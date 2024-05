Thoa kem chống nắng là bước chăm sóc da không phải bàn cãi trong quy trình, dù bạn thuộc độ tuổi nào. Những lọ kem chống nắng thích hợp cho làn da trên 40 tuổi, đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa thường làm được nhiều việc hơn là chỉ bảo vệ da. Cụ thể, bên cạnh chỉ số SPF 30 trở lên, công thức quang phổ rộng, kem chống nắng dành cho da lão hóa còn có thêm những thành phần nuôi dưỡng da, chẳng hạn như niacinamide, ceramide, hyaluronic acid… Những thành phần này sẽ góp phần làm chậm sự tiến triển của các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, đốm nâu hay tình trạng da chảy xệ.

Tuy nhiên, giữa rất nhiều sản phẩm đa dạng trên thị trường, việc tìm được lọ kem chống nắng thích hợp cho da lão hóa không phải chuyện dễ dàng. Để không phải suy nghĩ nhiều, quý cô trên 40 tuổi hãy tham khảo 5 lọ kem chống nắng dành cho da lão hóa được gợi ý bởi bác sĩ da liễu.

SkinCeuticals Sheer Physical UV Defense SPF 50

Tia UVA và UVB không có cơ hội tấn công làn da trước sự ngăn chặn của kem chống nắng nhà SkinCeuticals. Lọ kem chống nắng này chặn đứng sự ảnh hưởng của ánh mặt trời nhờ lớp màng chắn tia UV gồm titanium dioxide và zinc oxide. Bên cạnh đó, chiết xuất sinh vật phù du giàu chất chống oxy hóa sẽ bảo vệ làn da mỏng manh khỏi các tác động tiêu cực từ môi trường. Lọ kem chống nắng để lại lớp nền ráo mịn nhưng không khiến da bị khô. Sản phẩm còn góp phần ngăn chặn tình trạng nám da, quý cô trên 40 tuổi càng có thêm lý do để bổ sung lọ kem chống nắng này cho quy trình.

Paula's Choice Super-Light Daily Wrinkle Defense SPF 30

Những nàng sở hữu làn da nhạy cảm sẽ yêu thích công thức dịu nhẹ của lọ kem chống nắng đến từ Paula's Choice. Đây là kem chống nắng vật lý 100%, có công thức quang phổ rộng giúp bảo vệ làn da khỏi cả tia UVA lẫn UVB. Bên cạnh khả năng bảo vệ da, sản phẩm còn có thành phần chống lão hóa nổi bật, đó là chiết xuất nho đỏ. Thành phần này tăng cường hiệu quả "chống già", góp phần giải quyết các vấn đề như nếp nhăn, lỗ chân lông to và các dấu hiệu lão hóa khác. Công thức của sản phẩm còn có chiết xuất vỏ cây liễu xoa dịu da, giảm kích ứng và mẩn đỏ.

Cosrx Vitamin E Vitalizing Sunscreen SPF 50+

Bác sĩ James Y. Wang tại Los Angeles chia sẻ rằng anh chính là một trong những người hâm mộ của lọ kem chống nắng đến từ Cosrx - một hãng mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Lý do là bởi, lọ kem chống nắng này chứa thành phần "siêu sao" vitamin E. Chất chống oxy hóa này sẽ giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do và cung cấp độ ẩm cần thiết cho da. "Các gốc tự do có thể góp phần gây lão hóa sớm. Vì vậy, sự xuất hiện của vitamin E sẽ giúp duy trì độ khỏe mạnh, tràn đầy sức sống cho làn da lão hóa", bác sĩ James Y. Wang chia sẻ. Lọ kem chống nắng còn có silica, chiết xuất cotton để tạo độ ráo mịn cho da và kiềm dầu.

Isdin Eryfotona Actinica Sunscreen SPF 50+

Nếu như một lọ kem chống nắng xuất hiện trong quy trình chăm sóc da của chính bác sĩ da liễu, sản phẩm này sẽ có công thức chất lượng. Bác sĩ Margarita Lolis đến từ New Jersey, Hoa Kỳ chia sẻ rằng lọ kem chống nắng đến từ Isdin chính là sản phẩm trong quy trình skincare của cô. Đây là kem chống nắng vật lý, chứa các thành phần chống oxy hóa và chữa lành những tổn thương gây ra bởi tia UV. "Công thức này ứng dụng công nghệ sửa chữa DNA độc quyền giúp khôi phục làn da khỏi những thương tổn sau nhiều năm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không được bảo vệ". Công nghệ của lọ kem chống nắng có nguồn gốc từ chiết xuất sinh vật phù du rất giàu chất oxy hóa.



Neutrogena Ultra Sheer Moisturizing Face Serum SPF 60+

Cần một lọ kem chống nắng chất lượng nhưng có giá phải chăng, chị em nên tham khảo sản phẩm đến từ Neutrogena. Lọ kem chống nắng này mỏng nhẹ như serum, thẩm thấu nhanh chóng và không tạo cảm giác nặng nề, bí da. "Đây là một trong số ít loại serum chống nắng trên thị trường phù hợp với những ai không thích lớp nền bết dính hoặc mùi hương đặc trưng của kem chống nắng", bác sĩ James Y. Wang cho biết. Đây cũng là sản phẩm lý tưởng dành cho những ai ưa vận động vì nó có khả năng chống nước và mồ hôi lên tới 80 phút.

