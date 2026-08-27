5 cách chải tóc sai khiến tóc rụng búi to, nhiều nàng vẫn vô tư làm mỗi ngày

Chải tóc là một trong những thao tác quen thuộc mà hầu như ai cũng thực hiện mỗi ngày. Thế nhưng, không phải cứ chải tóc thường xuyên là tốt. Nếu thực hiện sai cách, lực kéo từ lược có thể khiến sợi tóc bị đứt, phần thân tóc dễ xơ rối và da đầu chịu nhiều tác động không cần thiết. Đặc biệt, những người có mái tóc dài, mảnh, yếu hoặc thường xuyên nhuộm, uốn, tẩy tóc càng cần chú ý đến cách chải tóc. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến bạn nên tránh nếu không muốn mỗi lần chải đầu lại thấy tóc rụng nhiều hơn.

1. Chải tóc khi tóc còn ướt

Sau khi gội đầu, nhiều người có thói quen dùng lược chải ngay để tóc nhanh vào nếp. Tuy nhiên, khi tóc đang ướt, sợi tóc có xu hướng yếu và dễ bị kéo giãn hơn so với khi khô. Nếu lúc này bạn dùng lược kéo mạnh qua những phần tóc đang rối, sợi tóc có thể bị đứt hoặc tổn thương phần thân tóc. Đặc biệt, tóc dài và đã qua xử lý hóa chất thường càng dễ rối và gãy khi còn ướt. Tốt nhất, sau khi gội bạn nên dùng khăn mềm thấm nhẹ nước, để tóc khô bớt rồi mới chải. Nếu cần gỡ rối khi tóc ướt, hãy dùng loại lược răng thưa, bắt đầu từ phần ngọn và thao tác thật nhẹ nhàng thay vì kéo mạnh từ chân tóc xuống.

2. Dùng lược có răng quá khít và cứng

Không phải loại lược nào cũng phù hợp với mọi mái tóc. Những chiếc lược có răng quá khít, cứng và khoảng cách giữa các răng nhỏ có thể khiến tóc dễ bị mắc vào lược, đặc biệt khi tóc đang rối. Khi cố gắng kéo lược qua, bạn vô tình tạo lực căng lớn lên từng sợi tóc, khiến tóc dễ gãy và rụng do lực kéo. Với mái tóc dài hoặc dễ rối, bạn nên ưu tiên những loại lược có răng thưa, đầu răng mềm hoặc thiết kế chuyên dụng để gỡ rối. Một chiếc lược phù hợp không chỉ giúp quá trình chải tóc nhẹ nhàng hơn mà còn hạn chế việc phải kéo đi kéo lại nhiều lần ở cùng một vị trí.

3. Chải một lớp tóc quá dày

Một sai lầm khác là gom toàn bộ mái tóc thành một khối dày rồi đưa lược từ trên xuống dưới. Khi lớp tóc quá dày, chiếc lược phải cùng lúc xử lý rất nhiều sợi tóc, đặc biệt ở những vùng bị rối. Điều này khiến lực kéo tăng lên và bạn dễ có xu hướng dùng tay hoặc lược giật mạnh để gỡ nút rối. Thay vì vậy, hãy chia tóc thành từng phần nhỏ và chải lần lượt. Với tóc dày hoặc dài, có thể chia thành hai hoặc nhiều lớp, dùng tay giữ phần tóc phía trên rồi từ từ xử lý phần bên dưới. Cách này giúp giảm áp lực lên sợi tóc và cũng khiến việc gỡ rối nhanh chóng, dễ dàng hơn.

4. Chải từ đỉnh đầu thẳng xuống ngọn tóc

Đây là một trong những thói quen dễ khiến tóc rối và gãy hơn mà nhiều người không để ý. Khi bạn đưa lược từ đỉnh đầu xuống ngọn trong một đường dài, những nút rối ở phần giữa hoặc ngọn tóc sẽ bị kéo theo toàn bộ lượng tóc phía trên. Nếu gặp một điểm rối, việc tiếp tục kéo lược xuống có thể tạo lực căng lớn và khiến nhiều sợi tóc bị đứt. Cách chải hợp lý hơn là bắt đầu từ phần ngọn tóc trước, nhẹ nhàng gỡ các nút rối ở vài centimet cuối cùng, sau đó di chuyển dần lên phần giữa tóc. Khi phần ngọn và thân tóc đã tương đối thông thoáng, bạn mới chải từ phía trên xuống. Với cách này, những nút rối được xử lý từng bước thay vì bị kéo căng cùng lúc.

5. Chải tóc quá nhiều lần

Chải tóc giúp gỡ rối và tạo cảm giác gọn gàng nhưng không có nghĩa là càng chải nhiều càng tốt. Mỗi lần lược đi qua tóc đều tạo ra một mức ma sát nhất định. Nếu bạn liên tục chải tóc hàng chục lần trong ngày, đặc biệt khi dùng lực mạnh hoặc sử dụng lược không phù hợp, phần thân tóc có thể chịu nhiều ma sát, dẫn đến xơ rối và gãy rụng do cơ học. Thay vì đặt mục tiêu phải chải tóc thật nhiều lần, hãy chải khi thực sự cần thiết, chẳng hạn sau khi ngủ dậy, trước khi gội hoặc khi tóc bị rối. Quan trọng nhất là thao tác nhẹ nhàng và dừng lại khi tóc đã được gỡ rối, không cần tiếp tục chải chỉ vì muốn tóc thật thẳng hoặc bóng mượt.

Tóc rụng khi chải không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe tóc hoặc da đầu. Một lượng tóc nhất định vốn sẽ rụng theo chu kỳ tự nhiên, nhưng những tác động cơ học như kéo, giật, chải quá mạnh có thể làm tăng tình trạng tóc gãy rụng. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến việc sử dụng dầu gội hay sản phẩm dưỡng tóc, bạn cũng nên chú ý đến những thao tác tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Một nguyên tắc đơn giản là chải nhẹ, chia nhỏ phần tóc và luôn bắt đầu từ ngọn. Hãy để tóc khô bớt sau khi gội, sử dụng lược phù hợp và tránh kéo mạnh khi gặp nút rối. Nếu nhận thấy tóc rụng đột ngột nhiều hơn bình thường, rụng thành từng mảng hoặc đi kèm ngứa, đau, bong vảy da đầu, bạn nên tìm đến bác sĩ da liễu để xác định nguyên nhân thay vì chỉ thay đổi cách chải tóc. Chăm sóc tóc đúng cách mỗi ngày sẽ giúp giảm những tổn thương cơ học không đáng có, từ đó giữ mái tóc mềm mại, ít gãy rụng và khỏe hơn về lâu dài.