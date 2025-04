Olive Young là chuỗi cửa hàng bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng đầu Hàn Quốc. Chính vì thế, các sản phẩm bán chạy trên trang web của thương hiệu này luôn là "kim chỉ nam" để nàng tìm kiếm các món từ mỹ phẩm đến skincare đang hot và chất lượng tốt. Dưới đây là các món skincare giá chỉ loanh quanh 400k đang hot rần rần trên Olive Young cho chị em tham khảo:

1. Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner - Toner đánh bay nỗi lo lỗ chân lông to

Nếu bạn đang vật lộn với làn da dầu mụn, lỗ chân lông to hay tình trạng thâm sạm không chịu bay đi thì đây chính là cứu tinh. Dòng toner lần này của Some By Mi tích hợp bộ ba AHA, BHA, PHA "quyền lực" giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết và đánh bay những vết thâm cứng đầu. Đặc biệt, chất toner trong suốt, thấm nhanh và không hề gây khô rít, dùng xong da cứ mướt mát, căng bóng mãi thôi!

Nơi mua: SomeByMi VietNam - 282.550đ

2. Innisfree Green Tea Seed Serum - Serum trà xanh "crush đời đầu" trong lòng gái Hàn

Làn da thiếu ẩm, sần sùi hay xỉn màu sẽ được "cứu rỗi" ngay lập tức với serum bán chạy nhất nhà Innisfree này. Chiết xuất từ hạt trà xanh Jeju tươi nguyên chất kết hợp với hyaluronic acid giúp cấp ẩm tức thì, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, khiến da căng mọng, mềm mại cực mê. Mùi hương trà xanh dịu nhẹ còn giúp bước dưỡng da trở nên thư giãn và nhẹ nhàng hơn đó.

Nơi mua: Innisfree - 441.000đ

3. COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser - Sữa rửa mặt dịu nhẹ, thân thiện với làn da

Một làn da sạch sẽ, không khô căng quyết định hiệu quả của mọi quy trình dưỡng da phía sau. Sữa rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser với độ pH 5.5 cực kỳ dịu nhẹ, phù hợp ngay cả với những làn da dễ kích ứng nhất. Thành phần chứa tinh chất trà trắng và BHA nhẹ nhàng cuốn đi bụi bẩn, dầu thừa mà không hề làm mất đi lớp ẩm tự nhiên của da. Mỗi lần rửa mặt xong, da sẽ sạch bóng nhưng vẫn mềm mại, thoải mái chứ không hề có cảm giác căng kít khó chịu. Đây chính là "người bạn thân" mà mọi làn da đều cần có!

Nơi mua: COSRX Official Store - 150.000đ

4. Etude House SoonJung 2x Barrier Intensive Cream - Kem dưỡng da phục hồi chân ái

Những ngày da bị kích ứng, ửng đỏ hay bong tróc do thời tiết hoặc sự tác động từ môi trường bên ngoài thì kem dưỡng này chính là "cứu cánh" hoàn hảo. Với công thức chứa Panthensoside™ và dầu hạt cám gạo, kem giúp tái tạo hàng rào bảo vệ da, giảm thiểu tình trạng mẩn đỏ và khôi phục độ ẩm tự nhiên. Kết cấu kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính nên dùng được cả ban ngày lẫn ban đêm. Em này đang được gái Hàn cưng hết mức, giá cũng "nhẹ ví" nên xứng đáng để nàng trải nghiệm đó.

Nơi mua: ETUDE Official Store - 353.000đ

5. Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ – Kem Chống Nắng "Quốc Dân" Dịu Nhẹ

Không thể thiếu trong danh sách là em kem chống nắng "thống trị" Top 1 Olive Young nhiều tuần liên tục - Beauty of Joseon Relief Sun nhờ vào công thức "2 trong 1" vừa bảo vệ da khỏi tia UV, vừa dưỡng da mềm mại. Với chiết xuất gạo và probiotics, kem không chỉ chống nắng hiệu quả mà còn giúp da sáng mịn, căng bóng tự nhiên. Kết cấu dạng sữa thấm nhanh, không gây bết dính hay vệt trắng, đặc biệt phù hợp với nàng da dầu hay dễ kích ứng.

Nơi mua: Beauty of Joseon - 331.900đ

Vậy chỉ với chưa đến 400K 1 món, bạn đã có ngay một bộ skincare "xịn xò" từ A-Z, từ làm sạch đến dưỡng ẩm, từ phục hồi da đến chống nắng. Đây là các lựa chọn hợp lí trong phân khúc bình dân, da đẹp lên mà ví tiền không "phẳng lì", tại sao không thử ngay?