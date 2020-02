Mùi hương nhân tạo là một yếu tố quen thuộc trong các sản phẩm skincare. Các nhà sản xuất thường thêm hương thơm để tăng độ cuốn hút cho sản phẩm chứ nhìn chung, mùi thơm sẽ không giúp ích được gì cho làn da của bạn.

Đối với một số loại da, hương thơm nhân tạo còn có thể gây nên tình trạng mẩn đỏ, kích ứng hay nói cách khác là khiến da tệ hơn thay vì đẹp lên. Và nếu bạn cũng thường bị dị ứng bởi các sản phẩm có mùi thơm nhân tạo, hãy nghía qua danh sách 5 sản phẩm lành tính, không mùi hương dưới đây. Điều quan trọng hơn cả, những món skincare sau được đội ngũ nhân viên của chuyên trang làm đẹp The Klog khen nức nở về hiệu quả cải thiện làn da.

1. COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (Khoảng 785.000 VNĐ)

"Tôi sở hữu làn da dầu và siêu nhạy cảm (do hormone và dùng những sản phẩm quá mạnh). Nhưng lọ essence này rất có ích đối với làn da của tôi, em nó giúp làm sáng và cân bằng da tuyệt vời", theo Michelle Lee – thực tập sinh mảng quan hệ công chúng của The Klog. Với thành phần chất nhầy ốc sên, lọ essence không chỉ giúp da thêm khỏe mạnh, ẩm mọng mà còn sửa chữa những tổn thương của làn da một cách hiệu nghiệm.

2. Benton Aloe BHA Skin Toner (Khoảng 442.000 VNĐ)

"Đây là một trong những lọ toner không mùi hương mà tôi cực kỳ yêu thích. Sản phẩm này ghi điểm ở khoản làm dịu da, cải thiện tình trạng da xỉn màu, xóa mờ những nốt thâm mà cũng dưỡng ẩm rất tốt nhờ sự xuất hiện của thành phần chất nhầy ốc sên", theo Prayva Hussain - nhân viên phòng khách hàng tại The Klog.

3. ETUDE HOUSE Soon Jung pH 5.5 Relief Toner (Khoảng 353.000 VNĐ)

"Tôi thích toàn bộ sản phẩm trong dòng Soon Jung của Etude House. Công thức của chúng được sáng tạo để dành cho làn da nhạy cảm nên không mùi hương, màu nhân tạo hay bất cứ thứ gì có thể gây kích ứng da", theo Danielle Braga Jones - quản lý marketing mạng xã hội.

Lọ toner này chứa 97% thành phần tự nhiên, có tác dụng làm dịu da, thậm chí còn giúp sửa chữa, phục hồi những tổn thương của làn da nhờ chiết xuất rau má. Bên cạnh đó, lọ toner cũng làm rất tốt nhiệm vụ cấp ẩm tức thì cho làn da.

4. Rovectin Skin Essentials Activating Treatment Lotion (Khoảng 673.000 VNĐ)

"Điều khiến tôi thấy hứng thú về các sản phẩm của Rovectin là công thức của chúng vốn dĩ được tạo nên để dành cho những làn da phải trải qua hóa trị do ung thư. Bởi vậy, chúng nhất định sẽ an toàn, không gây kích ứng và có năng lực sửa chữa, phục hồi làn da hiệu nghiệm", theo Sarah Ferguson - quản lý nội dung của The Klog.

Lọ lotion đến từ hãng Rovectin sẽ cải thiện lớp màng tự nhiên, vừa cấp ẩm dồi dào, vừa tăng cường khả năng tự dưỡng ẩm của làn da. Bên cạnh Hyaluronic Acid, lọ lotion còn chứa các loại enzyme tự nhiên giúp tẩy da chết nhẹ nhàng, kích thích da tái tạo cùng thành phần caffeine để ngăn tình trạng sưng phù.

5. Then I Met You Birch Milk Refining Toner (Khoảng 742.000 VNĐ)

"Sản phẩm không mùi ưa thích của tôi chính là lọ toner Birch Milk Refining từ hãng Then I Met You. Tôi sở hữu làn da rất nhạy cảm nên tôi yếu thích sản phẩm này vô cùng vì độ lành tính, nhẹ nhàng, không chứa hương liệu", theo Christina Avianto - thực tập sinh truyền thông mạng xã hội.

Với 70% chiết xuất cây phong, cộng thêm thành phần AHA và PHA, lọ toner này là giải pháp lý tưởng để giải phóng lỗ chân lông, mang đến cho bạn làn da mịn màng, tươi sáng từ bên trong. Ngoài ra theo thời gian, lọ toner cũng giúp những nếp nhăn dần tan biến.

Nguồn: The Klog