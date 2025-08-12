5 biểu hiện sớm của trẻ có IQ cao

Trẻ chủ động tìm hiểu thể giới giúp kích thích não bộ và hình thành tư duy sớm. (Ảnh: Pexels)

Thay vì vội gán nhãn "hư" hay "ngoan", người lớn hãy gần gũi để hiểu trẻ hơn. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu IQ cao không chỉ giúp cha mẹ thấu hiểu con, mà còn kịp thời tạo điều kiện để trẻ phát triển đúng hướng. Nghiên cứu cho thấy, trẻ có IQ cao thường bộc lộ rõ 5 hành vi này từ rất sớm.

1. Nói nhiều và thường xuyên đặt câu hỏi

Một trong những đặc điểm nổi bật của trẻ thông minh là khả năng ngôn ngữ phát triển sớm. Nếu trẻ thường xuyên nói chuyện không ngừng, đặt ra nhiều câu hỏi "tại sao" hay bắt chước lời người lớn, điều này cho thấy khả năng tư duy logic, ghi nhớ và trí tưởng tượng đang được mở rộng. Điều người lớn cần làm là kiên nhẫn lắng nghe và dành nhiều thời gian hơn cho con. Đọc sách cùng trẻ, lắng nghe và đối thoại là cách hiệu quả để nuôi dưỡng trí tuệ ngôn ngữ từ sớm.

2. Tò mò, thích nghịch đồ đạc

Việc trẻ thích xé giấy, tháo đồ chơi, mở tủ ngăn kéo không đơn thuần là sự nghịch ngợm. Đây là biểu hiện của việc não bộ đang khám phá thế giới qua vận động tinh. Phương pháp này phát triển sự phối hợp tay mắt, giúp kích hoạt toàn diện sự phát triển trí tuệ của trẻ. Không ngăn cản mà định hướng trẻ tiếp cận thế giới theo cách tích cực là điều cha mẹ nên làm.

Trí thông minh của trẻ bắt đầu từ những khám phá về thế giới xung quanh. (Ảnh: Pexels)

3. Bướng bỉnh, có chính kiến

Nhiều phụ huynh lo ngại khi con không dễ bảo. Tuy nhiên, bướng bỉnh nếu đi kèm với lý lẽ rõ ràng lại là nền tảng của tư duy phản biện - yếu tố cốt lõi của người có IQ cao. Trẻ bướng bỉnh khi nhỏ có khả năng đạt thành tích học tập và vị trí lãnh đạo cao trong tương lai. Việc của phụ huynh là hướng dẫn con nhận thức đúng - sai, ý thức về các chuẩn mực xã hội.

4. Tập trung cao khi chơi một mình

Khả năng tập trung là dấu hiệu quan trọng để đánh giá trí thông minh. Hãy để trẻ thoải mái đắm mình vào thế giới riêng, dù là chơi đồ chơi, đọc sách hay vẽ vời. Đây là một lợi thế cho việc học tập và khả năng phục hồi sau này khi đối mặt với những áp lực và thử thách trong cuộc sống. Người lớn cần tạo môi trường yên tĩnh và không ngắt quãng sự tập trung của trẻ.

5. Bắt chước lời người lớn

Trẻ em giống như những chiếc máy ghi âm nhỏ bé. Mỗi khi bạn trò chuyện, trẻ luôn muốn lặp lại những gì bạn nói. Trên thực tế, khả năng ghi nhớ và lặp lại của trẻ là dấu hiệu của một trí nhớ tốt, cho phép trẻ nhanh chóng nắm bắt những điểm chính trong học tập về sau. Những đứa trẻ này phù hợp nhất với việc học những kiến thức phức tạp, vì vậy cha mẹ nên tận dụng để rèn luyện trí nhớ cho con. Việc nói chuyện rõ ràng, giàu hình ảnh với trẻ sẽ giúp phát triển cả tư duy ngôn ngữ lẫn khả năng logic.