Làn da sáng khỏe, đều màu luôn là mục tiêu của nhiều chị em khi chăm sóc da. Tuy nhiên, giữa vô vàn sản phẩm chứa vitamin C, niacinamide hay arbutin, việc chọn được lọ serum thật sự hiệu quả, được chuyên gia da liễu đánh giá cao là không hề đơn giản. Dưới đây là 5 dòng serum làm sáng da nổi bật, vừa mang lại kết quả rõ rệt vừa được các bác sĩ da liễu khen ngợi vì bảng thành phần thông minh và khả năng chăm sóc da toàn diện.

Ole Henriksen Banana Bright Vitamin C Serum

Không chỉ nổi tiếng với hũ kem mắt trứ danh, Ole Henriksen còn khiến giới làm đẹp mê mẩn với Banana Bright Vitamin C Serum. Sản phẩm chứa vitamin C đậm đặc, giúp làm sáng da, cải thiện các vết thâm và làm đều màu da. Bên cạnh đó, PHA (polyhydroxy acid) nhẹ nhàng tẩy tế bào chết, hỗ trợ da hấp thu dưỡng chất tốt hơn, trong khi hyaluronic acid mang lại độ ẩm mượt và căng mọng.

Kết cấu serum mỏng nhẹ, không gây bết dính, dễ dàng thấm vào da và hoạt động tốt dưới lớp kem dưỡng hay kem chống nắng. Tuy nhiên, nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy bắt đầu với tần suất cách ngày để da làm quen dần.

Nơi mua: Sephora

The Ordinary Alpha Arbutin 2% + HA

Nếu bạn muốn sở hữu làn da sáng mịn mà không cần chi nhiều, The Ordinary Alpha Arbutin 2% + HA là lựa chọn không thể bỏ qua. Với 2% alpha arbutin, đây là hoạt chất làm sáng da nhẹ dịu nhưng hiệu quả, giúp giảm sản sinh melanin – nguyên nhân gây sạm, nám và tàn nhang.

Công thức của The Ordinary còn kết hợp hyaluronic acid, giúp da giữ ẩm và hỗ trợ vận chuyển hoạt chất vào sâu trong biểu bì. Sản phẩm thích hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, có thể dùng sáng và tối để tối ưu hiệu quả.

SkinCeuticals C E Ferulic

Được mệnh danh là "siêu phẩm" vitamin C huyền thoại, SkinCeuticals C E Ferulic là lựa chọn yêu thích của nhiều bác sĩ da liễu nổi tiếng, được chính họ sử dụng và khuyên dùng cho khách hàng của mình. Sản phẩm kết hợp vitamin C, vitamin E và ferulic acid, tạo nên bộ ba chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi gốc tự do, cải thiện nếp nhăn và phục hồi làn da xỉn màu.

Sau khoảng 6 tuần sử dụng, làn da trở nên rạng rỡ, đều màu hơn rõ rệt, các đường nhăn nhỏ cũng giảm đi đáng kể. Dù giá thành khá cao, nhưng hiệu quả mà SkinCeuticals C E Ferulic mang lại khiến nó xứng đáng là khoản đầu tư cho làn da sáng khỏe và trẻ trung.

Nơi mua: SkinCeuticals Official Store

Goodal Vitamin C Dark Spot Serum

Đến từ Hàn Quốc, Goodal Vitamin C Dark Spot Serum là lựa chọn hoàn hảo cho những ai có làn da nhạy cảm nhưng vẫn muốn làm sáng da. Serum chứa vitamin C chiết xuất từ quýt xanh Jeju cùng 4% niacinamide – bộ đôi lý tưởng giúp làm đều màu da, cải thiện sắc tố và giảm vết thâm. Ngoài ra, centella asiatica (rau má) giúp làm dịu da, giảm kích ứng và tăng khả năng phục hồi.

Kết cấu serum mỏng nhẹ, dễ thấm, để lại làn da ẩm mượt và rạng rỡ chỉ sau vài ngày. Sau vài tuần, các đốm nâu mờ dần, da trở nên sáng trong và khỏe mạnh hơn trông thấy.

Nơi mua: CLUB CLIO VIETNAM

L'Oréal Paris Revitalift Vitamin C Face Serum

Không cần đến sản phẩm quá xa xỉ, bạn vẫn có thể sở hữu làn da sáng mịn nhờ L'Oréal Paris Revitalift Vitamin C Serum. Công thức chứa 10% vitamin C tinh khiết, giúp làm sáng da, giảm nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi.

Điểm cộng lớn của sản phẩm là bao bì kim loại kín sáng – giúp bảo vệ vitamin C khỏi ánh sáng và không khí, duy trì hiệu quả tối đa. Dù không mang lại kết quả tức thì, nhưng sau vài tuần, da trở nên sáng rõ, săn chắc hơn, thậm chí khiến bạn tự tin để mặt mộc nhiều hơn.

Nơi mua: Nam Anh Cosmetics

Ảnh: Sưu tầm