5 món dưỡng da mùa Hè cần có để chống nám hiệu quả

Mùa Hè với nhiệt độ cao và ánh nắng gay gắt, có thể tác động mạnh tới làn da, khiến làn da thô ráp và nhanh lão hóa. Do đó, chu trình dưỡng da mùa Hè cần phải có sự thay đổi so với mùa Đông. Dưới đây là 5 món dưỡng da cần kíp cho mùa nắng nóng mà bạn rất nên bổ sung ngay vào chu trình chăm da mùa Hè.



1. Kem chống nắng

Để bảo vệ làn da nghiêm ngặt nhất dưới nắng Hè thì kem chống nắng là sản phẩm đầu tiên mà bạn không thể bỏ qua. Kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, tránh da bị mẩn đỏ, bỏng rát. Vào mùa Hè, bạn nên ưu tiên những loại kem có độ SPF từ 50 trở lên. Nếu bạn di chuyển dưới ánh nắng mặt trời thì đừng quên bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ. Với những cô nàng công sở, bạn nên chọn kem chống nắng có khả năng chống ánh sáng xanh để bảo vệ da hiệu quả.

2. Essences dưỡng da

Essences là sản phẩm chăm sóc da tập trung vào hiệu quả cấp nước, dưỡng ẩm, phục hồi da trước khi thoa serum. Essences có kết cấu đặc hơn toner nhưng lỏng hơn serum. Essences sẽ tạo bước tiền đề giúp phục hồi độ ẩm của da, cũng như là "chất bán dẫn" thúc đẩy hiệu quả hấp thụ các sản phẩm dưỡng sau đó tốt hơn.

Làn da mùa Hè vốn đã dễ bị mẩn đỏ, kích ứng do ánh nắng hoặc khô căng do ngồi điều hòa nhiều; vậy nên essences chính là món đồ nhỏ nhưng hữu ích, giúp bạn cấp ẩm chuyên sâu, để da luôn căng mọng và ngừa lão hóa.

3. Sữa rửa mặt dịu nhẹ

Nếu như mùa Đông thường gặp tình trạng da khô, bong tróc thì vào mùa Hè, làn da lại thường xuyên nhớp nháp, bóng nhờn. Thời tiết nóng bức cộng thêm không khí bụi bặm, việc makeup đậm khiến da đổ dầu, dễ xỉn màu và lão hóa nhanh hơn. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên bắt đầu ngay từ bước làm sạch đầu tiên cho làn da. Tiêu chí để chọn sữa rửa mặt mùa Hè đó là: Làm sạch da, loại bỏ dầu thừa mà không gây căng rít, khô nẻ. Một lọ sữa rửa mặt phù hợp sẽ giúp bạn nhanh chóng loại bỏ dầu thừa, trả lại làn da thông thoáng, sẵn sàng cho các bước dưỡng chuyên sâu, đồng thời cũng giúp giảm thiểu mụn và các dấu hiệu lão hóa.

4. Kem dưỡng cấp ẩm lỏng nhẹ, thấm nhanh

Vì làn da sẽ có xu hướng sản sinh nhiều dầu và bã nhờn hơn vào mùa Hè nên bạn sẽ cần tìm đến những loại kem dưỡng ẩm có kết cấu mỏng nhẹ hơn. Nếu dùng các loại kem dưỡng đậm đặc như vào mùa Đông thì làn da của bạn sẽ bị bức bí, tạo cảm giác nặng nề, nhớp nháp trong những ngày nóng nực. Do đó, vào mùa Hè, bạn nên đầu tư vào 1 lọ kem dưỡng cấp ẩm có kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh mà vẫn cung cấp đủ dưỡng chất để da khỏe đẹp.

5. Sản phẩm chống oxy hóa

Các chất chống oxy hóa được chứng minh là có khả năng hạn chế sự hình thành gốc tự do và bảo vệ da khỏi những yếu tố có hại khác từ môi trường. Vào mùa Hè, làn da của bạn sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn với tia UV – một trong những yếu tố gây nên sự hình thành gốc tự do, do đó, các sản phẩm có chứa chất chống oxy hóa sẽ là item hữu ích mà bạn không thể bỏ qua.

Sản phẩm gợi ý:

Tinh chất tăng cường tế bào gốc chống lão hóa toàn diện OHUI The First Sym-Micro Essence

Nơi mua: OHUI; Giá: 3.700k

Kem dưỡng ẩm mượt da dạng gel Su:m37 Water-full Time Leap Water Gel Cream

Serum tươi 3 lõi Lancome Renergie H.C.F Triple Serum

Nơi mua: Lancome; Giá: 4.100k

Sữa rửa mặt ngăn ngừa lão hóa cao cấp - Sulwhasoo Timetreasure Cleansing Foam Ex

Nơi mua: Sulwhasoo; Giá: 1.300k