5 mẫu áo blazer được mỹ nhân Việt diện mãi không chán

Áo blazer là món thời trang được chị em diện mãi không chán mỗi khi mùa lạnh về. Với sự xuất hiện của áo blazer, tổng thể trang phục sẽ trở nên thanh lịch, sang trọng hơn mà không kém phần thời thượng. Các mỹ nhân Việt cũng khó lòng bỏ qua áo blazer khi xây dựng phong cách. Và giữa muôn vàn những kiểu blazer đa dạng, đây là 5 mẫu mã cơ bản trong tủ đồ mùa lạnh của sao nữ Việt. Chị em muốn tiết kiệm thời gian mua sắm và nâng tầm style, hãy tham khảo những gợi ý này.

Áo blazer màu đen

Áo blazer màu đen chính là một trong những món thời trang cơ bản nhất trong tủ đồ mùa thu và đông. Blazer đen có nét lịch sự và cũng toát lên vẻ "cool ngầu", đặc biệt là khi các nàng ưu tiên kiểu dáng oversized.

Với áo blazer đen, mỹ nhân Việt biến hóa với nhiều style khác nhau. Muốn có vẻ ngoài năng động và trẻ trung, chị em hãy tham khảo công thức áo blazer đen kết hợp với quần jeans và giày thể thao của Khả Ngân, hay ý tưởng diện blazer đen với crop top, quần ống loe đến từ Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ tính và bay bổng hơn, nhưng cũng không kém phần sang chảnh là combo gồm áo blazer đen, áo thun trắng và chân váy dài của Yến Trang.

Áo blazer kẻ

Blazer trơn màu không hoàn toàn "chiếm sóng" tủ đồ mùa lạnh của mỹ nhân Việt. Bên cạnh blazer trơn màu, phiên bản cũng được sao nữ Vbiz ưa chuộng là blazer kẻ ô hoặc kẻ sọc. Mẫu áo blazer họa tiết này sẽ tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể outfit. Bên cạnh đó, blazer kẻ vẫn đảm bảo sự thanh lịch, tinh tế cho tổng thể trang phục.

Cách diện blazer kẻ đơn giản nhất là kết hợp với item trơn màu, như là áo thun, áo len và quần jeans hay quần âu đứng dáng. Muốn phá cách hơn, bạn hãy thử tham khảo set đồ của Yến Trang. Nữ ca sĩ đã giúp vẻ ngoài trở nên vô cùng nổi bật bằng cách kết hợp áo blazer kẻ với áo len tím và quần hồng đậm cực bắt mắt.

Áo blazer màu sắc

Phong cách của chị em có thể trở nên nhàm chán nếu chỉ "đóng khung" trong những mẫu blazer màu trung tính. Hãy thêm những màu sắc mới mẻ cho tủ đồ bằng các mẫu blazer xanh pastel hay tím lilac. Như vậy, phong cách của bạn sẽ thêm nổi bật. Bên cạnh đó, các mẫu blazer màu sắc còn giúp "hack" tuổi, nhưng vẫn đảm bảo nét thanh lịch cho người diện. Bí kíp chinh phục những mẫu blazer màu sắc đó là kết hợp với đồ màu trung tính, hoặc các item "xuyệt tông".

Áo blazer màu be

Tươi sáng hơn áo blazer đen, nhưng cũng thanh lịch không kém là blazer màu be. Mẫu áo khoác này cho hiệu quả trẻ hóa phong cách tốt, đồng thời lý tưởng để thêm vào tủ đồ tối giản.

Các mỹ nhân Việt diện áo blazer màu be theo cách trang nhã. MC Khánh Vy kết hợp áo blazer màu be với áo len trắng, quần âu đen, không quên tô điểm thắt lưng da để tạo điểm nhấn sang xịn mịn và tôn dáng hiệu quả. Ca sĩ Yến Trang tạo điểm nhấn cho set áo blazer màu be một chiếc áo họa tiết. Tuy nhiên, sự kết hợp này không làm giảm đi nét tinh tế của tổng thể trang phục.

Áo blazer cộc tay

Ở những nơi có thời tiết mùa đông không lạnh, áo blazer cộc tay có thể là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện phong cách. Blazer cộc tay rất thanh lịch, nhưng cũng không kém phần phóng khoáng, trẻ trung. Áo blazer cộc tay rất dễ phối đồ. Các nàng có thể kết hợp mẫu áo này cùng quần âu để tạo nên bộ trang phục thanh lịch, hợp diện từ công sở ra phố. Thời thượng và "cool ngầu" hơn là công thức áo blazer cộc tay kết hợp với quần short đồng bộ. Ý tưởng diện đồ này vừa "hack" tuổi, vừa tôn dáng nhưng vẫn rất sang xịn mịn.

Ảnh: Sưu tầm