5 thỏi son dưỡng có màu ''đắt xắt ra miếng'' giúp đôi môi căng mọng, tươi tắn bất chấp thời tiết

1. Dior Addict Lip Glow Color Reviver Balm

Thỏi son đến từ Dior sở hữu bao bì điệu đà với tông màu hồng pastel nhẹ nhàng, cùng với đó là thiết kế tinh tế cực kỳ phù hợp với các cô nàng bánh bèo. Có thể nói, đây là thỏi son dưỡng có màu được nhiều chị em ao ước nhất nên không thể tránh khỏi tình trạng hết hàng.

Em son này sở hữu tông hồng dịu dàng, nữ tính và kết hợp cùng các thành phần giàu độ dưỡng ẩm để giúp môi tránh được các tác hại do môi trường gây ra. Chưa hết, em này có có độ chống nắng nhẹ SPF 10 giúp môi tránh khỏi tác hại từ ánh sáng mặt trời. Với chừng đó ưu điểm thì đây chắc hẳn là em son dưỡng môi đáng để chị em đầu tư.

Nơi mua: Boshop Giá: 800k

2. Bobbi Brown Extra Lip Tint

Với thiết kế tối giản cùng 2 tông màu đen và trắng, Bobbi Brown Extra Lip Tint sẽ mang đến vẻ trẻ trung, hiện đại và đầy cá tính. Sản phẩm có thành phần giàu chất dưỡng từ quả olive, bơ, dầu jojoba,... giúp đôi môi thêm căng mọng và giảm thiểu tình trạng khô nứt.

Bên cạnh lớp dưỡng ẩm, dòng son này còn có tông màu siêu cấp tự nhiên và tươi tắn. Kết cấu mỏng nhẹ giúp son lên môi đều mà không gây cảm giác nặng môi hay bong dính. Với thỏi Bobbi Brown Extra Lip Tint, chị em không cần lớp son lỳ hay bóng cũng có thể trở nên cuốn hút hơn.

Nơi mua: Beauty Box Giá: 900k

3. Make Up for Ever Artist Hydrabloom Hydrating Lip Balm

Thỏi son dưỡng nổi tiếng của Make Up For Ever mang tông màu hồng nhẹ đủ để giúp khuôn mặt của chị em bớt lạnh lùng và thiếu sức sống. Các dưỡng chất như Acid Hyaluronic có trong sản phẩm được tích hợp với nhiều lại dầu dưỡng để đôi môi luôn mềm mịn trong mọi hoàn cảnh. Thiết kế của ''ẻm'' tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ sang, tông màu đen nhám không sợ bám vân tay đâu nàng nhé.

Nơi mua: Make Up Forever Giá: ~550k

4. CHANEL Les Beiges Healthy Glow Lip Balm

CHANEL Les Beiges Healthy Glow Lip Balm được liệt kê vào danh sách các sản phẩm son dưỡng bán chạy nhất. Lý do cũng dễ hiểu bởi dòng son này sở hữu vô vàn ưu điểm vượt trội. Đầu tiên là bảng thành phần chứa Vitamin E và Moringa Butter để bảo vệ đôi môi mịn màng, mềm mại suốt cả ngày. Tiếp đến là màu sắc son sang trọng và trendy, thế nên chỉ với một lớp son là chị em đã có thể tự tin ra ngoài. Son còn có độ bóng nhẹ nhàng giúp tạo hiệu ứng căng mọng để môi trông dày và đầy đặn hơn.

Nếu chưa sở hữu thỏi CHANEL Les Beiges Healthy Glow Lip Balm nào thì bạn nên cân nhắc để rinh về ngay đi thôi.

Nơi mua: Orchard Giá: 990k

5. NARS Orgasm Afterglow Lip Balm

Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì bạn khó có thể nhận ra đây là một thỏi son dưỡng, bởi thiết kế tráng gương vô cùng điệu nghệ và sang trọng của em nó. Với thỏi son này trên tay, chị em diện váy áo gì hay đi đến đâu cũng toát lên vẻ đẳng cấp và sang chảnh.

Và tất nhiên là không chỉ có vẻ bề ngoài, chất son của em này thì bóng mượt và mỏng nhẹ vô đối. Bản thành phần chứa phức hợp dầu dưỡng Monoï có vai trò quan trọng trong việc tạo độ căng, mượt và bảo vệ cho môi khỏi tình trạng oxy hóa. Chưa hết đâu, sản phẩm có đến 8 màu sắc đa dạng từ nhạt đến trầm để chị em thỏa sức lựa chọn theo sở thích nhé.