5 kiểu quần ống rộng nhất định phải có để ngày nào cũng mặc đẹp

Tủ đồ mùa hè sẽ không thể hoàn chỉnh, nếu chị em không bổ sung một vài chiếc quần ống rộng. Không chỉ dừng lại ở khả năng giải nhiệt, quần ống rộng còn giúp nâng tầm phong cách. Kiểu quần này rất phóng khoáng và thời thượng, chị em có thể phối đồ theo cách đơn giản nhất, mà vẫn toát lên vẻ sang xịn mịn. Khi đi mua sắm, chị em sẽ nhìn thấy vô vàn kiểu quần ống suông, nên khó tránh khỏi sự bối rối, không biết nên đầu tư cho mẫu mã nào. Vậy thì không để chị em phải suy nghĩ nhiều, hãy tham khảo 5 mẫu quần ống rộng sành điệu sau đây, ngắm là sẽ muốn sắm hết về nhà.

Quần jeans ống rộng

Trong số các kiểu quần jeans, jeans ống rộng chính là phiên bản thoáng mát nhất, chị em có thể diện trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Bên cạnh sự thoải mái khi diện, quần jeans ống rộng còn phù hợp với mọi vóc dáng, giúp giấu nhẹm nhược điểm đôi chân. Vốn dĩ khi diện quần jeans, chị em sẽ tự động có được vẻ ngoài trẻ trung, bụi bặm. Nhưng nếu chọn quần jeans dáng rộng, vẻ ngoài sẽ càng thêm phóng khoáng và sành điệu. Cách diện quần ống rộng không hề có giới hạn, chị em có thể kết hợp cùng áo thun khỏe khoắn, áo sơ mi oversized hay áo blouse điệu đà thì đều có được outfit sành điệu.

Quần âu có đường ly giữa

Không thể bỏ qua quần âu đậm chất công sở, khi nói về những mẫu quần ống rộng đáng sắm. Đây là kiểu quần thanh lịch và trang nhã nhất, giúp tạo nên các outfit chuyên nghiệp để đến sở làm.

Điều cần chú ý là chị em nên chọn quần âu có đường ly giữa. Chi tiết này tuy nhỏ nhưng có tác dụng tăng vẻ chỉn chu cho người mặc. Chưa kể, đường ly giữa còn tăng hiệu ứng chân dài và thẳng hơn, vóc dáng của chị em sẽ được cải thiện hiệu quả. Quần âu có đường ly giữa đang là mốt, nên chị em càng có thêm lý do để sắm item này về.

Quần vải mát

Chất liệu vải chính là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi mua sắm đồ mùa hè, vì sẽ giúp chị em có được trang phục nhẹ nhàng, mát mẻ trong thời tiết nóng bức. Quần ống rộng về cơ bản là thoáng mát, nhưng nếu được làm từ chất liệu vải thô đũi, vải cotton…, chị em sẽ càng thấy thoải mái khi diện. Những mẫu quần ống rộng nhẹ mát còn toát lên vẻ phóng khoáng, mềm mại, giúp chị em có được các set trang phục sành điệu mà chẳng cần cầu kỳ. Có rất nhiều mẫu áo hợp mix với quần vải mát. Và để giữ cho outfit nét nhẹ nhàng, bay bổng, chị em hãy ưu tiên áo hai dây vải thô, áo crop top hay áo thun oversized nhé!

Quần màu be

Quần màu be đang "làm mưa làm gió" trong mùa hè năm nay. Vì mang gam màu trang nhã, và có sắc độ tươi sáng, quần màu be giúp cả set trang phục thêm trẻ trung. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của quần màu be chính là nét tinh tế, giúp chị em sang chảnh hóa cả set đồ. Với item như quần màu be, chị em càng mix đồ đơn giản, thì càng dễ có được bộ đồ hài hòa, sành điệu xuất sắc.

Quần cạp chun

Đây chính xác là kiểu quần đi đâu cũng gặp trong mùa hè năm nay. Quần cạp chun diện lên rất thoải mái và không hề kén dáng. Những tưởng, chi tiết cạp chun sẽ khiến cho bộ đồ thiếu đi sự chỉn chu, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Thay vào đó, quần cạp chun tạo nên những outfit sành điệu và phong cách, giúp bạn tự tin xuống phố với vẻ ngoài thời thượng. Quần cạp chun phiên bản 2022 thường có thêm phần dây buộc nơ, tạo điểm nhấn thật ấn tượng khi chị em sơ vin gọn gàng. Đối với item thoải mái như quần ống rộng, cạp chun, chị em không nên chọn giày quá đứng dáng, hãy ưu tiên sandal, dép lê hoặc sneaker trắng thì hợp với vẻ phóng khoáng của bộ đồ hơn.

