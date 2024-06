5 mẫu sandal tối giản kết hợp được với mọi kiểu trang phục

Khi theo đuổi phong cách tối giản, chị em không nên chỉ chú trọng tới việc lựa chọn áo quần hay váy vóc. Các nàng cần phối giày dép một cách khéo léo để đảm bảo sự tinh tế cho tổng thể trang phục. Ngoài ra, giày dép được lựa chọn hợp lý cũng giúp tôn dáng tối ưu. Một trong những kiểu giày dép nên được bổ sung cho tủ đồ tối giản mùa hè chính là sandal. Xoay quanh mẫu giày đậm chất hè này, chị em sẽ tìm thấy 5 mẫu mã "ăn nhập" hoàn hảo với phong cách thời trang tối giản.

Sandal quai ngang

Sandal quai ngang là mẫu giày kinh điển trong tủ đồ của mọi chị em. Mẫu giày này có sự đứng dáng, thanh lịch nhưng vẫn rất thời thượng. Đây chính là lý do, chị em có thể diện sandal quai ngang tới sở làm, khi dự sự kiện hoặc đi cà phê cuối tuần.

Sandal quai ngang không chỉ nâng tầm vẻ sang trọng, tinh tế cho những outfit tối giản mà còn giúp tạo hiệu ứng chân thon dài. Các nàng nên chọn sandal mang tông màu trung tính để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối màu sắc trang phục.

Sandal màu be

Sandal màu be rất được ưa chuộng trong mùa hè vì cảm giác nhẹ nhàng, dịu mát mà nó mang lại. Mẫu giày này gần với màu da nên giúp kéo chân dài hơn, từ đó tôn dáng tối ưu. Sandal màu be có sự đan xen giữa nét thanh lịch, nữ tính và sự trẻ trung. Do đó, muốn "hack" tuổi hiệu quả, nàng theo đuổi phong cách tối giản nên bổ sung sandal màu be cho tủ đồ. Sandal màu be kết hợp ăn ý với mọi kiểu trang phục, vì vậy, các nàng chỉ cần sắm 1 đôi là có thể diện được suốt mùa hè.

Sandal dáng mule

Nhắc đến các xu hướng sandal "hot" nhất mùa hè 2024, không thể quên nói tới sandal dáng mule. Mẫu giày này ghi điểm ở sự phóng khoáng và trẻ trung, giúp bộ trang phục tối giản trở nên nổi bật hơn, nhưng không làm giảm đi nét tinh tế.

Sandal dáng mule còn tạo cảm giác thoáng chân và "ăn gian" chiều cao hiệu quả. Sandal dáng mule không chỉ phù hợp với những set váy liền bay bổng, mà còn mix được cùng các set áo thun + quần jeans, áo hai dây + quần short…

Sandal màu nâu

Sandal màu nâu nổi bật hơn so với sandal màu đen, nhưng vẫn ghi điểm ở sự thanh lịch, trang nhã. Do đó, mẫu giày này cũng rất phù hợp với những nàng đang theo đuổi phong cách thời trang tối giản. Sandal màu nâu sẽ đảm bảo sự hài hòa và tinh tế cho tổng thể trang phục.

Sandal màu nâu cũng có nhiều biến tấu để chị em lựa chọn, chẳng hạn như sandal quai chữ T, sandal xỏ ngón hoặc sandal ngư dân... Muốn nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho phong cách tối giản, các nàng đừng quên bổ sung sandal màu nâu cho tủ đồ.

Sandal quai siêu mảnh

Những mẫu sandal quai siêu mảnh tiếp tục dẫn đầu xu hướng trong mùa hè năm nay. Không chỉ tạo cảm giác thoáng mát, sandal quai siêu mảnh còn kéo chân dài hơn. Nhờ nét tinh tế, dịu dàng, sandal quai siêu mảnh ăn nhập hoàn hảo với các set trang phục công sở. Ngoài ra, mẫu giày này còn giúp chị em hoàn thiện những bộ đồ dự tiệc hoặc outfit đi ăn cưới chuẩn thanh lịch, sang trọng. Sandal quai siêu mảnh sẽ phát huy hiệu quả tôn dáng tối ưu nhất nếu chị em kết hợp với quần dài trên mắt cá chân, chân váy midi hoặc đồ ngắn.

Ảnh: Sưu tầm