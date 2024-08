Toner là bước quan trọng trong quá trình làm đẹp nhưng không dùng chưa chắc đã xấu!

Tôi nghĩ mình và nhiều chị em cũng từng mắc phải "hội chứng" sckincare đủ bước mới yên tâm. Chuyện là từ thời mới tập tành dưỡng da tôi đã nhất nhất theo sát 1001 hướng dẫn về trình tự các bước như thế nào cho đúng chuẩn. Thú thật, ban đầu khi rước về những "em yêu" ấy, tôi cũng hào hứng biết bao nhiêu, đêm đêm apply không sót một bước nào.

Cho đến một lúc tôi nhận ra rằng, toner cũng không cần thiết lắm đâu nhỉ? Không chần chừ, tôi chào thân ái và tạm biệt toner.

Nói một chút về quy trình vệ sinh cuối ngày của tôi: Sau khi rửa mặt sạch sẽ, tôi NGAY LẬP TỨC đến với việc skincare, do đó cả quá trình bao gồm: tẩy trang - rửa mặt - toner - serum - kem dưỡng ẩm của tôi nối tiếp nhau trong vòng chưa đầy 10 phút. Trộm vía là tôi may mắn thuộc hệ da thường và sử dụng sữa rửa mặt có độ ẩm cao để da không phải khô khốc sau mỗi lần rửa. Do vậy, tôi nhận thấy việc apply thêm bước toner có vẻ không còn cần thiết, bởi làn da đã được cấp ẩm ngay lập tức bởi 2 bước: serum và kem dưỡng liền kề. Tôi cũng không cần toner để làm sạch thêm lần nữa vì tôi tẩy trang, rửa mặt cực kĩ. Nghe rất oái ăm đúng không nhưng tôi đã áp dụng cách này trong 1 năm nay và da vẫn láng mịn mĩ mãn, chưa từng 1 lần bong tróc dù trời có chuyển hanh.

Tới khúc này tôi xin phép được "trộm vía" thêm lần nữa.

Tuy nhiên, tôi không áp đặt "bí kíp" của mình cho các trường hợp da còn lại, thậm chí còn ủng hộ việc sử dụng toner đối với các bạn da khô, da dầu - những người cần liên tục cấp ẩm, kiềm dầu cho da bằng các loại toner chuyên dụng. Đầu tiên với trường hợp da khô, loại da này đặc biệt dễ bong tróc, xỉn màu nếu thiếu ẩm. Một loại toner với khả năng cấp ẩm tốt sẽ "cứu nguy" làn da của bạn sau bước rửa mặt, giúp da ngậm nước, từ đó làm sáng màu và hạn chế lão hóa trên da. Đặc biệt là nếu sau khi rửa mặt xong, bạn chưa skincare luôn mà còn làm 1 vài việc khác, khi đó, hãy apply nhanh 1 lớp toner nhé!

Với các bạn thuộc tuýp da dầu, làn da thường bị bóng nhờn, lỗ chân lông to và dễ lên mụn. Toner lúc này lại có chức năng loại bỏ dầu thừa, se khít lỗ chân lông, giúp da mịn màng hơn. Vì thế, bạn nên chú ý lựa chọn loại toner có chứa thành phần BHA hoặc Niacinamide để nâng cao khả năng làm sạch sâu. Bạn cũng nên tránh sử dụng các loại toner chứa cồn hoặc các thành phần gây khô da, vì chúng có thể làm da tiết dầu nhiều dầu hơn đấy.

Riêng với loại da hỗn hợp - loại da thường đổ nhiều dầu ở vùng chữ T và khô dần về 2 bên má. Để chăm sóc loại da này, bạn nên tìm kiếm các loại toner pha trộn giữa khả năng cấp ẩm và kiềm soát dầu cho vùng chữ T. Tốt nhất bạn nên chọn lựa những sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên, đặc biệt là trà xanh và nha đam để đạt được 2 mục đích trên, đồng thời hạn chế kích ứng.

Tóm lại, toner vẫn là một bước quan trọng trong chu trình skincare đối với làn da khô, da dầu và da hỗn hợp với các chức năng chuyên biệt. Nhưng đối đối với làn da thường như tôi, nó không quá thần thánh tới vậy, tạm thời tôi vẫn sẽ ấn nút bỏ qua đã nhé.