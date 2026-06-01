5 sữa rửa mặt "made in Vietnam" hợp mùa hè: Sạch dầu, thông thoáng mà không làm khô da

Mùa hè là thời điểm làn da dễ đổ dầu, bí bách và nổi mụn hơn bình thường. Nhiệt độ cao cùng độ ẩm lớn khiến nhiều người có cảm giác da lúc nào cũng nhờn rít, đặc biệt ở vùng chữ T. Chính vì vậy, bước làm sạch trong mùa hè càng trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên, không ít người lại chọn các loại sữa rửa mặt làm sạch quá mạnh với hy vọng da "sạch kin kít", khiến hàng rào bảo vệ da bị ảnh hưởng và da càng tiết dầu nhiều hơn.

Một loại sữa rửa mặt phù hợp cho mùa hè không chỉ cần khả năng làm sạch dầu thừa mà còn phải giữ được độ ẩm tự nhiên, giúp da thông thoáng nhưng không khô căng sau khi rửa. Dưới đây là 5 dòng sữa rửa mặt "made in Vietnam" được nhiều người yêu thích nhờ công thức dịu nhẹ, phù hợp với thời tiết nóng ẩm.

1. Sữa Rửa Mặt Rau Má & Diếp Cá Herbario

Herbario Sữa rửa mặt Rau Má & Diếp Cá là sản phẩm phù hợp với những người có làn da dầu hoặc dễ nổi mụn trong mùa hè. Thành phần rau má và diếp cá vốn được nhiều người yêu thích nhờ khả năng hỗ trợ làm dịu da và tạo cảm giác dễ chịu sau khi làm sạch. Texture sản phẩm tạo bọt vừa phải, giúp lấy đi dầu thừa và bụi bẩn mà không khiến da bị khô căng. Sau khi rửa, da có cảm giác thông thoáng nhưng vẫn giữ được độ mềm tự nhiên. Đây là kiểu sữa rửa mặt phù hợp với những người muốn tìm một sản phẩm làm sạch dịu nhẹ để dùng hằng ngày trong thời tiết nóng bức.

Nơi mua: Herbario

2. Sữa Rửa Mặt Thorakao Dưa Leo Sữa Tươi

Thorakao Dòng sữa rửa mặt dưa leo sữa tươi của Thorakao là sản phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ nhờ cảm giác làm sạch nhẹ nhàng và giá thành khá dễ tiếp cận. Chiết xuất dưa leo mang lại cảm giác mát da nhẹ, phù hợp dùng trong mùa hè. Trong khi đó, thành phần sữa tươi giúp hạn chế tình trạng da bị khô sau khi rửa mặt. Nhiều người yêu thích sản phẩm này vì cảm giác đơn giản, dễ dùng và phù hợp với routine skincare tối giản hằng ngày.

Nơi mua: Thorakao

3. Sữa Rửa Mặt Thảo Dược Thiên Nhiên Sắc Ngọc Khang

Sắc Ngọc Khang Đây là dòng sữa rửa mặt thiên về khả năng làm sạch dịu nhẹ và duy trì độ ẩm tự nhiên cho da. Sản phẩm phù hợp với những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ bị khô căng khi dùng các loại cleanser tạo bọt mạnh. Texture mềm mịn, dễ tạo bọt nhẹ giúp da được làm sạch mà không tạo cảm giác quá "sạch kin kít". Điều này đặc biệt quan trọng trong mùa hè vì nếu da mất ẩm quá mức, tuyến dầu có thể hoạt động mạnh hơn để bù lại. Sản phẩm phù hợp với những người muốn tìm một loại sữa rửa mặt đủ nhẹ để dùng cả sáng và tối mỗi ngày.

Nơi mua: Sắc Ngọc Khang

4. Sữa Rửa Mặt Tạo Bọt Tơ Tằm Cỏ Mềm

Cỏ Mềm Sữa rửa mặt tạo bọt tơ tằm của Cỏ Mềm được nhiều người yêu thích nhờ thiết kế dạng tạo bọt sẵn khá tiện lợi. Kiểu sản phẩm này giúp hạn chế việc chà xát mạnh lên da trong quá trình rửa mặt. Lớp bọt mịn nhẹ giúp làm sạch dầu thừa và bụi bẩn khá dễ chịu, đồng thời mang lại cảm giác mềm da sau khi sử dụng. Đây là điểm khiến sản phẩm phù hợp với những người có làn da dễ nhạy cảm hoặc bị kích ứng khi dùng cleanser quá mạnh. Ngoài ra, dạng foam sẵn cũng giúp việc rửa mặt nhanh gọn hơn trong những ngày thời tiết nóng bức.

Nơi mua: Cỏ Mềm

5. Sữa Rửa Mặt Sen Hậu Giang Cocoon

Cocoon Sữa rửa mặt sen Hậu Giang là một trong những dòng cleanser nổi bật của Cocoon nhờ khả năng làm sạch dịu nhẹ và texture khá dễ chịu trên da. Chiết xuất sen giúp sản phẩm mang lại cảm giác mềm da và thư giãn sau khi sử dụng. Texture gel nhẹ tạo bọt vừa đủ, giúp da sạch thoáng nhưng không bị khô ráp. Đây là kiểu sữa rửa mặt phù hợp với nhiều loại da khác nhau, đặc biệt là những người muốn tìm sản phẩm dùng ổn định quanh năm nhưng vẫn đủ dễ chịu trong mùa hè.

Nơi mua: Cocoon

Có thể thấy, một loại sữa rửa mặt phù hợp trong mùa hè không nhất thiết phải làm da "sạch bong kin kít" mà quan trọng hơn là giúp da sạch thoáng nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Những dòng sữa rửa mặt dịu nhẹ, ít gây khô căng sẽ giúp hàng rào bảo vệ da ổn định hơn, từ đó hạn chế tình trạng tiết dầu quá mức hoặc nổi mụn khi thời tiết nóng ẩm kéo dài.