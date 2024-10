Serum vitamin C là món chăm sóc da rất đa nhiệm. Sản phẩm này sẽ mang đến công dụng làm sáng da, kích thích sản sinh collagen, đồng thời tăng cường hiệu quả chống lão hóa. Bên cạnh đó, serum vitamin C còn giúp khắc phục một số nhược điểm khiến chị em đau đầu, chẳng hạn như đốm nâu, sẹo mụn hay lỗ chân lông to. Khi đi mua sắm, các nàng có thể cảm thấy bối rối trước quá nhiều lựa chọn. Để không phải suy nghĩ nhiều, chị em hãy tham khảo 5 lọ serum vitamin C chất lượng sau đây:

Maelove Glow Maker

Lọ serum đến từ Maelove được coi là bản dupe chất lượng của sản phẩm nổi tiếng SkinCeuticals C E Ferulic. Lọ serum này nhận được nhiều lời khen của các biên tập viên và blogger làm đẹp. Bên cạnh các thành phần chống lão hóa, làm sáng da tuyệt vời như L-ascorbic và ferulic acid, lọ serum này còn chứa vitamin E giúp cải thiện tình trạng tăng sắc tố da. Lọ serum không tạo cảm giác khô căng sau khi dùng, trái lại giúp da mềm mọng vì có hyaluronic acid cấp ẩm. Bạn có thể dễ dàng bôi chồng các sản phẩm skincare sau khi thoa lọ serum này.

Nơi mua: Shopee

Vichy LiftActiv Vitamin C Brightening Face Serum

Lọ serum của Vichy là sản phẩm mà chị em dễ dàng tìm thấy tại các nhà thuốc và cửa hàng mỹ phẩm uy tín. Điểm nổi bật của lọ serum là tỷ lệ 15% vitamin C. Vậy nên, lọ serum có thể khá mạnh với làn da của một số nàng. Tuy nhiên, nếu bạn đã làm quen với serum vitamin C tỷ lệ 10% thì có thể cân nhắc chuyển sang sản phẩm này của Vichy để tạo sự đột phá cho quy trình skincare. Lọ serum giúp da đều màu, làm mờ thâm nám và tàn nhang. Sản phẩm còn chứa hyaluronic acid để tạo độ căng mọng, khỏe khoắn cho làn da.

Nơi mua: Vichy

La Roche-Posay Redermic Pure Vitamin C10 Serum

Giống như các sản phẩm khác của nhà La Roche-Posay, lọ serum vitamin C này cũng rất thân thiện với làn da nhạy cảm. Bên cạnh đó, sản phẩm còn là lựa chọn lý tưởng cho những ai sở hữu làn da dễ lên mụn. Lý do là bởi, lọ serum chứa salicylic acid có thể làm thông thoáng lỗ chân lông, ngừa mụn xuất hiện. Thành phần trọng tâm của lọ serum chính là vitamin C với tỷ lệ 10%, dạng L-ascorbic acid. Nhiều nàng nghĩ rằng, tỷ lệ 10% có thể khiến làn da nhạy cảm không thoải mái nhưng như đã đề cập ở trên, lọ serum này vẫn nhẹ nhàng vì chứa neurosensine xoa dịu da. Bên cạnh đó, các thành phần như glycerin, hyaluronic acid sẽ mang đến hiệu quả cấp ẩm, bơm căng làn da.



Nơi mua: Beauty Box

CeraVe Vitamin C Serum with Hyaluronic Acid

Lọ serum vitamin C của CeraVe là sản phẩm bình dân đáng tham khảo. Tỷ lệ 10% L-ascorbic acid của lọ serum sẽ mang đến hiệu quả làm sáng da, xóa mờ đốm thâm. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn hữu ích trong việc là phẳng nếp nhăn, cải thiện độ săn chắc cho da. Lọ serum rất lý tưởng cho da khô hoặc dễ bị kích ứng. Bởi lẽ, sản phẩm có chứa ceramide giúp khôi phục và duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh. Chưa hết, lọ serum còn có vitamin B5, hyaluronic acid để cấp ẩm, xoa dịu da. Lọ serum này cũng là lựa chọn đáng tham khảo cho làn da dầu, hỗn hợp hoặc có xu hướng nổi mụn.

Nơi mua: Saigon Scent

Drunk Elephant C-Firma Day Serum

Lọ serum của Drunk Elephant là sản phẩm quen thuộc với các tín đồ chăm sóc da. Dù có thiết kế bao bì ngọt ngào và thời thượng, lọ serum vẫn làm tốt nhiệm vụ chính, đó là cải thiện làn da. 15% vitamin C tinh khiết có trong lọ serum sẽ giúp xóa thâm, làm sáng da và là phẳng nếp nhăn từ nông đến sâu. Ferulic acid tăng cường hiệu quả chống lão hóa nhờ công dụng ngăn chặn sự tấn công của gốc tự do được sản sinh bởi tia UV. 1.0% tocopherol trong lọ serum mang đến hiệu quả cấp ẩm và duy trì độ căng mọng cho làn da. Lọ serum có kết cấu mỏng nhẹ, tạo cảm giác thoải mái khi dùng.

Nơi mua: Shopee

