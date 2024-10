Toner là một trong những sản phẩm chăm sóc da quen thuộc đối với chị em. Toner mang đến khá nhiều ích lợi cho làn da, chẳng hạn như xoa dịu, cấp ẩm tức thì và giúp làn da hấp thu tốt hơn dưỡng chất từ các sản phẩm skincare kế tiếp. Sang đến mùa hanh khô, chị em nên ưu tiên loại toner dịu nhẹ, giúp làn da ẩm mềm sau khi dùng. Sau đây là 5 lọ toner dưỡng ẩm đáng tham khảo cho quy trình chăm sóc da:

CeraVe Hydrating Toner

Nếu bạn đang tìm kiếm một lọ toner có giá thành phải chăng, hãy tham khảo sản phẩm của CeraVe. Lọ toner chứa nhiều thành phần nuôi dưỡng da rất hiệu quả, chẳng hạn như niacinamide, ceramide và hyaluronic acid. Nhờ vậy, sản phẩm sẽ giúp cân bằng độ pH, để lại làn da mềm mại mà không tạo cảm giác căng kéo, khó chịu. Các dưỡng chất trong lọ toner còn góp phần cải thiện hàng rào tự nhiên của làn da thêm khỏe mạnh. Lọ toner làm tốt nhiệm vụ loại bỏ nốt những tàn dư còn sót lại mà bước tẩy trang, rửa mặt chưa xử lý hết, từ đó giúp da thông thoáng, sạch sẽ.

Innisfree Green Tea Hyaluronic Skin

Thành phần nổi bật trong lọ toner nhà Innisfree chính là chiết xuất trà xanh giúp giảm kích ứng, mẩn đỏ. Đây chính là lý do, sản phẩm rất phù hợp để dùng vào mùa hanh khô - thời điểm làn da dễ gặp phải tình trạng căng kéo, khó chịu do thời tiết. Với công nghệ cải tiến, lọ toner còn giúp dưỡng ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ da thêm khỏe mạnh. Thành phần trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, do đó, chị em càng có thêm lý do để bổ sung lọ toner này cho quy trình chống già, trẻ hóa làn da.



Fresh Rose Deep Hydration Toner

Lọ toner của Fresh là sản phẩm rất nổi tiếng, được nhiều chị em ưa chuộng. Sau khi dùng sản phẩm, chị em có thể cảm nhận thấy sự dễ chịu, tươi mát mà lọ toner mang lại cho làn da. Lọ toner của Fresh làm sạch lỗ chân lông hiệu quả, giúp da thông thoáng hơn. Những thành phần như hoa hồng Damask, hyaluronic acid sẽ cấp ẩm sâu và làm mềm da. Theo thời gian, lọ toner còn củng cố hàng rào tự nhiên của da khỏe mạnh, từ đó giúp da tự giữ ẩm lâu hơn. Chưa hết, lọ toner sẽ giúp se nhỏ lỗ chân lông hiệu quả, cải thiện làn da thêm mịn đẹp.

Hanyul Pure Artemisia Calming pH Balancing Toner

Nếu làn da của bạn dễ bị kích ứng, bạn sẽ muốn tìm kiếm một lọ toner thật dịu dàng. Lọ toner của Hanyul chính là gợi ý đáng tham khảo nếu chị em sở hữu làn da khô hoặc nhạy cảm. Thành phần nổi bật của lọ toner là Artemisia-Cica mang đến công dụng cấp ẩm, xoa dịu làn da. Sau khi dùng, bạn sẽ cảm nhận thấy làn da được bổ sung độ ẩm sâu, trở nên căng mọng từ bên trong. Bên cạnh khả năng làm dịu da và cấp ẩm, lọ toner của Hanyul còn có thể cải thiện tình trạng da xỉn màu theo thời gian.

Skin1004 Madagascar Centella Toning Toner

Nếu sở hữu làn da dễ nổi mụn, những sản phẩm tẩy tế bào chết mạnh có thể gây hại nhiều hơn là lợi. Thay vì dùng sản phẩm khắc nghiệt với làn da, chị em nên tham khảo lọ toner của Skin1004. Sản phẩm loại bỏ da chết nhẹ nhàng, giúp lỗ chân lông thoáng sạch, từ đó làn da ít bị mụn hơn. Lọ toner còn chứa chiết xuất rau má xoa dịu da, thích hợp dùng trong mùa hanh khô. Chưa hết, thành phần niacinamide trong lọ toner sẽ giúp làm sáng da hiệu quả.

