5 serum cải thiện lỗ chân lông to "há miệng", món rẻ nhất chỉ 260k các nàng mua được ngay không cần nghĩ

Cosrx Two In One Poreless Power Liquid

Một trong những chai tinh chất giá bình dân nhưng có khả năng hô biến giúp lỗ chân lông dần nhỏ mịn mà các cô gái nên để mắt đến chính là Cosrx Two In One Poreless Power Liquid. Em này nổi bật với chiết xuất từ cây liễu trắng và 0.1% BHA giúp làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, từ đó lỗ chân lông sẽ được "khép miệng". Tinh chất chứa hàm lượng BHA nhỏ nên nàng nào cũng có thể đu đưa, không lo kích ứng.

Nơi mua Cosrx

Mèo Cosmetics Giá bán: 350k

Ciracle Pore Control Tightening Serum

Thêm "ứng viên" khác cũng sáng giá không kém còn có Ciracle Pore Control Tightening Serum, sản phẩm có công dụng làm dịu da, thu nhỏ lỗ chân lông hữu hiệu. Em này còn giúp kiểm soát bã nhờn, giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn, cho da đàn hồi hơn, căng mịn hơn, nhờ thế tình trạng lỗ chân lông to cũng sẽ được thuyên giảm.

Nơi mua Ciracle VN

Bo Shop Giá khoảng: 450k

G9Skin Light Serum Azulene & Zinc



Nhiều nàng có lẽ vẫn còn xa lạ với serum xanh lá của nhà G9Skin. Thế nhưng, một khi đã tìm hiểu rồi bạn sẽ thấy Light Serum Azulene & Zinc như là "chân ái" cho da dầu, da hỗn hợp, da có lỗ chân lông to. Ngoài mức giá rẻ hều là ưu điểm thì thành phần của em nó cũng chuẩn chỉnh khi chiết xuất từ các tinh dầu tự nhiên như dầu nho, dầu jojoba, dầu hạt macca hyaluronic acid, tảo biển, giúp tăng hiệu quả làm lỗ chân lông nhỏ mịn hơn, dưỡng ẩm, cấp nước và tăng cường hàng rào bảo vệ cho da.

Nơi mua Thế giới skinfood

Bee Cost Giá khoảng: 260k

Labo Labo VC Super-Keana Serum

Có giá nhỉnh hơn các loại serum kể trên nhưng em serum của Labo Labo này cho hiệu quả sáng da, mờ thâm và giúp lỗ chân lông nhỏ mịn bất ngờ đấy! Nếu bạn đã biết toner đình đám của hãng có khả năng làm sạch và cải thiện lỗ chân lông to "ổn áp" ra sao thì chắc chắn serum đặc trị còn "ok lah" hơn nhiều. Chai tinh chất này có thành phần từ vitamin C và trà xanh, giúp da sáng hơn và hô biến lỗ chân lông thu nhỏ tài tình.

Nơi mua Trust+

DHP Giá bán: 850k

Skinmiso Pore Corset Serum

Tìm một chai serum trị lỗ chân lông có giá "mềm" tính ra không khó vì bạn sẽ có gợi ý là Skinmiso Pore Corset Serum. Serum có kết cấu mỏng nhẹ, thoa lên mặt nhẹ như không, thẩm thấu nhanh, mang đến bạn làn da mềm mượt hơn, tình trạng lỗ chân lông to cũng sẽ giảm đi vài phần.

Nơi mua C Shop Cosmetics

Annyeong House Giá khoảng: 450k

Ảnh: Internet