Ban đêm là khoảng thời gian làn da bước vào giai đoạn tái tạo mạnh mẽ nhất. Khi bạn chìm vào giấc ngủ, các hoạt chất trong kem dưỡng có cơ hội hoạt động hiệu quả hơn, giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, cấp ẩm sâu và cải thiện những dấu hiệu lão hóa âm thầm tích tụ. Bước sang năm mới, việc đầu tư cho một hũ kem dưỡng ban đêm chất lượng không chỉ là chăm sóc da, mà còn là cách "làm mới" chính mình. Dưới đây là 5 cái tên nổi bật, mỗi sản phẩm mang một thế mạnh riêng, phù hợp với nhiều nhu cầu và tình trạng da khác nhau.

Lancôme Advanced Génifique Night Cream

Lancôme Advanced Génifique Night Cream là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm cảm giác nuôi dưỡng chuyên sâu vào ban đêm. Công thức của sản phẩm tập trung vào việc củng cố hàng rào bảo vệ da nhờ sự kết hợp của Prebiotic Bifidus, phức hợp ba loại ceramide và hyaluronic acid. Kết cấu kem dày dặn nhưng mịn, dễ tán và tạo cảm giác bao bọc làn da như một lớp "áo khoác" khóa ẩm, đặc biệt phù hợp khi dùng sau các bước serum mỏng nhẹ. Sau một thời gian sử dụng, da có xu hướng trở nên căng mướt, mềm mại và rạng rỡ hơn vào mỗi buổi sáng. Dù khả năng thẩm thấu không quá nhanh, đây lại là ưu điểm với những làn da khô hoặc mất nước cần được nuôi dưỡng suốt đêm dài.

Paula's Choice Resist Intensive Repair Cream

Paula's Choice Resist Intensive Repair Cream mang đến giải pháp chống lão hóa nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho chu trình ban đêm. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở hàm lượng retinol thấp, vừa đủ để hỗ trợ tái tạo da, làm mờ nếp nhăn và cải thiện kết cấu mà vẫn hạn chế cảm giác kích ứng. Bên cạnh đó, các peptide và chất chống oxy hóa giúp làn da trông săn chắc và tươi trẻ hơn theo thời gian. Chất kem giàu dưỡng nhưng thấm khá nhanh, phù hợp với những buổi tối bận rộn khi bạn cần một sản phẩm "đa nhiệm" để chăm sóc da trước giờ ngủ. Khi sử dụng đều đặn, làn da có thể trở nên mịn màng hơn, đồng thời các vùng da khô cục bộ cũng được cải thiện rõ rệt.

Kiehl's Ultra Facial Overnight Hydrating Face Mask with 10.5% Squalane

Kiehl's Ultra Facial Overnight Hydrating Face Mask là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày da khô, bong tróc hoặc chịu nhiều tác động từ thời tiết. Với 10,5% squalane, mặt nạ ngủ này có khả năng bổ sung lipid cần thiết, giúp củng cố hàng rào ẩm và hạn chế tình trạng mất nước qua đêm. Kết cấu dạng balm khi thoa lên da sẽ tan chảy thành lớp dầu mỏng nhẹ, ôm sát bề mặt da mà không gây nặng mặt. Sau một đêm, làn da thức dậy với cảm giác mềm mại, đủ ẩm và khỏe khoắn hơn rõ rệt. Công thức không chứa hương liệu và các thành phần dễ gây kích ứng cũng khiến sản phẩm trở thành "cứu cánh" cho làn da nhạy cảm.

Olay Regenerist Retinol24 Night Moisturiser

Olay Regenerist Retinol24 Night Moisturiser là cái tên quen thuộc với những ai mong muốn cải thiện các dấu hiệu tuổi tác một cách rõ rệt. Retinol trong sản phẩm giúp làm mờ nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi và mang lại làn da đều màu, tươi sáng hơn theo thời gian. Điểm cộng lớn nằm ở khả năng thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít nhưng vẫn duy trì độ ẩm suốt 24 giờ. Ngay từ những lần sử dụng đầu tiên, làn da có thể trông mịn màng và rạng rỡ hơn, còn sau vài tuần, kết cấu da và độ săn chắc được cải thiện đáng kể. Đây là lựa chọn phù hợp cho nhiều loại da, từ da thường đến da dầu hay da nhạy cảm, khi muốn bắt đầu làm quen với retinol.

Dr. Jart+ Vital Hydra Solution Hydro Plump Night Mask

Dr. Jart+ Vital Hydra Solution Hydro Plump Night Mask mang đến trải nghiệm cấp ẩm hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiệu quả. Công thức giàu hyaluronic acid giúp làn da nhanh chóng được "bơm nước", trở nên căng mọng mà không gây bí tắc lỗ chân lông. Chất kem đặc nhưng khi thoa lên da lại chuyển thành dạng gel mát, dễ chịu và không để lại cảm giác nhờn dính. Sau khoảng thời gian ngắn, sản phẩm thẩm thấu hoàn toàn, để lại bề mặt da mềm mịn. Đặc biệt, mặt nạ ngủ này phù hợp cả với làn da dễ nổi mụn, giúp da trông khỏe khoắn, mịn màng hơn ngay khi thức dậy.

