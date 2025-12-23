4 toner chiến thắng Olive Young Awards 2025, chị em châu Á mua như gom vàng

Olive Young Awards từ lâu đã được xem là "bảng phong thần" của làng mỹ phẩm Hàn - nơi các sản phẩm phải đủ hiệu quả thật, được dùng thật và mua lại liên tục mới có thể đạt thứ hạng cao. Ở hạng mục toner, bảng xếp hạng 2025 cho thấy rõ xu hướng chăm da hiện đại: làm dịu, phục hồi và cấp ẩm thông minh thay vì quá tập trung vào treatment mạnh. Và dưới đây là 4 cái tên chiến thắng - cũng là 4 sản phẩm đáng để chị em tham khảo mua và sử dụng.

Top 1: Round Lab 1025 Dokdo Toner

Không phải ngẫu nhiên mà Dokdo Toner giữ vững vị trí top đầu Olive Young nhiều năm liền. Với thành phần chính là nước biển sâu vùng Ulleungdo giàu khoáng chất, toner này giúp cấp ẩm tức thì nhưng vẫn giữ kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bí da. Sản phẩm còn kết hợp thành phần tẩy tế bào chết sinh học dịu nhẹ để làm sạch da và hỗ trợ quá trình chăm sóc da hiệu quả hơn.

Em này còn được đánh giá cao nhờ công thức tối giản, lành tính, hỗ trợ cân bằng pH và làm dịu da cực tốt, đặc biệt phù hợp với da nhạy cảm, da đang yếu hoặc mới bắt đầu skincare.

Nơi mua: Round Lab Official Store

Top 2: Anua Heartleaf 77% Soothing Toner

Anua Heartleaf 77% là đại diện tiêu biểu cho xu hướng chăm da làm dịu và phục hồi hàng rào da. Với hàm lượng cao chiết xuất diếp cá, toner này giúp giảm đỏ, hạ viêm và làm dịu da nhanh chóng, đặc biệt hợp với da dầu mụn, da dễ kích ứng. Kết cấu lỏng như nước, có thể dùng theo nhiều cách: lau toner, vỗ nhiều lớp hoặc làm lotion mask. Nhìn chung, đây là một lựa chọn quốc dân cho những ngày da nhạy cảm, stress hoặc vừa treatment xong.

Nơi mua: ANUA Official Store

Top 3: Bioderma Hydrabio Tonique

Không chạy theo trào lưu thành phần mới, Bioderma Hydrabio Tonique chinh phục người dùng nhờ khả năng cấp ẩm sinh học bền vững. Công nghệ Aquagenium™ độc quyền giúp kích thích da tự sản sinh và giữ nước tốt hơn thay vì chỉ cấp ẩm bề mặt. Toner cho cảm giác dịu nhẹ, tươi mát, không cồn gắt, rất phù hợp với da khô, da thiếu nước hoặc ngồi điều hòa nhiều. Đây là kiểu sản phẩm càng dùng lâu, da càng ổn định và căng khỏe rõ rệt.

Nơi mua: Mint Cosmetics

Top 4: So Natural All Day Tight Make Up Setting Fixer

Top 4 toner trên hệ thống Olive Young 2025 là So Natural All Day Tight Make Up Setting Fixer. Dù không phải toner truyền thống, sản phẩm này vẫn lọt top nhờ công dụng 2 trong 1: chăm da và cố định lớp makeup. Em này dạng xịt khoáng dạng sương mịn giúp cấp ẩm, làm dịu da, đồng thời tạo lớp màng nhẹ giúp lớp nền bền màu và ít xuống tông hơn trong ngày dài. Sản phẩm phù hợp với những ai trang điểm thường xuyên, da dễ khô mốc hoặc cần "cấp cứu" da giữa ngày.

Nơi mua: Hasaki

Nguồn: The Monodist