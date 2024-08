5 loại kem chống nắng sao Hàn sử dụng, giá từ 350k và ngừa lão hóa hiệu quả

Trong làng giải trí Hàn Quốc, các ngôi sao luôn sở hữu làn da căng mịn, tràn đầy sức sống nhờ việc áp dụng nghiêm ngặt các bước chăm sóc da, trong đó không thể thiếu kem chống nắng. Các sao Hàn luôn coi kem chống nắng là "vũ khí" không thể thiếu để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa lão hóa sớm và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên. Dù chi phí cho việc chăm sóc da của họ không hề rẻ, nhưng các sản phẩm kem chống nắng mà họ sử dụng vẫn nằm trong tầm với của chúng ta. Hãy cùng tham khảo 5 loại kem chống nắng mà sao Hàn yêu thích, với mức giá từ 350k và hiệu quả ngừa lão hóa vượt trội.

1. Suzy - su:m 37 Sun-away Air fit Sunquid SPF50+

Đây là dòng kem chống nắng thế hệ mới, giúp bảo vệ da toàn diện trước tác động của tia UV, đồng thời giúp hạ nhiệt tức thì 5 độ và cấp ẩm mạnh mẽ mang đến cảm giác mỏng nhẹ, an toàn với làn da nhạy cảm. Kem dưỡng ẩm sâu và dài lâu nhờ thành phần HA phân tử cực thấp lên men; hạ nhiệt (-5 độ C) ngay lập tức. Ngoài ra, kem còn chứa các thành phần có khả năng chống lão hóa, thanh lọc, bảo vệ da khỏi các yếu tố có hại như bụi siêu mịn.

2. Song Ha Yoon - Botanical Therapy Sun Cream

Đã U40 nhưng Song Ha Yoon vẫn hóa thân vào vai nữ sinh ngon ơ, một phần chính là nhờ nhan sắc trẻ trung, nước da láng mịn. Nữ diễn viên rất quan tâm đến việc bảo vệ làn da khỏi tia UV. Sản phẩm mà cô sử dụng đến từ thương hiệu Botanical Therapy có thành phần dịu nhẹ, phù hợp với cả làn da trẻ em, da nhạy cảm. Chất kem mỏng nhẹ, không màu, kết cấu tựa như tinh chất dưỡng, dễ dàng tán đều và mỏng nhẹ trên da.

3. Rosé - Sulwhasoo UV Daily Fluid Sunscreen

Đây là dòng kem chống nắng kiềm dầu, kháng nước phù hợp với những cô nàng công sở bận rộn. Kết cấu kem dạng sữa mỏng nhẹ, thấm nhanh bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, bụi mịn, ánh sáng xanh... Ngoài ra, kem còn có khả năng chống trôi, kháng nước và mồ hôi giúp bảo vệ làn da trong thời gian dài.

4. Yoona - Estée Lauder Perfectionist Pro Dynamic Defense UV Milk SPF 50+/PA++++

Kem tạo nên hàng rào mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi các dấu hiệu lão hóa sớm và tái phục hồi da kích ứng, nhạy cảm. Công nghệ chống oxy hóa trong sản phẩm giúp bảo vệ da khỏi các gốc oxy hóa tự do suốt 8 tiếng. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa chiết xuất hoa Linh Lan giúp bảo vệ độ đàn hồi của da, duy trì độ săn chắc tự nhiên.

5. Jang Won Young - innisfree Tone Up No Sebum EX SPF 50+ PA++++

Kem chống nắng innisfree Tone Up No Sebum Sunscreen EX SPF 50+ PA++++ mang đến màng lọc chống nắng vật lý, giúp bảo vệ da tối ưu, đồng thời mang lại hiệu quả nâng tông, kiềm dầu vượt trội, duy trì làn da hồng hào, mịn mượt suốt 24 giờ. Em nó có thể sử dụng thay cho kem nền, mang tới làn da mịn mướt, sáng hồng và được bảo vệ khỏi ánh nắng hiệu quả.