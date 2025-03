5 màu sắc trang phục sang trọng dẫn đầu xu hướng 2025

Khi lựa chọn trang phục, chị em có nhiều yếu tố cần cân nhắc. Cụ thể, các nàng nên chú trọng tới kiểu dáng, chất liệu và cả màu sắc. Đặc biệt, màu sắc trang phục đóng vai trò quan trọng giúp bạn ghi điểm sành điệu. Để dễ dàng có được vẻ ngoài thời thượng, chị em nên ưu tiên item mang tông màu hợp xu hướng.

Vào mùa xuân 2025, trang phục có 5 gam màu sau đây đang rất thịnh hành:

Trang phục màu đỏ

Không chỉ trong dịp lễ hội, gam màu đỏ còn tiếp tục là xu hướng ở thời điểm hiện tại. Những item màu đỏ mang đến cho người diện sự nổi bật, sắc sảo. Bên cạnh đó, kiểu trang phục này cũng tôn da hiệu quả, đặc biệt là khi chọn tông đỏ trầm.

Item màu đỏ không quá khó phối đồ nhưng vẫn cần sự cẩn trọng và khéo léo. Chị em hãy kết hợp item màu đỏ với đồ màu trung tính hoặc xanh denim. Như vậy, các nàng sẽ có được bộ cánh hài hòa nhưng vẫn sang trọng, hút mắt.

Trang phục màu xám

Tông màu xám đang phủ sóng phong cách của các quý cô sành điệu. Ưu điểm của item màu xám chính là sự cá tính, "cool" nhưng vẫn thanh lịch. Tông màu này rất dễ mặc và phù hợp với mọi độ tuổi.

Chị em có thể chọn quần âu, áo mỏng dài tay, áo sơ mi màu xám để mặc đẹp hơn trong năm mới. Item màu xám rất dễ phối đồ. Các nàng nên kết hợp đồ màu xám cùng item xuyệt tông hoặc món thời trang màu trung tính, pastel hay màu đậm hẳn. Dù kết hợp theo cách nào, item màu xám cũng sẽ tạo sự cân bằng cho tổng thể bộ cánh.

Trang phục màu vàng nhạt

Đồ màu vàng nhạt bất ngờ "hot" trở lại trong thời gian gần đây. So với màu vàng tươi, item vàng nhạt dễ mặc hơn nhiều. Ưu điểm của màu vàng nhạt là sự tươi tắn, rạng rỡ nhưng không kém phần trang nhã.

Có khá nhiều tông màu phù hợp với màu vàng nhạt, chẳng hạn như xanh than, trắng hay xanh denim. Tông màu vàng nhạt phù hợp với cả mùa xuân lẫn mùa hè, nên rất xứng đáng để chị em sắm từ bây giờ.

Trang phục xanh pastel

Chị em không nên bỏ qua trang phục xanh pastel khi xây dựng phong cách mùa xuân và hè. Dù không phải là một tông màu quá mới, xanh pastel vẫn có sức hút bền vững từ năm này qua năm khác.

Trang phục xanh pastel cá tính và hiện đại, đồng thời toát lên nét ngọt ngào, nhã nhặn. Bên cạnh áo len mỏng màu xanh pastel, chị em hãy ưu tiên sơ mi hoặc quần âu xanh pastel để có thể mặc được trong mùa hè sắp tới.

Trang phục màu be

Muốn xây dựng phong cách trang nhã, tinh tế, chị em nhất định nên bổ sung trang phục màu be cho tủ đồ. Ưu điểm của trang phục màu be là nét tươi sáng, trẻ trung. Kiểu đồ này còn tạo cảm giác dịu mắt khi bước sang những ngày hè nóng nực. Một số cách phối trang phục màu be đáng học hỏi chính là kết hợp cùng item màu trắng, xanh denim hoặc màu nổi bật.

