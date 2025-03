Bác sĩ Karan Lal tại Arizona, Hoa Kỳ cho biết: "Vitamin C là chất chống oxy hóa bôi ngoài da với rất nhiều lợi ích". "Thành phần này giúp giảm tình trạng tăng sắc tố da và là đồng yếu tố của nhiều quá trình tế bào giúp duy trì độ căng sáng tự nhiên cho làn da. Hơn hết, vitamin C giúp vô hiệu các gốc tự do mà làn da có thể đối mặt hàng ngày". Thời điểm thích hợp nhất để bôi vitamin C chính là vào buổi sáng, trước bước thoa kem chống nắng giúp phát huy tối ưu hiệu quả bảo vệ làn da. Sau đây là 5 lọ serum vitamin C đáng tham khảo cho quy trình chăm sóc da mùa hè sắp tới:

Paula's Choice 25% Vitamin C + Glutathione Clinical Serum

Với những thành phần như vitamin C, glutathione và ergothioneine, lọ serum này sẽ ngay lập tức làm sáng làn da xỉn màu. Tùy thuộc vào độ nhạy cảm của làn da, bạn có thể dùng sản phẩm này một mình hoặc mix vài giọt với kem dưỡng ẩm để xoa dịu da. Bác sĩ Mina Amin tại Los Angeles, Hoa Kỳ chia sẻ thêm về lọ serum vitamin C của Paula's Choice rằng: "Glutathione là chất chống oxy hóa giúp sửa chữa hàng rào tự nhiên và bảo vệ làn da khỏi những tác động tiêu cực do ô nhiễm môi trường. Lọ serum vitamin C này còn tăng cường sản sinh collagen và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn".

SkinCeuticals C E Ferulic

Được yêu thích bởi nhiều người nổi tiếng và bác sĩ da liễu, lọ serum của SkinCeuticals đáng để chị em thử dùng ít nhất một lần. Lọ serum làm sáng da này chứa vitamin C, vitamin E và ferulic acid giúp nuôi dưỡng làn da. Vitamin C có thể trở nên kém ổn định khi ứng dụng trong sản phẩm skincare. Việc bổ sung thêm ferulic acid sẽ giúp hiệu quả của vitamin C phát huy tốt và lâu dài hơn. Nerisha Penrose - biên tập viên của ELLE cho biết: "Tôi không thể nhớ được cuộc sống như thế nào trước khi lọ serum đến từ SkinCeuticals trở thành sản phẩm trụ cột trong quy trình buổi sáng của tôi, nhưng có lẽ là làn da trước đây xỉn màu và thiếu sức sống. Là một người từng có sẹo mụn, lọ serum này giúp cân bằng tông da của tôi và làm mịn kết cấu bề mặt. Giờ đây, tôi không còn cảm thấy ngại khi để mặt mộc nữa".

Nơi mua: SkinCeuticals

Vichy LiftActiv Vitamin C Serum

Với 15% vitamin C, vitamin E và những chất chống oxy hóa đặc biệt được chiết xuất từ cây thông đỏ, công thức chống lão hóa này giúp giải quyết những vấn đề như da sạm, kém đều màu, nếp nhăn… Với nhiều thành phần quyền năng hội tụ trong lọ serum này, bạn sẽ không cần đến những buổi chăm sóc da mặt tại spa nữa. "Lọ serum của Vichy chứa 15% vitamin C tinh khiết và hyaluronic acid giúp cung cấp độ ẩm mạnh mẽ, đồng thời chống oxy hóa, bảo vệ da. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, không tạo cảm giác nặng nề và là lựa chọn tuyệt vời cho làn da nhạy cảm, xỉn màu hoặc lão hóa", theo bác sĩ Katie Mann tại Arizona, Hoa Kỳ.

Nơi mua: Guardian

Obagi Medical Medical Professional-C Serum 20%

Lọ serum vitamin C của Obagi là sản phẩm có kết cấu rất mỏng nhẹ nhưng vẫn có sức ảnh hưởng lớn tới làn da của bạn. Công thức chứa L-ascorbic acid thẩm thấu vào da hiệu quả, giúp giải quyết tình trạng tăng sắc tố da và có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa sự hủy hoại của tia UV đối với làn da. Nếu chăm chỉ dùng lọ serum này, bạn sẽ thấy làn da có độ ẩm mọng, mịn màng và tươi sáng rạng rỡ. Đây là lọ serum lý tưởng dành cho làn da thường, da dầu hoặc da hỗn hợp.

Nơi mua: Obagi

CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum

Lọ serum của CeraVe giúp cải thiện làn da rất hiệu quả nhưng vẫn dịu nhẹ. 10% vitamin C tinh khiết trong lọ serum sẽ giúp làm sáng da, tăng độ rạng rỡ và loại bỏ những khuyết điểm như nếp nhăn, đốm nâu… Bên cạnh thành phần chống oxy hóa là vitamin C, lọ serum này còn có 3 loại ceramide thiết yếu giúp củng cố hàng rào tự nhiên, hyaluronic acid dưỡng ẩm và vitamin B5 xoa dịu da. Lọ serum này không chứa hương liệu nhân tạo, không gây bít tắc lỗ chân lông, là lựa chọn đáng tham khảo cho làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Shopee

Ảnh: Sưu tầm