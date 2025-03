5 mẫu chân váy dẫn đầu xu hướng mùa hè 2025, chị em phải sắm ngay để phong cách không bị lỗi mốt

Tủ đồ mùa hè khó có thể thiếu những chiếc chân váy. Đây là món thời trang mang đậm nét nữ tính và dịu dàng. Khi diện chân váy, vẻ ngoài của chị em sẽ trở nên nổi bật và cuốn hút hơn, ngay cả khi phối đồ rất đơn giản. Chân váy là lựa chọn phù hợp với nhiều hoàn cảnh, chẳng hạn như dạo phố, đi du lịch hay tới công sở.

Muốn nâng tầm phong cách với chân váy, các nàng nên sắm 5 mẫu mã đang dẫn đầu xu hướng mùa hè 2025 sau đây:

Chân váy denim

Trang phục denim không chỉ phù hợp để mặc trong mùa xuân mà sang hè vẫn rất "hot". Một trong những món đồ denim đáng sắm nhất khi thời tiết chuyển nóng bức chính là chân váy. Item này mang đến cảm giác thoải mái khi diện. Chân váy denim của mùa hè 2025 xoay quanh những thiết kế tinh giản, chẳng hạn như chân váy suông, chân váy xẻ tà.

Chân váy denim tối giản mang đến cho người diện nét nữ tính, tinh tế nhưng vẫn có hiệu quả "hack" tuổi. Chị em nên kết hợp chân váy denim với áo thun basic hoặc sơ mi để tạo nên những bộ cánh sang xịn mịn.

Chân váy màu be

Chị em không nên bỏ qua chân váy màu be khi xây dựng phong cách. Mẫu chân váy này có sự trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn rất thanh lịch, trang nhã. Chân váy màu be thường có chất vải nhẹ mát như vải thô đũi, vải kaki, do đó giải nhiệt rất hiệu quả.

Yêu thích sự đơn giản, chị em có thể kết hợp chân váy màu be với áo màu trung tính. Tuy nhiên thi thoảng, các nàng cũng nên làm mới style bằng cách phối chân váy màu be cùng áo màu sắc nổi bật.

Chân váy ngắn xếp ly

Trong số các mẫu chân váy ngắn đang được hội sành điệu chọn diện, chân váy ngắn xếp ly là phiên bản được ưa chuộng nhất. Thiết kế này tạo điểm nhấn nổi bật cho người mặc nhưng vẫn đảm bảo sự thanh lịch và trang nhã.

Chân váy ngắn xếp ly không chỉ tôn dáng hiệu quả mà còn đem tới công dụng "hack" tuổi. Có rất nhiều mẫu áo phù hợp với chân váy ngắn, chẳng hạn như áo blouse tay bồng, áo len cộc tay. Các công thức này sẽ mang đến outfit nổi bật mà vẫn hài hòa, hợp mốt.

Chân váy trắng

Có thể nói rằng, chân váy trắng là item phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại. Mẫu chân váy này không chỉ có sự nữ tính mà còn ghi điểm tinh tế, trang nhã. Ngoài ra, sự xuất hiện của chân váy trắng còn giúp tổng thể trang phục thêm trẻ trung, nổi bật.

Chân váy trắng có khá nhiều biến tấu để các nàng lựa chọn, chẳng hạn như chân váy xếp tầng, chân váy hoa nhí 3D hay chân váy ren… Muốn có vẻ ngoài năng động và cá tính, chị em hãy kết hợp chân váy trắng với áo tank top hoặc áo thun như công thức mà các quý cô sành điệu đang áp dụng.

Chân váy xẻ tà

Chân váy xẻ tà tiếp tục là xu hướng được nhiều quý cô ưa chuộng trong mùa hè năm nay. Chi tiết xẻ tà đơn giản giúp mẫu chân váy dài trở nên nổi bật hơn. Chân váy xẻ tà không chỉ có sự thời thượng mà còn mang tới nét thanh lịch, lý tưởng để áp dụng tới công sở hoặc diện xuống phố.

Đối với chân váy xẻ tà, chị em không cần phối đồ cầu kỳ. Chỉ cần kết hợp chân váy xẻ tà cùng áo màu trung tính, thiết kế basic, các nàng sẽ có được bộ đồ tinh tế, sang xịn mịn.

