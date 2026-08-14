Tóc ngắn không chỉ cần cắt đúng kiểu, màu nhuộm cũng có thể quyết định rất nhiều đến tổng thể. Năm 2026, xu hướng tóc ngắn tại Nhật Bản và Hàn Quốc thiên về những kiểu highlight mảnh, nhuộm đường nét và nhuộm chuyển màu. Thay vì tạo các mảng màu quá nổi bật, những đường sáng tối đan xen giúp tóc có chiều sâu, trông bồng bềnh hơn và đồng thời hỗ trợ làm mờ tóc bạc hay phần chân tóc mới mọc.

Chọn highlight tóc ngắn thế nào?

Nếu muốn che tóc bạc, nên ưu tiên những đường highlight thật mảnh ở vùng chân tóc, đường ngôi hoặc quanh trán. Sự đan xen giữa tóc tối, tóc nâu và tóc bạc giúp độ tương phản giảm đi, nhờ vậy tóc bạc mới mọc cũng bớt lộ.

Nếu ngại tình trạng chân tóc đen, ngọn tóc sáng, có thể chọn kiểu nhuộm chuyển màu với phần chân tối và phần đuôi sáng dần. Cách này tạo độ chuyển tự nhiên, giúp kéo dài thời gian giữa hai lần nhuộm.

Với tóc mảnh, dễ xẹp, highlight mảnh cũng là lựa chọn đáng thử. Những sợi tóc sáng tối xen kẽ tạo hiệu ứng thị giác khiến mái tóc có chiều sâu và trông dày hơn.

1. Highlight nâu trà sữa

Nâu trà sữa vẫn là màu khá an toàn với tóc ngắn. Thay vì nhuộm nguyên đầu, có thể thêm vài sợi sáng hơn nền tóc một tông để tạo hiệu ứng bắt sáng tự nhiên. Kiểu này hợp với da vàng, da ấm và những người muốn thay đổi nhẹ nhàng.

2. Nâu cacao chuyển màu ở đuôi

Đây là lựa chọn phù hợp với người lần đầu nhuộm highlight. Phần chân tóc giữ nâu đậm tự nhiên, phần đuôi chuyển dần sang cacao sáng. Màu không cần tẩy quá nhiều mà vẫn tạo cảm giác tóc có lớp lang, đồng thời hạn chế lộ chân tóc mới mọc.

3. Nâu xám khói nhuộm quanh tai

Kiểu nhuộm phần tóc ẩn quanh tai rất được ưa chuộng trong các kiểu tóc Hàn Quốc. Khi thả tóc xuống, màu khá kín đáo; khi vén tóc sau tai, phần highlight mới lộ ra. Đây cũng là cách tạo điểm nhấn mà không khiến mái tóc quá nổi bật.

4. Nâu lạnh highlight mảnh

Nâu lạnh pha xám giúp giảm sắc vàng cam thường thấy ở tóc châu Á. Khi được đưa vào dưới dạng những đường highlight nhỏ, mái tóc trông nhẹ và có độ trong hơn. Kiểu này đặc biệt hợp với tóc bob hoặc tóc ngắn tỉa layer.

5. Nâu be olive

Nếu lo tóc sau khi phai dễ ngả vàng hoặc cam, nâu be olive là màu đáng cân nhắc. Sắc xanh lạnh nhẹ giúp trung hòa tông nóng và tạo cảm giác mềm mại. Màu này rất hợp với phong cách tóc Nhật tự nhiên, không quá phô trương.

6. Nâu hồng khói

Một chút sắc hồng giúp khuôn mặt trông tươi tắn hơn, trong khi tông khói lại giữ màu tóc không bị quá ngọt. Ở trong nhà, tóc nhìn giống nâu trầm; dưới ánh sáng, sắc hồng mới hiện rõ hơn. Kiểu này phù hợp với người muốn tóc ngắn nữ tính hơn.

7. Nâu mocha giúp làm mờ tóc bạc

Với người bắt đầu có tóc bạc, highlight nâu mocha là một trong những lựa chọn dễ ứng dụng. Có thể tập trung các đường sáng quanh đường ngôi và chân tóc để làm giảm sự tương phản giữa tóc bạc và tóc tối. Màu nâu mocha cũng tương đối tự nhiên và dễ chăm sóc.

8. Nâu be ánh tro

Nâu be ánh tro mang cảm giác nhẹ, trong và mềm. Khi kết hợp với highlight mảnh, màu này giúp tóc mảnh trông có độ phồng hơn. Sau khi phai, tóc thường chuyển dần sang nâu be khá tự nhiên nên không tạo cảm giác xuống màu quá rõ.

Nhìn chung, xu hướng highlight tóc ngắn 2026 không nằm ở việc nhuộm càng sáng càng đẹp. Điều quan trọng hơn là tạo độ sáng tối vừa đủ, phù hợp với màu da và chất tóc.