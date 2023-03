5 mẫu áo tôn da trắng hồng, ai mặc cũng đẹp

Khi mua sắm áo cho tủ đồ, màu sắc của sản phẩm là điều bạn cần chú ý. Nếu lựa chọn đúng cách, màu sắc của áo sẽ giúp làn da của bạn trở nên tươi sáng, rạng rỡ hơn. Vẻ ngoài của bạn nhờ vậy cũng thêm phần sang trọng và cuốn hút. Có điều, giữa rất nhiều kiểu áo, không phải nàng nào cũng chọn được mẫu có màu sắc "nịnh da". Vậy thì hãy tham khảo 5 kiểu áo dưới đây, bạn sẽ không cần suy nghĩ quá nhiều khi mua sắm.

Áo đen

Áo mang tông màu đen được ưa chuộng vì dễ mặc và giúp vóc dáng trông thon thả hơn. Bên cạnh đó, áo đen còn cho hiệu quả tôn da sáng, nàng nào cũng có thể mặc đẹp. Một số kiểu áo mang tông màu đen mà bạn nên tham khảo bao gồm: sơ mi oversized, áo blouse hoặc áo thun… Đây đều là các mẫu áo sành điệu, giúp bạn dễ dàng có được vẻ ngoài chuẩn mốt.

Lưu ý khi diện áo đen là nếu muốn hack tuổi hiệu quả, bạn nên kết hợp item này cùng quần jeans xanh hoặc quần âu/chân váy sáng màu. Bên cạnh đó, tô điểm một số món phụ kiện như: dây chuyền vàng, vòng cổ ngọc trai hoặc khuyên tai sẽ giúp tổng thể trang phục long lanh hơn.

Áo denim

Áo denim là "bảo bối" hack tuổi của chị em. Mẫu áo này cũng đang là xu hướng, được nhiều nàng sành điệu ưa chuộng trong mùa xuân 2023.

Áo denim không chỉ gây ấn tượng ở sự trẻ trung, bụi bặm, mà còn có nét retro, giúp người mặc thêm nổi bật. Chưa hết, áo denim có tác dụng tôn da sáng. Và khi chọn son môi mang tông màu đỏ nâu hoặc hồng đất, vẻ ngoài của các nàng càng thêm sang trọng. Áo denim phù hợp để mix với quần jeans hoặc quần short. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp mẫu áo này cùng chân váy để tạo nên outfit nữ tính.

Áo màu nâu

Áo màu nâu "chiếm sóng" style của các quý cô sành điệu, đặc biệt là khi thời tiết vẫn còn lạnh. Áo màu nâu được coi là "chìa khóa" cho vẻ ngoài sang trọng, tinh tế. Bên cạnh đó, mẫu áo này còn giúp làn da trở nên trắng trẻo, rạng rỡ hơn. Không khó để bạn mặc đẹp với áo nâu. Tuy nhiên, hãy kết hợp mẫu áo này với quần hoặc chân váy mang tông màu sáng, như trắng kem, be hoặc xanh denim để vẻ ngoài không bị cộng tuổi, thay vào đó là toát lên nét trẻ trung, năng động.

Áo màu đỏ

Áo mang tông màu đỏ cũng là món thời trang chị em nên lưu tâm. Áo màu đỏ giúp vẻ ngoài của người diện thêm nổi bật và rạng rỡ. Kiểu áo này cũng tôn da tốt, tạo sự tươi tắn cho diện mạo. Bí kíp để nâng tầm vẻ sang trọng khi diện áo đỏ chính là tô son môi đỏ. Các nàng có thể biến hóa style với những công thức phối đồ như: áo tank top đỏ + quần jeans phảng phất nét retro, hay bộ đôi áo thun đỏ + quần da cá tính.

Áo màu xanh than

Dù không phủ sóng như áo trắng hay áo mang tông màu pastel, những chiếc áo màu xanh than vẫn có vị trí nhất định trong tủ đồ của quý cô sành điệu. Áo xanh than gây ấn tượng ở vẻ sang xịn mịn. Mẫu áo này thường được kết hợp với quần dài/chân váy mang tông màu nâu, be hoặc trắng để tạo nên outfit thanh lịch, tinh tế. Không chỉ dễ mặc, áo xanh than còn tôn da trắng hồng, các nàng càng có thêm lý do để bổ sung áo màu xanh than cho tủ đồ mùa xuân - hè.

Ảnh: Sưu tầm