5 hũ tẩy da chết body "made in Vietnam" giúp da mềm mịn, sạch thoáng, giá cũng rất dễ chịu

Không chỉ da mặt, vùng da cơ thể cũng cần được làm sạch và loại bỏ tế bào chết định kỳ để duy trì vẻ mềm mại, mịn màng. Hằng ngày, mồ hôi, bã nhờn, bụi bẩn cùng lớp tế bào chết có thể tích tụ trên bề mặt da, đặc biệt ở những vùng như khuỷu tay, đầu gối, lưng, ngực hoặc cánh tay. Nếu không được chăm sóc đúng cách, da dễ trở nên sần ráp, xỉn màu và kém mịn màng.

Tẩy da chết body là một bước đơn giản nhưng có thể giúp làn da trông sạch sẽ, mềm mại hơn. Tuy nhiên, không nên lạm dụng bởi chà xát quá thường xuyên có thể khiến da bị khô và nhạy cảm. Với hầu hết mọi người, sử dụng khoảng 1 lần/tuần, kết hợp dưỡng ẩm ngay sau đó, là tần suất hợp lý để bắt đầu. Nếu đang tìm những sản phẩm Việt Nam có mức giá dễ tiếp cận, bạn có thể tham khảo 5 hũ tẩy da chết body dưới đây.

1. Tẩy da chết body OVERall

Tẩy da chết body OVERall gây chú ý khi có nhiều phiên bản để người dùng lựa chọn theo sở thích và nhu cầu chăm sóc da. Bộ sản phẩm gồm 5 lựa chọn: Cơm Dừa & Dầu Cám Gạo, Cơm Dừa & Enzyme Dứa, Cơm Dừa & Than Tre Hoạt Tính, Cơm Dừa & Enzyme Đu Đủ và Cơm Dừa & Cà Phê Nguyên Chất. Các công thức kết hợp thành phần làm sạch, hỗ trợ loại bỏ tế bào chết cùng những nguyên liệu quen thuộc, tạo cảm giác da mềm và sạch hơn sau khi sử dụng. Nếu bạn thích thay đổi mùi hương hoặc muốn lựa chọn phiên bản phù hợp với sở thích cá nhân, dòng sản phẩm đa dạng này là một gợi ý đáng thử.

Nơi mua: OVERall

2. Tẩy da chết body Mật ong, cà phê - Cỏ Mềm

Tẩy da chết body Mật ong, cà phê của Cỏ Mềm là lựa chọn dành cho những người yêu thích các sản phẩm chăm sóc cơ thể có thành phần quen thuộc. Hạt cà phê hỗ trợ loại bỏ lớp tế bào chết trên bề mặt, trong khi mật ong thường được biết đến với khả năng giúp da duy trì cảm giác mềm mại. Khi sử dụng, bạn nên massage sản phẩm thật nhẹ nhàng trên nền da ẩm, tập trung vào những vùng dễ sần như đầu gối, khuỷu tay và gót chân thay vì chà mạnh toàn thân. Sau khi tắm sạch, đừng quên thoa lotion hoặc kem dưỡng để duy trì độ ẩm.

Nơi mua: Cỏ Mềm

3. Tẩy da chết cà phê Cocoon

Tẩy da chết cà phê Cocoon là sản phẩm quen thuộc với những tín đồ yêu thích mỹ phẩm Việt. Công thức lấy cà phê làm thành phần nổi bật, phù hợp để sử dụng cho các vùng da cơ thể có tình trạng thô ráp, xỉn màu hoặc tích tụ tế bào chết. Kết cấu dạng scrub giúp tạo cảm giác da được làm sạch kỹ hơn sau khi tắm, đồng thời mang đến trải nghiệm thư giãn nhờ hương cà phê đặc trưng. Khi dùng, chỉ nên massage với lực vừa phải trong thời gian ngắn để tránh gây ma sát quá mức, đặc biệt nếu da đang nhạy cảm hoặc có vết trầy xước.

Nơi mua: Cocoon

4. Tẩy tế bào chết body Hella Beauty

Tẩy tế bào chết body Hella Beauty có tới 7 phiên bản gồm cà phê, kem dâu, đậu đỏ, đường, dưa hấu, matcha và hạnh nhân, mang đến nhiều lựa chọn cho những ai thích sản phẩm body scrub đa dạng về mùi hương và trải nghiệm. Tùy từng phiên bản, sản phẩm tạo cảm giác làm sạch và thư giãn khác nhau, giúp bước chăm sóc cơ thể trở nên thú vị hơn. Đây cũng là kiểu sản phẩm phù hợp để sử dụng định kỳ, đặc biệt ở những vùng da dễ sần. Tuy nhiên, thay vì kỳ cọ mạnh để tạo cảm giác "sạch kin kít", bạn nên massage nhẹ nhàng rồi rửa sạch và dưỡng ẩm ngay sau đó.

Nơi mua: Hella Beauty

5. Muối tắm gội tẩy da chết da đầu, tóc Free BareSoul Salt Body & Scalp Scrub

Khác với những sản phẩm tập trung riêng cho cơ thể, Free BareSoul Salt Body & Scalp Scrub là sản phẩm đa năng có thể sử dụng cho body và cả da đầu, tóc. Kết cấu dạng muối giúp hỗ trợ loại bỏ tế bào chết và cặn bẩn, mang lại cảm giác sạch thoáng sau khi sử dụng. Với body, bạn có thể massage nhẹ trên vùng da ẩm rồi rửa sạch. Nếu sử dụng cho da đầu, cần thao tác thật nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay, tránh cào hoặc chà xát mạnh để hạn chế kích ứng. Sản phẩm phù hợp với những người thích tối giản số lượng sản phẩm trong phòng tắm.

Nơi mua: BareSoul

Tẩy da chết không phải là bước càng thực hiện nhiều thì da càng đẹp. Việc massage quá mạnh hoặc sử dụng scrub liên tục có thể gây tổn thương hàng rào bảo vệ da, khiến da khô, đỏ hoặc nhạy cảm hơn. Vì vậy, hãy bắt đầu với tần suất khoảng 1 lần/tuần và điều chỉnh tùy theo tình trạng da. Nếu da khô hoặc nhạy cảm, bạn có thể giãn tần suất và ưu tiên những sản phẩm có khả năng làm sạch dịu nhẹ. Một lưu ý quan trọng khác là không nên tẩy da chết ngay sau khi cạo hoặc wax lông, khi da đang bị trầy xước, cháy nắng hay có dấu hiệu kích ứng. Sau khi tẩy, hãy dùng sữa tắm dịu nhẹ để làm sạch sản phẩm và thoa một lớp lotion hoặc kem dưỡng body nhằm bổ sung độ ẩm. Đặc biệt, tẩy da chết không có nghĩa là có thể bỏ qua kem chống nắng. Với những vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng như cánh tay, vai hoặc chân, việc chống nắng đều đặn vẫn rất cần thiết để hạn chế tình trạng sạm màu và lão hóa.

Một làn da body mềm mịn không nhất thiết phải trải qua chu trình chăm sóc cầu kỳ. Chỉ cần làm sạch đúng cách, tẩy da chết khoảng 1 lần/tuần và dưỡng ẩm đều đặn, bề mặt da đã có thể trở nên mượt mà hơn. OVERall, Cỏ Mềm, Cocoon, Hella Beauty và Free BareSoul đều là những lựa chọn "made in Vietnam" đáng tham khảo nếu bạn muốn tìm một sản phẩm tẩy da chết body dễ sử dụng. Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da và massage nhẹ nhàng thay vì cố gắng chà thật mạnh để loại bỏ tế bào chết.