5 loại mặt nạ giấy giá mềm nhưng dưỡng da trắng hồng, lỗ chân lông cũng nhỏ mịn đi thấy rõ

1. By Wishtrend Natural Vitamin 21.5% Enhancing Sheet Mask

Bên cạnh dòng serum vitamin C OST 21,5 đình đám, By Wishtrend còn có dòng mặt nạ dưỡng trắng Natural Vitamin 21.5% Enhancing Sheet Mask cũng hot không kém. Với thành phần chứa 21,5% chiết xuất từ cây hắc mai biển và chiết xuất trà xanh giàu vitamin C, E giúp dưỡng ẩm, phục hồi và dưỡng trắng, làm đều màu da. Chăm chỉ dùng em mặt nạ này mỗi tuần bạn sẽ thấy làn da lên tông thấy rõ, vết thâm cũng mờ đi đáng kể.



Nơi mua: Watsons - Giá: 30k

2. BNBG Vita Genic Whitening

Em mặt nạ này của BNBG có thành phần chủ đạo là vitamin C giúp dưỡng trắng, mờ vết thâm. Miếng mặt nạ mỏng nhẹ, phần tinh chất thấm đẫm dạng gel, thấm thấu khá lâu, thậm chí nhiều nàng còn có thể chia dưỡng chất làm đôi để đắp 2 lần. Sau khi tháo mặt nạ, bạn sẽ thấy làn da ngậm nước, căng bóng và sáng hơn rõ rệt.



Nơi mua: Guardian - Giá: 30k



3. Some By Mi Yuja Niacin 30 Blemish Care Serum Mask

Nếu đã quá quen thuộc với dòng serum trị mụn, serum dưỡng trắng của Some By Mi thì bạn cũng đừng ngại mà sắm thêm 1 em mặt nạ dưỡng trắng của hãng. Thành phần chiết xuất từ trái Yuja giàu vitamin C cộng với Niacinamide giúp làm sáng da, mờ đốm thâm. Đồng thời em nó còn giúp dưỡng ẩm sâu, đem lại làn da mịn màng, lỗ chân lông cũng có phần nhỏ mịn hơn.



Nơi mua: Some By MI Việt Nam - Giá: 25k



4. Dr.Morita Egg Shell Membrane & Yeast Essence Moisturizing Facial Mask

Thương hiệu mỹ phẩm Đài Loan Dr.Morita được khá nhiều cô nàng yêu thích. Các loại mặt nạ của hãng có chứa giàu dưỡng chất nhưng khá lỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính khó chịu sau khi sử dụng. Em mặt nạ Egg Shell Membrane & Yeast Essence Moisturizing Facial Mask có chứa chiết xuất nấm lên men, sữa ong chúa, màng vỏ trứng giúp dưỡng trắng, tăng độ đàn hồi, làm đều màu da.



Nơi mua: Yes 24 - Giá: 35k

5. Bio-essence Bio Treasure Skin Brighten-up Mask

Mặt nạ có chiết xuất từ trái thanh yên Yuzu Nhật Bản vốn giàu vitamin C giúp dưỡng trắng, chống lão hóa, mờ đốm thâm. Em nó còn có hương thơm thoang thoảng dễ chịu, tạo cảm giác thư giãn khi sử dụng. Bên cạnh đó trong em mặt nạ này còn có chứa vitamin B3, chiết xuất dâu tằm, ngọc trai giúp ngăn ngừa sự hình thành đốm nâu, quầng thâm. Đắp mặt nạ vào sáng hôm trước, sáng hôm sau bạn sẽ thấy làn da mướt mát, căng tràn sức sống.