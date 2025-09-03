5 bước detox da bung bét sau nhiều ngày dài makeup "quẩy" xuyên Tết Độc Lập

Những ngày lễ lúc này, không ít cô nàng gần như "đóng đô" ngoài đường: nào tụ tập bạn bè, đi du lịch, dạo phố hay party xuyên đêm. Makeup liên tục, da bị trùm trong lớp nền dày cùng khói bụi, thức khuya, ăn uống thất thường… tất cả khiến làn da sau lễ rất có thể để lại một chữ... tàn. Đã đến lúc chị em bỏ túi sẵn những bí kíp detox dưới đây, để chuẩn bị trả lại sự tươi tắn, căng mịn cho gương mặt khi trở lại với cuộc sống hằng ngày.

1. Làm sạch nhiều bước nhưng đúng cách

Detox da không thể thiếu chuyện làm sạch. Đầu tiên là tẩy trang kỹ, dùng sản phẩm gốc dầu để cuốn trôi lớp nền, mascara hay son bám lì. Sau đó rửa mặt bằng sữa rửa dịu nhẹ, tránh chọn loại tạo bọt quá mạnh dễ làm khô da. Một tuần một lần, hãy thêm bước rửa mặt với bột yến mạch hoặc bột matcha để vừa sạch sâu vừa giảm viêm, làm dịu da sau nhiều ngày bị "tra tấn" bởi makeup.

2. Nạp dưỡng chất từ mặt nạ thiên nhiên

Mặt nạ là cứu tinh tức thời khi da mệt mỏi. Bạn có thể dùng sữa chua không đường trộn mật ong, hoặc dưa leo xay nhuyễn để đắp trong 15 phút. Những nguyên liệu này vừa dễ kiếm vừa cấp ẩm, làm sáng, đồng thời giảm hiện tượng bong tróc, xỉn màu sau nhiều ngày makeup dày. Nếu muốn nhanh gọn hơn, một chiếc mặt nạ giấy cấp nước lạnh mát cũng đủ để làn da hồi sinh ngay tức thì.

3. Thanh lọc bằng xông hơi thảo mộc

Sau những ngày makeup liên tục mà không được tẩy trang, lỗ chân lông chắn hẳn đã tắc nghiêm trọng. Một lần xông hơi với sả, chanh, bạc hà hay trà xanh không chỉ giúp lỗ chân lông thông thoáng mà còn kích thích tuần hoàn máu, da hồng hào hơn. Nhưng bạn nên nhớ đừng quá lạm dụng, chỉ cần 1-2 lần/tuần là đủ, nếu không da sẽ dễ mất nước.

4. Detox từ bên trong bằng thói quen ăn uống

Detox da không chỉ là chăm bên ngoài. Sau những ngày "xõa" với đồ chiên rán, rượu bia, hãy cân bằng lại bằng nước lọc, nước ép rau củ, sinh tố xanh. Vitamin A, C và E trong rau quả sẽ giúp da chống oxy hóa, nhanh chóng lấy lại độ căng sáng. Đừng quên bổ sung cá hồi, hạt óc chó hay hạt chia để có thêm omega-3 - "nguyên liệu vàng" nuôi dưỡng làn da mịn màng từ gốc.

5. Ngủ đủ và massage da

Không gì detox da hiệu quả bằng giấc ngủ. Sau lễ, hãy cho cơ thể cơ hội hồi phục bằng những giấc ngủ sâu ít nhất 7 tiếng mỗi ngày. Bên cạnh đó, hãy dành vài phút massage da mặt với dầu dưỡng hoặc kem dưỡng giàu ẩm. Massage không chỉ giúp sản phẩm thấm tốt hơn mà còn kích thích lưu thông máu, giảm tình trạng da chảy xệ hay xỉn màu.