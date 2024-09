5 sản phẩm xóa mờ đốm nâu, giúp da mịn đẹp không tỳ vết

Sự xuất hiện của những đốm nâu có thể khiến làn da của chị em trở nên xám xịt, kém đều màu. Bác sĩ nổi tiếng Howard Murad - nhà sáng lập hãng mỹ phẩm Murad cho biết nguyên nhân gây ra đốm nâu có thể là do di truyền, tiếp xúc với ánh nắng, hormone hoặc tình trạng kích ứng. Việc da xuất hiện đốm nâu sẽ phổ biến hơn khi tuổi tác cao dần.

Một trong những cách để giảm thiểu những đốm sẫm màu trên da chính là dùng sản phẩm skincare chất lượng. "Các sản phẩm làm mờ đốm nâu có tác dụng làm sáng và giảm tình trạng tăng sắc tố da do mụn, tổn thương bởi ánh nắng. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn giúp cải thiện tình trạng da kém đều màu", theo bác sĩ Alan J. Parks tại Ohio, Hoa Kỳ.

SkinCeuticals Discoloration Defense

Bên cạnh kojic acid và niacinamide, lọ serum của SkinCeuticals còn chứa tranexamic acid. "Thành phần này không chỉ làm sáng da mà còn ngăn tình trạng tăng sắc tố quay trở lại, đây là điều cũng rất cần thiết", theo bác sĩ Shari Marchbein tại New York. Lọ serum mang đến hiệu quả tẩy tế bào chết, từ đó làn da không chỉ tươi sáng, rạng rỡ hơn mà còn thêm mịn màng. Theo thời gian, lọ serum sẽ củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, tăng sức đề kháng cho làn da. Sản phẩm này thích hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm lẫn da dầu, hỗn hợp.

SK-II Facial Treatment Essence

Lọ "nước thần" của SK-II là sản phẩm rất nổi tiếng. Đây được coi là lựa chọn lý tưởng dành cho những nàng sở hữu làn da khô và xuất hiện đốm nâu. Thành phần nổi bật của lọ essence là pitera độc quyền của hãng. Pitera là thành phần lên men được điều chế từ rượu sake, nó mang đến công dụng tăng cường độ ẩm, bơm căng làn da. Thành phần này rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, amino acid giúp ích cho quá trình chống lão hóa, làm sáng da và loại bỏ khuyết điểm như đốm nâu, nếp nhăn…

Paula's Choice 10% Azelaic Acid Booster

Bác sĩ David Kim tại New York khuyên dùng lọ dưỡng chất tăng cường của Paula's Choice vì nhiều lý do. Thành phần ngôi sao của sản phẩm chính là azelaic acid có tác dụng ức chế tyrosinase. "Tyrosinase là loại enzyme cần thiết cho quá trình sản sinh melanin. Do đó, việc ức chế enzyme này sẽ giúp giảm tăng sắc tố da", bác sĩ David Kim giải thích. Ngoài ra, bác sĩ Ava Shamban tại Beverly Hills còn cho biết thêm về công dụng của azelaic acid, đó là khả năng loại bỏ tế bào chết, giải phóng lỗ chân lông, kháng khuẩn để giảm tình trạng mụn.

L'Oréal Paris Revitalift Bright Reveal Brightening Moisturizer SPF 30

Sản phẩm của L'Oréal là lọ kem dưỡng ban ngày đáng để chị em tham khảo. Dù là sản phẩm bình dân nhưng lọ kem dưỡng lại đem đến nhiều công dụng. Lọ kem dưỡng chứa những thành phần chống lão hóa đầy quyền năng như vitamin C, pro-retinol, glycolic acid. Các hoạt chất này sẽ cải thiện làn da thêm tươi sáng, đều màu, đồng thời giảm nếp nhăn hiệu quả. Ngoài ra, lọ kem dưỡng còn góp phần bảo vệ da nhờ chỉ số SPF 30. Bên cạnh khả năng chống lão hóa, lọ kem dưỡng vẫn làm tốt nhiệm vụ cơ bản nhất, đó là cung cấp độ ẩm, bơm da căng mọng, khỏe khoắn.

Olay Regenerist Vitamin C + Peptide 24 Face Moisturizer

Thành phần nổi bật của lọ kem dưỡng ẩm nhà Olay là chất chống oxy hóa vitamin C giúp giảm thâm, làm sáng da. Bên cạnh vitamin C, sản phẩm còn chứa peptide giúp cải thiện độ mịn màng, săn chắc cho làn da. Lọ kem dưỡng cấp ẩm hiệu quả nhưng mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh mà không gây bít tắc lỗ chân lông hay tạo cảm giác nặng nề cho làn da. Sản phẩm lý tưởng dành cho da dầu, da thường và da khô. Vì lọ kem dưỡng chứa chất chống oxy hóa nên sản phẩm phù hợp để dùng vào buổi sáng nhằm bảo vệ da tốt hơn khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường.

