5 kiểu váy che ngực lép mà vẫn thanh lịch cho nàng công sở

Vòng 1 khiêm tốn là đặc điểm vóc dáng chung của nhiều cô gái châu Á. Nếu sở hữu vòng 1 khiêm tốn, bạn sẽ khó có thể diện đẹp những loại váy áo dáng ôm gợi cảm. Tuy nhiên, chỉ cần khéo léo 1 chút trong khoản chọn đồ thì bạn vẫn có thể tìm được những kiểu váy tôn dáng, che vòng 1 hiệu quả mà vẫn đảm bảo nét thanh lịch, chỉn chu. Dưới đây là 5 kiểu váy che ngực lép, hack vòng 1 đầy đặn, quyến rũ hơn mà chị em có thể tham khảo ngay.



1. Váy cổ đổ

Kiểu váy này có thiết kế khá đơn giản, điểm nhấn ở chi tiết phần cổ đổ phía trước. Thực tế, kiểu váy này vốn không mới nhưng lại không bao giờ lỗi mốt, mang lại cảm giác thanh lịch, cổ điển cho người mặc. Chi tiết phần cổ đổ phía trước vừa là điểm nhấn, vừa giúp che đi phần vòng 1 khiêm tốn 1 cách hữu hiệu. Váy cổ đổ đủ thanh lịch, chỉn chu để diện đến sở làm; mà vẫn đủ kiêu sa, gợi cảm để diện khi tham dự hội nghị, đám cưới. Do đó, cô nàng ngực lép nào cũng nên thủ sẵn vài em váy này trong tủ đồ.

Bên cạnh váy liền, những mẫu áo cổ đổ cũng là item mà nàng ngực lép có thể kết thân, để làm mới style đến công sở mỗi ngày.

2. Váy cổ chữ V

Kiểu váy này có thiết kế phần vạt cổ bẻ, chữ V xẻ nhẹ mang cảm giác chỉn chu, thanh lịch. Chi tiết phần vạt bẻ sang 2 bên cũng giúp phân tán ánh nhìn, tránh làm lộ phần vòng 1 khiêm tốn. Khi chọn kiểu váy này, bạn lưu ý nên chọn dáng váy hơi chiết eo nhẹ hoặc có thêm chi tiết thắt lưng, để giúp tôn dáng hiệu quả, phân cách rõ rệt giữa thân trên và thân dưới, tạo cảm giác vóc dáng cao ráo và mảnh mai hơn.

3. Váy may rúm

Những nàng có vòng 1 khiêm tốn cũng không thể bỏ qua kiểu váy may rúm với chi tiết đường may dọc theo thân người phía trước. Chi tiết đường may rúm sẽ tạo ảo giác vòng 1 trông đầy đặn hơn đáng kể. Với kiểu váy này, vì phần may rúm đã khá nổi bật, bạn lưu ý nên chọn váy có dáng đơn giản, không quá cầu kỳ về họa tiết hay thiết kế để tránh rối mắt. Đặc biệt, bạn nên ưu ái cho những mẫu váy may rúm cổ chữ V thay vì cổ vuông hay cổ tròn; bởi lẽ phần cổ chữ V sẽ tạo cảm giác vòng 1 sâu và nổi bật hơn. Khi đến công sở, bạn có thể chọn những mẫu váy có chất vải cứng cáp, thanh lịch; còn khi đi chơi, dã ngoại, thì những thiết kế mềm mại, họa tiết hoa lá sẽ là gợi ý ổn áp.

4. Váy cách điệu ở eo

Việc tập trung ánh nhìn vào phần eo cũng là gợi ý hay ho giúp ém nhẹm phần vòng 1 khiêm tốn. Các mẫu váy cách điệu ở eo cũng đồng thời giúp tôn lên vòng eo thon thả, khiến vóc dáng trông nhỏ nhắn, mảnh mai hơn. Nói công bằng, váy cách điệu ở eo không thể giúp "hack" vòng 1 trông lớn hơn, nhưng bù lại, sẽ giúp tránh ánh nhìn hướng vào vòng 1. Đồng thời kiểu váy này còn tạo cảm giác nền nã, nhẹ nhàng cho người mặc; giúp chủ nhân ghi điểm thanh lịch, chỉn chu.

5. Váy cách điệu 2 lớp

Những kiểu váy quây, váy yếm với chi tiết cách điệu, may 2 lớp ở phần ngực sẽ giúp che đi nhược điểm vòng 1 khiêm tốn. Lớp váy thứ 2 trùm bên ngoài vừa tạo cảm giác bay bổng, điệu đà lại vừa giúp che đi phần vòng 1 hữu hiệu. Kiểu váy này dù diện đi chơi hay đi làm cũng đều hợp cả. Mix váy với 1 đôi sandals hoặc giày bệt mềm mại là bạn đã có set đồ ưng mắt khi diện đến sở làm.

https://afamily.vn/5-kieu-vay-che-nguc-lep-ma-van-thanh-lich-cho-nang-cong-so-20220906175803898.chn