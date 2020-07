5 chai toner cực đỉnh đang sale ở các shop, có loại “hack” lỗ chân lông nhỏ mịn không thể bỏ qua

Nhiều ý kiến cho rằng dùng toner hay không cũng không ảnh hưởng gì đến da, điều này thực chất không sai vì cũng tuỳ thuộc vào làn da, cách skincare của mỗi người nữa. Nhưng với những tín đồ "mê" skincare đủ bước và luôn có thiện cảm với toner thì đây chính là "cứu tinh" không thể sống thiếu vì giúp da cân bằng độ ẩm, thậm chí còn khiến lỗ chân lông trông nhỏ mịn vài phần. Nếu bạn thuộc team tín đồ của toner thì bài viết sau chắc chắn hay ho cho bạn vì có đến 5 chai toner cực hot đang có giá sale, tăm tia liền thôi nào!



Some By Mi Yuja Niacin 30Days Miracle Brightening Toner (giá giảm còn: 328.000 VNĐ)

Kể cả khi chưa dùng qua thì nhiều nàng ắt cũng biết đến toner dưỡng trắng của Some By Mi rồi. Bởi em nó thường chiếm spotlight ở các shop mỹ phẩm, đồng thời được ngợi khen nhờ chiết xuất 90% trái yuja tươi dồi dào vitamin C giúp "hack" thâm, làm sáng da hiệu quả. Ngoài ra, em nó còn chưa niacinamide, arbutin, glutathione, vitamin, nuôi da khoẻ, hỗ trợ cải thiện lỗ chân lông to.

Klairs Supple Preparation Facial Toner (giá giảm còn: 324.000 VNĐ)

Nếu bạn đang cần tìm toner giá bình dân, dưỡng ẩm sâu và là chân ái với da khô, da nhạy cảm thì em toner nổi bật với tính năng kháng khuẩn, chống viêm của Klairs ắt sẽ dành cho bạn đấy! Sản phẩm sở hữu bảng thành phần xịn sò với hyaluronic acid cấp ẩm, glycerin giúp da mịn màng, vitamin E chống lại các dấu hiệu lão hoá, dùng em này sau bước rửa mặt thì bạn sẽ không còn lo chuyện da dẻ khô căng.

Fresh Rose Deep Hydration Facial Toner (giá giảm còn: 820.000 VNĐ)

Một trong những deal giảm giá hot hit mà các tín đồ không thể bỏ qua chính là "săn" bằng được em toner đình đám của nhà fresh. Rose Deep Hydration Facial Toner không chỉ có vẻ ngoài "chanh sả" không thôi mà còn chứa tinh chất hoa hồng, lá cây angelica cùng nhiều dưỡng chất hyaluronic acid, cho công dụng làm sạch, cân bằng độ ẩm đỉnh khỏi chê mà còn giúp lỗ chân lông trông nhỏ mịn hơn về lâu về dài. Từ nay đến 20/7, độc giả kenh14 có thể "múc" ngay toner fresh full size to oạch với giá chỉ 820k tại Saru Cosmetics, bạn đừng quên nhé!

Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free (giá giảm còn: 790.000 VNĐ)

Toner hoa cúc của Kiehl’s cũng có mặt trong danh sách các sản phẩm đang được giảm giá đợt này. Nếu đã tăm tia em này từ lâu, bạn càng không thể không "múc". Dành cho những nàng chưa biết thì em toner này là "bảo bối" của loạt tín đồ nhờ thành phần tự nhiên lành tính, chiết xuất từ thảo mộc, không chứa cồn làm da mềm mịn, giảm sưng mụn, tăng cường khả năng kiềm dầu và hỗ trợ se khít lỗ chân lông.

Skin1004 Madagascar Centella Toning Toner (giá giảm còn: 367.000 VNĐ)

Những món mỹ phẩm nhà Skin1004 với chiết xuất rau má luôn được lòng chị em nhờ chiều chuộng tốt cả làn da nhạy cảm. Toner của hãng vì thế cũng hot hit không phải dạng vừa. Madagascar Centella Toning Toner có tác dụng làm dịu, phục hồi da tổn thương, đồng thời dưỡng ẩm, cấp nước cho da khá tốt, nói gọn lại thì da nào dùng cũng "ok lah", đặc biệt là những cô nàng đang bị mụn.