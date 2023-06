5 món thời trang làm nên phong cách trẻ trung của sao nữ Hollywood

Các mỹ nhân Hollywood có style thảm đỏ rất lộng lẫy và sang trọng. Tuy nhiên khi đi dạo phố, họ lại chọn trang phục đơn giản, thoải mái hơn. Street style của các mỹ nhân Hollywood gây ấn tượng ở sự sành điệu, không lỗi mốt sau vài năm nhìn lại. Bên cạnh đó, phong cách của họ còn toát lên sự trẻ trung. Lý do là bởi, các mỹ nhân Hollywood thường ưu tiên 5 "bảo bối" thời trang "hack" tuổi sau đây:

Áo thun trắng

Áo thun trắng "chiếm sóng" street style của sao Hollywood từ năm này qua năm khác.

Mẫu áo này cho hiệu quả hack tuổi tốt, đồng thời vẫn có sự thanh lịch. Áo thun trắng là món đồ chị em có thể kết hợp theo cách đơn giản nhất, chẳng hạn như mix cùng quần jeans hay quần âu, vẻ ngoài vẫn gây ấn tượng. Các mỹ nhân Hollywood thường sơ vin hoặc chọn áo thun dáng lửng để dù đi giày bệt, tổng thể vẫn cao ráo, thanh thoát.

Quần màu be

Quần màu be đang là một trong những xu hướng thời trang hè 2023. Kiểu quần này được các mỹ nhân Hollywood ưa chuộng vì vẻ đẹp vượt thời gian. Quần màu be có sự trẻ trung, nhưng vẫn toát lên vẻ trang nhã và tinh tế. Kiểu quần này không khó để phối đồ. Và nếu kết hợp quần màu be với áo sơ mi hồng pastel hay áo thun trắng, chị em sẽ có tổng thể trang phục đầy hút mắt. Để đảm bảo độ trang nhã cho set quần màu be, các nàng nên đi giày màu trung tính.

Sneaker trắng

Có thể nói rằng, sneaker trắng là một trong những mẫu giày thể thao được sao Hollywood yêu thích nhất. Sneaker trắng không chỉ có sự trẻ trung, năng động mà còn mang đến vẻ tinh tế cho outfit. Sneaker trắng có thể kết hợp ăn ý với nhiều kiểu trang phục, chẳng hạn như combo áo tank top + quần jeans ống rộng cá tính, hay set váy liền điệu đà. Bổ sung cho tủ đồ một đôi sneaker trắng, chị em sẽ hoàn thiện được những set trang phục trẻ trung suốt 4 mùa quanh năm.

Quần jeans

Không thể quên nói tới quần jeans trong danh sách các "bảo bối" thời trang giúp trẻ hóa phong cách. Quần jeans có sự trẻ trung và bụi bặm. Ngoài ra, nếu mix đồ khéo léo, outfit của chị em còn toát lên vẻ sang trọng. Các mỹ nhân Hollywood kết hợp quần jeans với những mẫu áo như áo thun, áo len tăm hoặc áo blouse/sơ mi… Các công thức này rất hợp mốt, nàng nào cũng có thể chinh phục được.

Váy họa tiết

Sẽ là một thiếu sót nếu style mùa hè của chị em không có những chiếc váy liền. Thay vì giới hạn phong cách trong những chiếc váy trơn màu, các mỹ nhân Hollywood thường diện váy họa tiết. Thiết kế này nổi bật và hack tuổi hiệu quả. Để vẻ ngoài ghi điểm tinh tế, chị em hãy chọn váy liền mang những kiểu họa tiết kinh điển như chấm bi hay kẻ ô, phối màu trang nhã. Cuối cùng, hãy kết lại set đồ bằng giày sneaker trắng hoặc loafer để ghi điểm phong cách tối đa.

Ảnh: Sưu tầm