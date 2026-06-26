Thái độ của trẻ cũng dạy cho cha mẹ cách vượt qua những rắc rối trong cuộc sống. (Ảnh: ITN).

Khi trẻ con vừa sinh ra, cha mẹ đã bắt đầu dạy trẻ những động tác đơn giản như đứng, đi, bò. Theo sự phát triển của trẻ, cha mẹ càng chú trọng đến giáo dục gia đình, bắt đầu dạy trẻ cách cư xử với người khác, cách làm việc.

Thời gian trôi qua, thái độ của người lớn về cuộc sống cũng thay đổi, khi gặp chuyện thường ít quyết đoán vì phải suy nghĩ và cân nhắc nhiều thứ hơn. Thực ra, đôi khi người lớn nên học ở trẻ con, trẻ luôn suy nghĩ đơn giản, muốn làm gì thì làm, không mệt mỏi như người lớn.

Xin lỗi mà không do dự

Khi trẻ làm tổn thương người khác hoặc gây phiền toái cho ai đó, các bậc cha mẹ đều sẽ dạy trẻ cách xin lỗi người khác. Nhưng còn chúng ta, những bậc cha mẹ, khi vô tình làm tổn thương người thân hay bạn bè, lại thường đấu tranh trong lòng không biết có nên mở lời xin lỗi và nhờ người đó tha thứ hay không.

Nhiều khi, vì cái gọi là danh dự và sĩ diện, chúng ta nhất quyết từ chối trở thành người đầu tiên xin lỗi. Trong khi đó, trẻ em lại có thể xin lỗi mà không hề do dự, đây cũng là điều mà cha mẹ nên học hỏi.

Mỗi ngày là một niềm vui

Đối với trẻ con, mỗi ngày đều vô tư và vui vẻ. Còn đối với cha mẹ, có rất nhiều điều phải nghĩ, thường hay buồn bực vì một chút chuyện.



Khi đối xử với con cái, nhiều phụ huynh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để con cười thật tươi, thậm chí sẵn sàng từ bỏ vẻ ngoài vốn hay giữ phong cách lạnh lùng chỉ để lấy được nụ cười hạnh phúc của con. Còn trẻ con thì dùng hành động của mình để cha mẹ hiểu rằng, làm người không nên lúc nào cũng nghiêm túc quá.

Học cách dũng cảm

Trẻ con thường dũng cảm hơn người lớn rất nhiều. Chẳng hạn, khi qua mương, trẻ con có thể nhảy qua mà không cần nhìn, cũng không bao giờ sợ làm những việc nguy hiểm. Trong khi đó, người lớn lúc nào cũng suy tính trước sau, cân nhắc mọi chuyện, nhất định phải tìm ra cái gọi là giải pháp tốt nhất.

Điều đáng buồn là nhiều khi dù bạn cân nhắc cả trăm lần, cuối cùng vẫn phải nhảy qua con mương ấy. Vì vậy, các bậc cha mẹ đừng để nỗi sợ bên trong làm bản thân hoảng sợ, hãy dũng cảm như trẻ con.

Dám mạo hiểm

Trẻ con là những người ngây thơ và tò mò nhất. Chúng thích ra ngoài chơi và khám phá thế giới. Dù là leo núi hay ra đảo, cũng không sợ hãi. Trải nghiệm cuộc sống đa dạng ở những nơi khác nhau, bạn sẽ thấy thế giới rộng lớn, và con người ở nơi xa không hề giống những gì bạn tưởng tượng ở nhà. Thi thoảng thử mạo hiểm cũng có nghĩa là: Đừng ngồi ở nhà chờ cơ hội gõ cửa; hơn nữa, khi cơ hội thực sự đến, đừng sợ đứng dậy mà mở cửa.

Điều này cũng áp dụng cho hôn nhân của bạn. Các cuộc phiêu lưu và chuyến du lịch sẽ làm hôn nhân tràn đầy niềm vui và thú vị. Những trải nghiệm mạo hiểm cùng nhau sẽ cung cấp đề tài trò chuyện chung cho bạn và nửa kia, và khi bạn già đi không còn đi du lịch được nữa, ít nhất bạn vẫn có những kỷ niệm về những nơi đã từng đi để có thể hồi tưởng và thưởng thức.

Học cách tha thứ mà không bận tâm

Nếu một đứa trẻ quyết định tha thứ cho bạn, thì chắc chắn đó là một cách tha thứ không bận tâm, xuất phát từ trái tim. Chúng luôn thể hiện rõ ràng những thích hay ghét của mình, chúng sẽ không giữ hận lâu hay cố tình phóng đại khuyết điểm của bạn. Chúng sẽ nhanh chóng buông bỏ những cảm xúc khó chịu và tiếp tục yêu thương những người xung quanh.

Đây là một bài học rất quan trọng mà trẻ em dạy cho cha mẹ. Mong rằng tất cả các con đều luôn giữ được bản tính hồn nhiên và tốt bụng, đồng thời tất cả các bậc cha mẹ cũng sẽ yêu ghét rõ ràng như trẻ, giải quyết các vấn đề cảm xúc kịp thời, không làm mọi chuyện kéo dài.

Theo toutiao.com