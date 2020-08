5 kem dưỡng dưới 300k nhưng xịn đét, dùng rồi da bạn sẽ mướt rượt như da gái Hàn

The Ordinary Natural Moisturizing Factors + HA (giá khoảng: 250.000 VNĐ)



Nhắc đến kem dưỡng giá rẻ hều nhưng "chất", thì sản phẩm của The Ordinary thể nào cũng được các tín đồ điểm mặt gọi tên. Điểm cộng của em nó là nuông chiều làn da nhạy cảm nhờ thành phần không chứa silicon, cồn và dầu khoáng. Xịn sò hơn, Natural Moisturizing Factors + HA còn giúp phục hồi làn da khô ráp, cho da căng ẩm và mịn mướt gần như ngay tắp lự, bảo sao chị em không "cuồng", dùng rồi là muốn mua thêm.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 (giá bán: 325.000 VNĐ)



Thêm một kem dưỡng giá tầm trung nhưng khả năng dưỡng ẩm "đỉnh" còn có Cicaplast Baume B5. Mà cũng vì độ thần thánh có thừa, giúp da như được "bơm nước" trông căng bóng, khoẻ khoắn nên sản phẩm chẳng còn xa lạ gì với hội skincare nữa. Kem dưỡng phù hợp cho da nhạy cảm, da khô, da hỗn hợp, đồng thời giúp tái tạo, phục hồi da sau mụn, lăn kim.

Skin1004 Madagascar Centella Soothing Cream (giá khoảng: 350.000 VNĐ)

Nằm trong danh sách các món kem dưỡng xịn đét trên dưới 300k nhất định không thể thiếu Madagascar Centella Soothing Cream của nhà Skin1004. Cũng như bao sản phẩm khác của hãng, em nó có chiết xuất rau má giúp chăm sóc da mụn, phục hồi làn da bị tổn thương. Chất kem mềm mịn, dễ thẩm thấu, không bết dính và duy trì vẻ căng mướt, mềm mại.

Some By Mi Yuja Niacin Brightening Moisture Gel Cream (giá bán: 325.000 VNĐ)



Kem dưỡng sáng da từ Some By Mi cũng là một sản phẩm "ngon nghẻ" khác mà chị em không nên bỏ lỡ. Chưa cần bàn đến mức giá dễ thương, em nó đã ghi điểm nhờ thành phần ấn tượng với chiết xuất từ trái Yuja giàu vitamin C giúp sáng da, mờ thâm và niacinamide cung cấp độ ẩm dồi dào, cho làn da trẻ trung, khoẻ mạnh.

Naturie Skin Conditioning Gel (giá khoảng: 280.000 VNĐ)



Nổi như cồn không kém các sản phẩm trên, Nature Skin Conditioning Gel cũng được lòng hội chị em lắm! Lọ kem dưỡng với chiết xuất chính từ hạt ý dĩ, không chứa hương liệu và cồn nên làn da nhạy cảm có thể dùng vô tư. Vẻ ngoài đơn giản, giá cũng rẻ hều nhưng em nó tất nhiên cũng hội tụ loạt công dụng xuất sắc như bổ sung độ ẩm nhưng không gây bí da, dưỡng sáng da và ngăn ngừa lão hoá.