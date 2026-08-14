Dù đã từng khoác lên mình hàng trăm bộ váy xa xỉ trên thảm đỏ hay phim trường, hình ảnh các đại nữ thần xứ Trung khoác lên dải khăn veil trắng tinh khôi vẫn luôn là "vũ khí" đốn gục trái tim công chúng nhanh nhất. Còn gì hơn khi những mỹ nhân độc thân hàng đầu hóa thân thành cô dâu, cõi mạng lại được một phen bùng nổ trước loạt visual thoát tục.

Cổ Lực Na Trát

Đứng đầu danh sách chắc chắn là màn xuất hiện đi vào lịch sử thảm đỏ của Cổ Lực Na Trát. Đến từ Tân Cương - nơi vẫn được truyền tụng là "thánh địa mỹ nhân" của đất nước tỷ dân, nữ diễn viên từng biến thảm đỏ Đêm hội Elle Style Awards 2023 thành lễ đường xa hoa của riêng mình với tạo hình đẹp phát sáng.

Dù không diện một chiếc váy cưới truyền thống, bộ lễ phục 2 mảnh gồm bra và chân váy đến từ nhà mốt Rahul Mishra (lấy cảm hứng từ trang phục Gagra choli của Ấn Độ) kết hợp cùng chiếc khăn veil trùm đầu trắng mỏng nhẹ đã biến Na Trát thành một cô dâu kiều diễm.

Khoảnh khắc bước đi trên thảm đỏ lộng lẫy tựa như đang tiến vào lễ đường của cô đã bùng nổ truyền thông, đưa hashtag "Cổ Lực Na Trát hãy cưới tôi" chễm chệ ở vị trí Top 1 Hot Search Weibo với hơn 250 triệu lượt xem và 35.000 lượt thảo luận nô nức... đòi cưới.

Chương Nhược Nam

Không cần trang sức đắt giá hay đầm cưới cầu kỳ, khoảnh khắc Chương Nhược Nam sánh bước trong bộ lễ phục trắng ở tác phẩm điện ảnh Hôn Lễ Của Em đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp "tình đầu quốc dân".

Lớp khăn voan buông nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ e ấp cùng ánh mắt đong đầy cảm xúc của nữ diễn viên khiến người xem không khỏi xao xuyến. Đây được đánh giá là một trong những tạo hình cô dâu trong trẻo, thơ mộng và chạm đến cảm xúc khán giả nhất trên màn ảnh xứ Trung.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Sánh đôi cùng Dương Dương trong tác phẩm gây sốt Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba từng khiến mạng xã hội "bùng nổ" với phân cảnh làm cô dâu ở những tập cuối. Bộ ảnh cưới lung linh do đoàn phim nhá hàng sớm đã lập tức tạo nên cơn sốt diện rộng.

Mỹ nhân Tân Cương khoác lên mình mẫu đầm cưới hai dây chất liệu ren thêu tinh xảo, phần thân trên chiết eo dáng corset tôn trọn vóc dáng quyến rũ, kết hợp cùng chân váy xòe bồng kiểu công chúa. Với thần thái ngọt ngào khác hẳn vẻ sắc sảo thường thấy trên thảm đỏ, "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi thậm chí đã làm nghẽn luôn cả hệ thống phát sóng của nền tảng khi lên sóng.

Triệu Lộ Tư

Tạo hình cô dâu Hứa Nghiên của Triệu Lộ Tư trong bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng từng tạo nên cơn sốt cực lớn trên khắp các nền tảng mạng xã hội ngay từ thời điểm ghi hình. Trong chuỗi ngày quay phim vốn được xem như "sàn diễn thời trang", diện mạo ngày cưới ở ngày quay thứ 44 mới thực sự là tâm điểm.

Nàng Tiểu Hoa diện chiếc váy cưới độc bản do thương hiệu Ivan Yong Couture thiết kế riêng cho nhân vật. Điểm đắt giá nằm ở các chi tiết cánh hoa lụa sắc xanh tinh xảo có khả năng phát sáng dịu nhẹ dưới ánh nắng tự nhiên. Khi điểm xuyết thêm bộ trang sức cao cấp đắt giá từ BVLGARI, màn hóa thân thành cô dâu của Triệu Lộ Tư càng thêm phần sang trọng, kiều kỳ và chỉn chu đến từng chi tiết.

Lưu Diệc Phi

Nhiều lần làm phù dâu lấn át cả dàn nhân vật chính, Lưu Diệc Phi trong phân cảnh hóa thân thành cô dâu màn ảnh năm 2014 lại chọn một phong cách hoàn toàn đối lập: Tối giản đến mức kinh ngạc.

"Thần tiên tỷ tỷ" chọn kiểu tóc búi gọn gàng, cài khăn veil trong suốt và hoàn toàn không đeo bất kỳ món trang sức xa xỉ nào từ vòng cổ đến bông tai. Nhờ lối trang điểm mỏng nhẹ tự nhiên tuyệt đối, Lưu Diệc Phi ở tuổi 28 vẫn khoe trọn vẹn đường nét mộc mạc, thanh thuần hệt như thiếu nữ đôi mươi mà không cần đến sự hỗ trợ của kim cương hay đá quý.