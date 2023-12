5 gam màu nàng nên diện năm mới 2024: Vừa sang cả con người, vừa thu hút tài lộc may mắn

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2023 đầy biến động và chuẩn bị bước sang một năm 2024 mới mẻ hơn. Để chuẩn bị chào đón năm mới thật rực rỡ, chắc hẳn đây là khoảng thời gian người người tất bật mua sắm, lựa đồ để mặc vào những ngày đầu năm 2024. Dưới đây là 5 gam màu chị em nên tham khảo để sắm đồ chào đón năm mới 2024.

Màu đỏ

Trong dịp lễ Tết Dương lịch, màu đỏ hẳn là gam màu chủ đạo bởi nó giúp tạo không khí ngày Tết thêm ấm cúng và rực rỡ. Sắc đỏ không chỉ tượng trưng cho sự bình an, may mắn, thịnh vượng mà còn mang ý nghĩa cho tình yêu, niềm tin và hy vọng. Chính vì vậy, đây là màu sắc chị em cực kỳ nên mặc cho những ngày đầu năm, vừa đẹp, sang, vừa như một cách mang lại may mắn cho mình. Bên cạnh đó, vì màu đỏ thuộc gam màu nóng nên nó sẽ khiến các nàng trông nổi bật, bắt mắt và rạng rỡ hơn.

Màu vàng

Màu vàng được ví như màu sắc của tiền tài, vàng bạc, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, thành đạt và sung túc. Bên cạnh màu đỏ, đây cũng là gam màu xuất hiện cực nhiều mỗi khi dịp năm mới và góp phần giúp không khí thêm ấm áp và rạng rỡ hơn. Lựa chọn các item màu vàng sẽ giúp chị em phụ nữ thêm rạng rỡ, nổi bật và hài hòa với không khí đường phố mỗi dịp đầu năm mới.

Màu xanh dương

Xanh dương là màu sắc biểu trưng cho bầu trời bao la, rộng lớn, mang ý nghĩa của sự tốt lành, thanh tịnh và hòa bình. Đây cũng là gam màu mà chị em không nên bỏ lỡ để sắm cho mình những bộ cánh thật sặc sỡ và dịu dàng diện vào dịp năm mới. Màu xanh dương nhẹ nhàng sẽ mang lại cảm giác thoải mái và dịu mắt, giúp các nàng thêm dịu dàng, nữ tính mà vẫn khỏe khoắn, trẻ trung.

Màu Trắng

Màu trắng là biểu tượng cho sự tinh khôi, giản dị, trong sáng và đầy mới mẻ. Đầu năm mới, màu trắng cũng mang nhiều ý nghĩa của sự tốt lành, thanh tịnh và đầy sức sống. Mặc dù là gam màu không quá nổi bật như màu đỏ, vàng, nhưng những item màu trắng hoàn toàn là lựa chọn sáng suốt cho những ngày đầu năm. Chúng vừa giúp chị em trông trẻ trung, nữ tính hơn, vừa mang lại cảm giác bình yên, tốt lành.

Màu đào tơ

Đầu tháng 12, màu đào tơ đã được Pantone công bố là màu sắc chủ đạo của năm 2024. Đó là dấu hiệu cho chị em phải sắm ngay gam màu này để diện đầu năm mới. Màu đào tơ tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, ấm áp và mềm mại, mang ý nghĩa của sự may mắn và hạnh phúc. Những item mang gam màu này không những khiến các nàng thêm trẻ trung, tươi mới và thu hút, mà còn là sắc màu gợi nhắc sắc đỏ đầy may mắn của dịp Tết.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: TJU - 420k