp nuôi dưỡng da căng mịn.

Nơi mua: Soja

Laneige Water Bank Blue HA Toner Oily vừa dưỡng ẩm chuyên sâu lại nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết bong tróc, bổ sung độ ẩm cho da mà không gây bóng nhờn, giúp kết cấu da khỏe mạnh.

Nơi mua: Laneige

https://afamily.vn/5-toner-da-nang-gia-binh-dan-cap-am-va-ngua-lao-hoa-tang-sinh-collagen-hieu-qua-20220407123014977.chn