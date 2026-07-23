5 lọ serum làm sáng da, mờ thâm nám giá dưới 500k được hội làm đẹp khen ngợi hết lời

Muốn sở hữu làn da đều màu, rạng rỡ thì serum làm sáng da gần như là sản phẩm không thể thiếu trong chu trình skincare. Khác với kem dưỡng, serum chứa nồng độ hoạt chất cao hơn nên có khả năng tác động trực tiếp đến các vấn đề như thâm mụn, xỉn màu, nám nhẹ hay da không đều màu. Điều đáng nói là để tìm được một lọ serum hiệu quả, bạn không nhất thiết phải chi cả triệu đồng. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm dưới 500.000 đồng sở hữu bảng thành phần chất lượng với vitamin C, niacinamide hay các chất chống oxy hóa, vừa giúp cải thiện sắc tố da vừa hỗ trợ ngừa lão hóa. Dưới đây là 5 cái tên đang nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng làm đẹp, vừa có mức giá dễ tiếp cận, vừa mang lại hiệu quả đáng để trải nghiệm.

1. Carslan Skin Brightening Serum

Carslan vốn nổi tiếng với các sản phẩm trang điểm, nhưng dòng Skin Brightening Serum cũng đang nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ khả năng cải thiện độ sáng của làn da.Serum có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh và không để lại cảm giác nhờn dính. Sau khi sử dụng, làn da có cảm giác đủ ẩm, mềm hơn và dần trở nên tươi tắn. Công thức hướng đến việc hỗ trợ làm đều màu da, giảm tình trạng xỉn màu do thức khuya hoặc tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Nhiều người dùng đánh giá đây là sản phẩm phù hợp với người mới bắt đầu sử dụng serum làm sáng da vì hoạt động khá dịu nhẹ, ít gây kích ứng.

Nơi mua: Carslan

2. Wellage Hyper Toning Glow Ampoule

Nhắc đến các dòng serum làm sáng da được yêu thích thời gian gần đây, Wellage Hyper Toning Glow Ampoule gần như luôn xuất hiện trong danh sách. Sản phẩm nổi bật nhờ khả năng cải thiện độ rạng rỡ của làn da, đồng thời hỗ trợ làm mờ các vết thâm sau mụn. Kết cấu ampoule lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh nên phù hợp với cả làn da dầu và hỗn hợp. Sau một thời gian sử dụng đều đặn, nhiều người nhận thấy làn da sáng hơn, bề mặt mịn màng và có hiệu ứng căng bóng khỏe mạnh. Đây cũng là lý do sản phẩm thường xuyên xuất hiện trong các bài đánh giá của các beauty blogger Hàn Quốc.

Nơi mua: Wellage

3. Geek & Gorgeous C-Glow 15% Vitamin C

Nếu đang tìm một sản phẩm vitamin C "xịn" trong tầm giá dưới 500.000 đồng thì Geek & Gorgeous C-Glow 15% Vitamin C là cái tên rất đáng cân nhắc. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở việc sử dụng 15% L-Ascorbic Acid – dạng vitamin C nguyên chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ làm sáng da và cải thiện các vết thâm sau mụn. Bên cạnh đó, serum còn giúp bảo vệ da trước tác động của gốc tự do, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Chất serum khá lỏng, thấm nhanh và mang lại cảm giác dễ chịu nếu được bảo quản đúng cách. Đây là lựa chọn phù hợp với những người đã quen sử dụng vitamin C và mong muốn cải thiện sắc tố da rõ rệt.

4. Serum Vitamin C chiết xuất Sơ Ri – Cỏ Mềm

Đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách là Serum Vitamin C chiết xuất Sơ Ri của Cỏ Mềm. Thay vì chỉ tập trung vào vitamin C tổng hợp, sản phẩm khai thác nguồn vitamin C tự nhiên từ quả sơ ri – loại trái cây nổi tiếng với hàm lượng vitamin C rất cao. Nhờ đó, serum mang đến khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ làm sáng da và cải thiện tình trạng da xỉn màu theo hướng dịu nhẹ. Ngoài công dụng làm sáng, sản phẩm còn giúp cấp ẩm, giảm cảm giác khô căng và hỗ trợ làn da khỏe hơn sau thời gian dài tiếp xúc với ánh nắng hoặc ô nhiễm môi trường. Đây là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích mỹ phẩm Việt hoặc sở hữu làn da nhạy cảm, chưa quen với các hoạt chất có nồng độ cao.

Nơi mua: Cỏ Mềm

5. STANDARD SEOUL Niacinamide Vitamin C

Sự kết hợp giữa Niacinamide và Vitamin C luôn được đánh giá cao trong việc cải thiện sắc tố da, và STANDARD SEOUL đã tận dụng rất tốt công thức này. Niacinamide giúp làm đều màu da, hỗ trợ giảm thâm sau mụn và kiểm soát lượng dầu thừa, trong khi vitamin C góp phần chống oxy hóa và tăng độ rạng rỡ cho làn da. Chất serum khá mỏng nhẹ, thấm nhanh, dễ kết hợp với nhiều bước dưỡng khác mà không gây nặng mặt. Sau một thời gian sử dụng, nhiều người dùng nhận thấy da sáng khỏe hơn, bề mặt mịn và các vết thâm mờ dần. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người có làn da hỗn hợp hoặc da dầu muốn vừa làm sáng vừa cải thiện tình trạng lỗ chân lông.

Nơi mua: STANDARD SEOUL

Với mức giá đều dưới 500.000 đồng, cả Carslan Skin Brightening Serum, Wellage Hyper Toning Glow Ampoule, Geek & Gorgeous C-Glow 15%, Serum Vitamin C Sơ Ri Cỏ Mềm và STANDARD SEOUL Niacinamide Vitamin C đều là những lựa chọn đáng cân nhắc. Mỗi sản phẩm có thế mạnh riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là giúp làn da rạng rỡ, đều màu và giảm thâm nám theo thời gian nếu được sử dụng đúng cách và kiên trì.