5 kiểu quần ống rộng khiến các mỹ nhân Việt mê mẩn

Quần ống rộng là món thời trang rất được yêu thích trong mùa hè. Mẫu quần này đem đến cảm giác thoải mái và mát mẻ. Bên cạnh đó, quần ống rộng còn tạo nên những bộ trang phục phóng khoáng, sành điệu. Đây cũng là "mảnh ghép" không thể thiếu trong phong cách của các mỹ nhân Việt. Họ thường ưu tiên 5 mẫu quần ống rộng trẻ trung mà không kém phần "sang xịn mịn" sau đây:

Quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng là món thời trang quá đỗi quen thuộc với chị em. Dẫu vậy, sự xuất hiện của quần jeans vẫn giúp set trang phục trở nên nổi bật và trẻ trung hơn.

Không khó để mặc đẹp với quần jeans. Các mỹ nhân Việt thường kết hợp mẫu quần này với áo thun hoặc sơ mi dáng rộng. Muốn vẻ ngoài thêm ấn tượng, chị em hãy mix quần jeans ống suông với áo thun kẻ ngang. Công thức này trẻ hóa phong cách hiệu nghiệm, nhưng vẫn có sự thanh lịch. Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối màu sắc, họa tiết, chị em hãy tham khảo công thức quần jeans ống suông + áo sơ mi denim của Phạm Thanh Hằng.

Quần ống rộng màu đen

Sẽ là một thiếu sót nếu tủ đồ của chị em không có quần ống rộng màu đen. Kiểu quần này ghi điểm ở sự trang nhã và thanh lịch. Bên cạnh đó, quần màu đen còn rất dễ phối đồ. Các nàng có thể diện quần đen theo công thức tối giản như Tăng Thanh Hà. Cô đã kết hợp quần đen với áo sơ mi đồng bộ, và đi một đôi sandal màu nâu để đảm bảo sự tinh tế cho tổng thể trang phục. Phóng khoáng hơn là công thức áo hai dây kết hợp với quần âu màu đen và khoác ngoài sơ mi vải voan của Hà Trúc. Nữ blogger không quên sơ vin để tôn dáng hiệu quả.

Quần ống rộng màu be

Quần ống rộng màu be rất được yêu thích trong mùa hè năm nay. Ưu điểm của quần màu be là sự nữ tính, dịu dàng. Mẫu quần này còn giúp tổng thể trang phục thêm tươi sáng, trẻ trung, và gần như ai cũng có thể mặc đẹp. Để dễ dàng ghi điểm tinh tế, người diện nên kết hợp quần màu be với các mẫu áo màu trung tính, đặc biệt là áo trắng. Bên cạnh đó, hãy thử nhấn nhá cho tổng thể trang phục các món phụ kiện như dây chuyền vàng, khuyên tai và kính mắt, vẻ ngoài sẽ thêm phần nổi bật.

Quần ống rộng màu trắng

Bên cạnh quần đen cơ bản, chị em nên bổ sung cho tủ đồ quần ống rộng màu trắng. Đây cũng là món thời trang luôn chuẩn mốt. Bên cạnh đó, quần ống rộng còn giúp tổng thể trang phục trở nên sáng sủa và trẻ trung hơn.

Các mỹ nhân Việt có nhiều cách biến hóa với quần trắng. Chẳng hạn như Hoa hậu Phương Khánh đã kết hợp quần trắng với áo thun cổ bẻ, sơ vin gọn gàng và đi giày sneaker. Nhờ vậy, tổng thể trang phục vừa trẻ trung, vừa thanh lịch. Hoa hậu Lương Thùy Linh thì phá cách hơn với công thức quần trắng + áo crop top và sơ mi kẻ khoác ngoài. Bộ trang phục này rất trẻ trung và không kém phần quyến rũ.

Quần ống rộng màu nổi

Chị em đừng bỏ qua những chiếc quần ống rộng mang màu sắc tươi sáng. Lựa chọn thời trang này giúp phong cách thêm ấn tượng và trẻ trung. Khi diện quần ống rộng mang màu sắc nổi bật, Hoa hậu Kỳ Duyên và ca sĩ Yến Trang đã kết hợp với áo sơ mi mang màu sắc trang nhã, và đi giày trắng. Nhờ vậy, họ có được tổng thể trang phục hài hòa mà vẫn bắt mắt.

Ảnh: Sưu tầm