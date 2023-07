5 dấu hiệu trẻ viêm tai giữa

Bé L.N.H (6 tuổi, Hoàng Mai - Hà Nội) được mẹ là chị P.H đưa đến Bệnh viện An Việt với các triệu chứng như đau tai, đặc biệt khi nằm, khó ngủ, quấy khóc và nghe kém. Sau thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ cho biết bé H. bị tai giữa ứ dịch.

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt, viêm tai giữa là tình trạng tai giữa (khu vực hòm nhĩ) bị nhiễm trùng gây sưng, đau, sốt, chảy dịch. Viêm tai giữa có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi song phổ biến nhất là trẻ em từ 6-36 tháng tuổi do cấu trúc tai chưa phát triển hoàn chỉnh, miễn dịch yếu.

Theo số liệu thống kê, hơn 80% trẻ bị viêm tai giữa ít nhất một đợt ở tuổi lên 3. Dù đối tượng mắc viêm tai giữa chủ yếu là trẻ em nhưng bệnh lý này cũng có thể xuất hiện ở người lớn.

Bác sĩ An khám cho bệnh nhân.

PGS An cho rằng, viêm tai giữa ở trẻ em là tình trạng nhiễm trùng tai giữa, nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như: viêm tai xương chũm, nghe kém, rối loạn ngôn ngữ ở trẻ chưa nói sõi, thậm chí viêm màng não, áp xe não...

5 biểu hiện của viêm tai giữa cha mẹ cần nhớ:

1. Sốt từ 38,3 - 38,9 độ C.

2. Quấy khóc cả ngày lẫn đêm, khóc ré lên khi đặt nằm xuống, thức giấc nhiều về đêm.

3. Ăn bú kém, bỏ bú, nôn trớ, rối loạn tiêu hóa.

4. Chảy dịch, chảy mủ từ ống tai ngoài.

5. Ở trẻ lớn có thể kêu đau tai, ù tai, không nghe được.

Khi trẻ bị viêm tai giữa, bác sĩ An khuyến cáo cha mẹ nên vệ sinh tai, mũi, họng sạch sẽ cho bé hàng ngày, không bịt kín tai hoặc lau quá sâu. Nếu trẻ đang tuổi bú mẹ: Tăng số lần bú, cho bé bú ở tư thế ngồi.

Trường hợp trẻ bị sốt chườm khăn ấm, cho trẻ mặc quần áo rộng thoáng, thấm mồ hôi, không bó sát. Phòng nghỉ cho bé cần thoáng mát. Nếu bé sốt trên 38,5 độ C, đau nhiều, cần cho uống thuốc hạ sốt, giảm đau theo hướng dẫn của cán bộ y tế.

Nếu trẻ có các biểu hiện dưới đây, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám bác sĩ để được theo dõi và điều trị kịp thời: Trẻ sốt cao liên tục, dùng hạ sốt không đỡ, đau tai nhiều, mức độ ngày một tăng lên. Trẻ quấy khóc kéo dài, bỏ bú, bỏ ăn, nôn nhiều, tiêu chảy. Các dấu hiệu bệnh không tốt lên sau 2 ngày điều trị cha mẹ cũng cần cho trẻ vào viện kiểm tra.